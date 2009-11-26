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Проект «Словцов о…»: про великие идеи человечности

26 ноября 2009, 14:19
В преддверии 165-летия со дня рождения И.?Я. Словцова — великого русского учёного, музейный комплекс предлагает тюменцам культурно-образовательный проект «Словцов о…», в рамках которого познакомит горожан с личностью и литературным наследием И.?Я. Словцова.

Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел, в честь 165-летия автора мы публикуем четвёртый из 12 полюбившихся нам отрывков.

В «Письмах из Тюмени претендента на должность городского головы», глава XV, читаем:

«Начнём с того, что высокие идеи человечности не создаются вдруг, как многие ошибочно думают. Они до тех пор не могут вполне образоваться в уме, пока посредством воспитания в школах целого ряда поколений человек не будет приспособлен к действительному восприятию этих идей, пока в поколении посредством наследственной передачи не накопится сумма рефлективных (несознательных) движений души, необходимых для этого восприятия. Человек, живущий в правде и свидетельствующий это верно и делами, не только укрепляет в себе идеи добра, но и передаёт этот капитал всецело в поколение, как высокий тон чувствований для восприятия и развития высоких идей. Таким образом, возвышенные идеи о справедливости, добродетели, милосердии накапливаются во времена и составляют капитал человечества, на счёт которого оно и прогрессирует. Медленно совершается это развитие, но зато предела ему не положено».

К слову, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно будет в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.

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