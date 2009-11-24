Фестиваль шансона порадовал тюменцев

Организаторы Фестиваля, сотрудники радиостанции
Никакие страшные вирусы и финансовые кризисы не помешали пяти тысячам тюменцев прийти 21 ноября в Ледовый Дворец Спорта, чтобы узреть своих любимых исполнителей, и заодно — наконец увидеть «вживую» своих любимых
Как ни странно, но Фестиваль начался вовремя, чему немало удивилась искушенная публика, привыкшая к традиционным задержкам. Ровно в 18–00 под сводами Дворца Спорта раздались звуки Гимна радио Шансон, и прекрасные девы в одеяниях из шансоновских флагов закружились по сцене… Не поверите — зал пел гимн от начала до конца!
Первым шансонье, поднявшимся на сцену, стал Александр Кириллов со своим бессменным хитом «Зеленая», которому в этом году исполнилось целых… 18 лет! «Песня настолько пошла в народ, что порой её поют при мне, даже не подозревая, что я — автор!», — смеется Александр.
Второй участник, Юрий Кость, менее именит, чем А.Кириллов, — на прошлом Фестивале состоялся его дебют. Однако публика встретила его крайне тепло — за этот год Юрия успели полюбить. Более того, зрители высказывали сожаление, что Юрий спел только одну песню.
Харизматичный Андрей Бжицкий (Талица) и его группа Крейзи также сорвали бурю восторгов, не ушли без аплодисментов и Владимир Княжев и Евгений Долженко (Ишим).
Завершал первое отделение дебютант этого года тюменец Сэмэн. Первый блин не стал комом — публике он явно пришелся по душе, и мы рады сообщить, что этот многообещающий музыкант в данный момент серьезно занялся работой над первым альбомом.
Второе отделение фестиваля открыла группа «Бумер». Уже с первой песни, «Письмо», они выплеснули на аудиторию такую мощную волну энергии, что трибуны значительно поредели — народ хлынул танцевать в
Группа очень понравилась тюменцам, однако группе Бумер Тюмень понравилась больше — признаться, их еле увели их со сцены, они все пытались рассказать зрителям последний анекдот. На смену им вышла Яна Павлова, известная не только своими сольными хитами, но и дуэтами с Шуфутинским, Королевым… Отметим, что песни стали более зрелыми и лиричными, а сама певица явно повысила свое мастерство.
Очаровательный хулиган Мафик так искренне радовался тюменцам, так
Завершал фестиваль Жека. Несмотря на то, что он живет в Москве уже около десяти лет, Тюмень свято помнит, что он почти свой (200 км до Кургана для Тюмени — тьфу, не расстояние!). И потому принимали Жеку в Тюмени как родного, танцевали и хлопали от души.
Пожалуй, самым трогательным моментом стало закрытие фестиваля, когда все звезды, все ведущие хорошего радио Шансон вышли на сцену снова, чтобы спеть гимн радиостанции… И зрители не подвели! Как сказал потом один из участников, такое единение он видел только во время футбольного матча: зрители все как один подхватили гимн и спели его от начала до конца.
P.?S. Кстати, на фестивале прошел конкурс, в результате которого три слушателя радио Шансон получили афиши с автографами звезд и смогли с ними сфотографироваться.
Мафик (который оказался в миру Денисом), поведал после концерта, что сценический псевдоним он выбрал для того, чтобы отразить свой… добрейший характер. «Мафик», по его мнению, это парнишка с гитарой, представитель дворовой «мафии» — мафии в хорошем смысле этого слова, этакой семьи, плюс намек на невысокий рост артиста. А вообще, все его поклонники должны знать, что Мафик все песни сочиняет с установкой на добро.
Группа «Бумер», брутальные парни, сурово сообщили, что приехали в Тюмень только ради фестиваля и прямо сейчас они летят на концерт в другой город. «В Тюмень не приехать просто не могли, наслышаны о вашем прошлом фестивале, так что спасибо за приглашение!»
Москвич Жека, который почти свой в Тюмени, второй раз принимает участие в фестивале. Почему? «Потому что это определенно самый серьезный и крупный фестиваль в Зауралье, — делится он своими выводами. — В среде музыкантов ваш прошлый фестиваль получил высокую оценку, и я рад, что принимал в нем участие. Разумеется, я с удовольствием приехал к вам и в этот раз. На третий фестиваль? Да не вопрос, конечно, приеду!»
Владимир Богоделов, генеральный директор радио Шансон в Тюмени:
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Спонсоры фестиваля: