По Тюменскому микрорайону с «Этажами»

Срок сдачи второго представленного объекта(из силикатного кирпича, высота потолков 2,5 м, типовая 86 серия) - 4 квартал 2011 года, поэтому ценовая планка там намного ниже от 28 до 40 тысяч рублей в среднем. Сейчас горожане не стремятся покупать жилье с далеким сроком сдачи, поэтому компания продает квартиры в этом доме по такой схеме: первоначальный взнос – 300 тысяч рублей, остальное разбивается в рассрочку без процентов от 24 до 36 месяцев. По ипотеке такую квартиру можно будет купить на более высокой стадии готовности.