«Хитрости» продавцов сотовых телефонов

Ещё один вопрос представителя Роспотребнадзора: почему продавцы выдают свой гарантийный талон, не заполняя при этом гарантийный талон фирмы-изготовителя ? Свой ответ предложил на него только генеральный директор Центра по защите прав: гарантийный талон изготовителя не заполняется, чтобы в случае возврата телефона покупателем, сделать вторую продажу после ремонта. Как заявил начальник управления по товарному рынку и услугам Анатолий Канов, такие действия не просто не допустимы — это экономическое преступление. Специалисты ведомства будут по таким случаям обращаться в ОБЭП управления внутренних дел. Потребителей же необходимо проинформировать, что они должны требовать заполнения заводского гарантийного талона.