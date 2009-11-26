Проект «Словцов о…»: про великие идеи человечности

«Начнём с того, что высокие идеи человечности не создаются вдруг, как многие ошибочно думают. Они до тех пор не могут вполне образоваться в уме, пока посредством воспитания в школах целого ряда поколений человек не будет приспособлен к действительному восприятию этих идей, пока в поколении посредством наследственной передачи не накопится сумма рефлективных (несознательных) движений души, необходимых для этого восприятия. Человек, живущий в правде и свидетельствующий это верно и делами, не только укрепляет в себе идеи добра, но и передаёт этот капитал всецело в поколение, как высокий тон чувствований для восприятия и развития высоких идей. Таким образом, возвышенные идеи о справедливости, добродетели, милосердии накапливаются во времена и составляют капитал человечества, на счёт которого оно и прогрессирует. Медленно совершается это развитие, но зато предела ему не положено».