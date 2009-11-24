По Тюменскому микрорайону с «Этажами»

Экскурсию на несколько объектов Тюменского микрорайона организовали для горожан сотрудники агентства недвижимости «Этажи». «Квартирный обзор – 2» - так назвали они свою акцию - комфортабельные автобусы провезли тюменцев по строящимся объектам (смотреть фото).
Напомним, что первый «Квартирный обзор» прошел в октябре – экскурсия была в Заречные микрорайоны.
Тюменский микрорайон уже полюбился горожанам. Вся инфраструктура здесь развита: уютные дворы, множество спортивных комплексов, школы, магазины, любые объекты соцкультбыта. Единственным недостатком района является нехватка детских садов, считают пришедшие на акцию люди. Стоимость квартир в районе, у представленных застройщиков – от 28 до 40 тысяч рублей за метр квадратный. Отметим, что цена в АН «Этажи» и у данных застройщиков одинакова.
«Тюменская домостроительная компания» ведет комплексную застройку третьего микрорайона жилого района Тюменский, который расположен на пересечении улиц Пермякова и объездной дороги (Федюнинского). Жилой квартал представлен 14-этажными домами панельной (площади 1-комнатные квартиры – 43, 2-комнатные - 63-66, 3-комнатные - 90 «квадратов») и кирпичной (1-комнатные от 42 до 46 квадратных метров, 2-комнатные - 73, 3-комнатные – 93 «квадрата») кладки с различными планировками.
«В квартирах выполнена улучшенная черновая отделка, в которую включены такие виды работ как двойное шпаклевание стен и потолков с выравниванием и шлифовкой, установка розеток и выключателей по евростандарту, двери, остекление лоджий, выведение разводки водопровода и канализации с установкой ванны, счетчики горячего и холодного водоснабжения, а также двухтарифные счетчики на электроэнергию. Дополнительно в квартирах выведены телефонные линии, ТВ-антенна и домофоны. Предусмотрена парковочная стоянка на 80 машиномест», - отмечают плюсы представители компании.
Стоимость квартир в данных объектах несколько выше, чем в остальных представленных «Этажами» сегодня – ближе к 40 тысячам рублей за «квадрат». Первоначальный взнос не менее 60% и рассрочка оставшейся суммы на 5-6 месяцев. Скидок компания не предусматривает.
«ТДСК строит очень быстро, те, кто бывают в районах их застройки – Тюменский микрорайон и Восточный -2 - могут на глаз видеть высокую скорость возведения объектов», - уверяет Ильдар Хусаинов, директор АН «Этажи».
Компания «Инко и К» ведет комплексную застройку второго Тюменского микрорайона. Участникам акции они предложили посмотреть два объекта.
Квартиры от 36 до 38 тысяч рублей реализовывает компания в 14-этажном жилой доме из красного керамического кирпича с высотой потолков 2,7 м. Дом типа «свечка» представлен только однокомнатными и двухкомнатными квартирами, на первых этажах планируется фитнес-центр и кафе.
«Покупая квартиру, зачастую люди объединяют кухню и комнату – квартира-студия. Такое решение мы предусмотрели в планировках квартир этого дома. Таким образом, кухню от комнаты разделяют не несущие конструкции, часть которых после ввода объекта можно будет убрать или наоборот заложить для полного разделения данных помещений», комментирует объект представитель застройщика. Приобрести квартиры в этом доме можно по ипотечной программе Сбербанка, а также в рассрочку от застройщика.
Срок сдачи второго представленного объекта(из силикатного кирпича, высота потолков 2,5 м, типовая 86 серия) - 4 квартал 2011 года, поэтому ценовая планка там намного ниже от 28 до 40 тысяч рублей в среднем. Сейчас горожане не стремятся покупать жилье с далеким сроком сдачи, поэтому компания продает квартиры в этом доме по такой схеме: первоначальный взнос – 300 тысяч рублей, остальное разбивается в рассрочку без процентов от 24 до 36 месяцев. По ипотеке такую квартиру можно будет купить на более высокой стадии готовности.
Как считает представитель застройщика, плюс данной застройки в том, что дома находятся немного в глубине микрорайона, тем самым окна домов не выходят на оживленную улицу Пермякова. Проектом застройки предусмотрены также детские площадки и зеленые зоны. Однако дополнительных парковочных мест, кроме дворовой территории не предусмотрено.
Группа компаний «Дом» в следующем году отметит юбилей. Они представили на обозрение дома высокой степени готовности, средняя цена квадратного метра в которых сегодня 32 тысячи рублей.
В двух представленных домах квартир осталось совсем немного. Квартиры в ГП-7 можно приобрести по программе рассрочки от застройщика – 50% и остальная часть в течение полугода равными долями, хотя не исключены другие договоренности. Предложена также ипотека в ВТБ24, Сбербанке и Газпромбанке. ГП-1 не предусматривает системы рассрочек, ГП-1,2,3,4 строятся совместно со Сбербанком, который предоставляет новый продукт Ипотека+, выгода этого продукта в том, что квартира оформляется без залога готового жилья.
Объекты выполнены из белого силикатного кирпича, отделка исключительно черновая, в которую входит стяжка пола, штукатурка, металлическая входная дверь, батареи отопления, пластиковые окна.
«Мы позиционируемся как застройщик жилья эконом-класса, соответственно ориентируемся на стоимость около 30 тысяч рублей за квадрат», - уточнил представитель компании-застройщика.
В планах у застройщика ГК «Дом» построить большой детский сад в этом районе.
Купить квартиру рядовым гражданам сейчас достаточно непросто. Ситуация в экономике страны путает и пугает тюменцев: застройщики поднимают цены, а банки еще не снизили проценты по ипотеке. Для тюменцев, пришедших на акцию агентства недвижимости «Этажи», выпала возможность пообщаться с застройщиками, увидеть те дома, в которых они, возможно, будут жить в будущем.
«Моей дочери нужна квартира. Вот уже три месяца я изучаю варианты и цены. Такая экскурсия – хорошая возможность лично оценить и посмотреть квартиры, задать все вопросы. Спасибо организаторам – агентству «Этажи» за комфортное и насыщенное мероприятие», - отзывается участник акции Елена.
«У меня есть квартира, но я планирую ее продать и купить новую, поэтому приехала на мероприятие. Предложений от застройщиков сейчас много, рекламы идут везде, но воочию увидеть гораздо лучше – свозили, показали, рассказали. Думаю, представлены именно те застройщики района, которым доверяют агенты «Этажей». Мне симпатизирует последний объект компании «Дом», потому что такие цена и качество строения хорошо сочетаются», - сделала свой выбор Мария.
«Квартирный обзор-2» прошел успешно, застройщики представили свои объекты, а тюменцы - участники акции - расставили приоритеты в выборе жилья.
Евгения Ноговицина