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«Живые лица» — увидимся через два года

30 ноября 2009, 17:16
Первый Всероссийский театральный фестиваль «Живые лица» завершил свое существование. Одиннадцать коллективов за три дня показали, на что они способны, поучаствовали в мастер-классах, пообщались за круглым столом.

Первый Всероссийский театральный фестиваль «Живые лица» завершил свое существование и перешел в режим ожидания. Одиннадцать коллективов за три дня показали, на что они способны, поучаствовали в мастер-классах, пообщались за круглым столом. Вечером каждого дня участников и гостей фестиваля ждал театр «Мимикрия» с развлекательной программой в брейк-кафе, организованном в холле Академии Культуры и Искусств.

27.11

Открывает фестиваль внеконкурсный спектакль учебного театра ТГАКИ «Бэмби». Очень жаль, что работа не могла оцениваться. Ребята, со своим задором и живостью, могли бы взять неплохие награды.

Следовавшие далее три спектакля очень отличались друг от друга. «Чудная баба» — курсовой спектакль студентов Челябинской Академии Искусств — сильно подействовал на многих сидящих в зале, ведь искренний смех и слезы всегда подкупают зрителей.

Омичи, со своими диалогами на заданную тему «Не про говоренное», честно сказать, порадовали. Порадовали тем, что я в их спектакле увидела себя и окружающих людей. Все что-то хотят друг до друга донести, но не могут найти нужных слов. Спасибо им за возможность взглянуть на себя со стороны.

Про пластическую постановку Тюменского театра танца «Мистерия» «Живая Русь» сложно сказать что-то однозначное. Меня не очень привлекает тема народов, Руси и прочего. Поэтому откровенно ждала окончания спектакля, чтобы отправиться домой.

28.11

Первый спектакль начался с утра, и был настолько эмоционально наполнен… «Похороните меня за плинтусом» в пересказе учебного театра ТГАКИ задел за сердце не только меня, но и всех сидящих в зале. Слез не скрывали ни зрители, ни актеры. Все начиналось очень смешно, но к развязке действия сердце все больше сжималось, ком подступал к горлу, а глаза уже и не сдерживали рвущихся наружу слез. Браво!

В пластической драме «Сказка про бабу» от театра «Наш» Тюменского государственного нефтегазового университета, понравились исполняемые песни — уж очень приятные голоса у актеров.

Ещё один спектакль от студентов Челябинской Академии Искусств, на этот раз от учебного театра,«Реквием» — история умирающей души. Он происходил практически в кромешной темноте, из освещения были только светодиодные фонарики в руках актеров. И, если уж быть совсем откровенной, с каждой следующей минутой мне хотелось, если не умереть, то хотя бы уснуть.

По законам жанра после чего-то очень скучного и неинтересного должно быть что-то живое и веселое. Так и случилось. Пластическая шутка «Сыграем в ящик» от «Мимикрии» оказалась очень занятным действом. Все, кто уже видел этот спектакль, меня поймут. Все интересное начинается ещё до непосредственного начала спектакля. Взаимодействие со зрителями, подмена стульев на табуретки — все это заставило улыбнуться даже самых угрюмых зрителей. Огромный плюс режиссеру театра и актерам за игру со зрителем — это воодушевляет.

29.11

Последний конкурсный день вызвал меньший ажиотаж, чем предыдущие два, но кое-что интересное и исключительное в нем было.

Свой первый спектакль «Ветеран» показала учебная группа кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников ТГАКИ. Для меня, как для зрителя, в спектакле не хватило эмоций и музыкального сопровождения. Но для первого раза перевоплощение из праздничных деятелей в драматических героинь было достаточно хорошим.

Свободный молодежный театр из Тобольска рассказал историю о «Чайке по имени Джонатан Ливингстон». Чайка — это символ беспредельных возможностей того, кто умеет мечтать, верит в совершенство и любит жизнь. Эта чайка живет в каждом из нас. После просмотра захотелось поискать этого Джонатана в себе.

Фееричным заключением фестиваля стал «Городок в табакерке» от театра танца Арт Форм. Завораживающий свет, дым и пластика актеров стала отличным завершением первого Всероссийского фестиваля «Живые Лица».

Увидимся через два года!

Гран-при

Театр «Мимикрия»

Обладатели дипломов 1 степени

Драматический спектакль —

«Не про говоренное» М. Покрасс. Диалоги на заданную тему Городской драматический театр «Студия» Л.Ермолаевой, г. Омск.

Литературный спектакль —

«Похороните меня за плинтусом» по роману Павла Санаева. Литературный спектакль, трагикомический утренник Учебный театр кафедры режиссуры и актерского мастерства ТГАКИ, г. Тюмень

Пластический спектакль — (два победителя)

«Городок в табакерке» Современный балетный спектакль. Театр танца Арт Форм, г. Тюмень

«Сказка про бабу» по рассказам Исаака Бабеля. Пластическая драма «Наш» театр Тюменского государственного нефтегазового университета, г. Тюмень

Спец. призы

Лучший ансамбль —

Театр «Арт Форм»

Приз зрительских симпатий —

«Похороните меня за плинтусом» по роману Павла Санаева. Литературный спектакль, трагикомический утренник Учебный театр кафедры режиссуры и актерского мастерства ТГАКИ, г. Тюмень

Лучшая мужская роль

Сергей Ювженко — Городской драматический театр «Студия», г. Омск

Лучшая женская роль

Юлия Буракевич — театр «Мимикрия»

Анастасия Добрынько

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