«Живые лица» — увидимся через два года

Первый спектакль начался с утра, и был настолько эмоционально наполнен… «Похороните меня за плинтусом» в пересказе учебного театра ТГАКИ задел за сердце не только меня, но и всех сидящих в зале. Слез не скрывали ни зрители, ни актеры. Все начиналось очень смешно, но к развязке действия сердце все больше сжималось, ком подступал к горлу, а глаза уже и не сдерживали рвущихся наружу слез. Браво!