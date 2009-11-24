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Фестиваль шансона порадовал тюменцев

24 ноября 2009, 10:49
21 ноября состоялся II Фестиваль хорошей песни «Да здравствует Шансон!». Напомним, формат фестиваля уникален тем, что на одной сцене выступают как признанные звезды жанра, так и местные исполнители.

Организаторы Фестиваля, сотрудники радиостанции Шансон-Тюмень, подтверждают, что это не случайно: концепция «хороших песен» подразумевает отсутствие пафоса и душевность не только в эфире, но и на сцене.

Никакие страшные вирусы и финансовые кризисы не помешали пяти тысячам тюменцев прийти 21 ноября в Ледовый Дворец Спорта, чтобы узреть своих любимых исполнителей, и заодно — наконец увидеть «вживую» своих любимых ди-джеев, которых они ежедневно слышат в эфире радио Шансон-Тюмень.

Как ни странно, но Фестиваль начался вовремя, чему немало удивилась искушенная публика, привыкшая к традиционным задержкам. Ровно в 18–00 под сводами Дворца Спорта раздались звуки Гимна радио Шансон, и прекрасные девы в одеяниях из шансоновских флагов закружились по сцене… Не поверите — зал пел гимн от начала до конца!

Первым шансонье, поднявшимся на сцену, стал Александр Кириллов со своим бессменным хитом «Зеленая», которому в этом году исполнилось целых… 18 лет! «Песня настолько пошла в народ, что порой её поют при мне, даже не подозревая, что я — автор!», — смеется Александр.

Второй участник, Юрий Кость, менее именит, чем А.Кириллов, — на прошлом Фестивале состоялся его дебют. Однако публика встретила его крайне тепло — за этот год Юрия успели полюбить. Более того, зрители высказывали сожаление, что Юрий спел только одну песню.

Харизматичный Андрей Бжицкий (Талица) и его группа Крейзи также сорвали бурю восторгов, не ушли без аплодисментов и Владимир Княжев и Евгений Долженко (Ишим).

Завершал первое отделение дебютант этого года тюменец Сэмэн. Первый блин не стал комом — публике он явно пришелся по душе, и мы рады сообщить, что этот многообещающий музыкант в данный момент серьезно занялся работой над первым альбомом.

Второе отделение фестиваля открыла группа «Бумер». Уже с первой песни, «Письмо», они выплеснули на аудиторию такую мощную волну энергии, что трибуны значительно поредели — народ хлынул танцевать в фан-зону. Однако уже вторая песня, красивая и лиричная «Два Ангела», была словно холодный душ, который заставил зрителей затаив дыхание, внимать мелодии, и медитативно качать в такт поднятыми над головой мобильниками.

Группа очень понравилась тюменцам, однако группе Бумер Тюмень понравилась больше — признаться, их еле увели их со сцены, они все пытались рассказать зрителям последний анекдот. На смену им вышла Яна Павлова, известная не только своими сольными хитами, но и дуэтами с Шуфутинским, Королевым… Отметим, что песни стали более зрелыми и лиричными, а сама певица явно повысила свое мастерство.

Очаровательный хулиган Мафик так искренне радовался тюменцам, так по-детски улыбался, что вряд ли в зале нашлась хоть одна женская душа, которая не возжаждала его тут же погладить по кепке и не сунуть в ручонку конфетку. Мафик сумел удивить всех — впервые в Тюмени была исполнена песня с нового альбома, который выйдет только в следующем году.

Завершал фестиваль Жека. Несмотря на то, что он живет в Москве уже около десяти лет, Тюмень свято помнит, что он почти свой (200 км до Кургана для Тюмени — тьфу, не расстояние!). И потому принимали Жеку в Тюмени как родного, танцевали и хлопали от души.

Пожалуй, самым трогательным моментом стало закрытие фестиваля, когда все звезды, все ведущие хорошего радио Шансон вышли на сцену снова, чтобы спеть гимн радиостанции… И зрители не подвели! Как сказал потом один из участников, такое единение он видел только во время футбольного матча: зрители все как один подхватили гимн и спели его от начала до конца.

P.?S. Кстати, на фестивале прошел конкурс, в результате которого три слушателя радио Шансон получили афиши с автографами звезд и смогли с ними сфотографироваться.

Мафик (который оказался в миру Денисом), поведал после концерта, что сценический псевдоним он выбрал для того, чтобы отразить свой… добрейший характер. «Мафик», по его мнению, это парнишка с гитарой, представитель дворовой «мафии» — мафии в хорошем смысле этого слова, этакой семьи, плюс намек на невысокий рост артиста. А вообще, все его поклонники должны знать, что Мафик все песни сочиняет с установкой на добро.

Группа «Бумер», брутальные парни, сурово сообщили, что приехали в Тюмень только ради фестиваля и прямо сейчас они летят на концерт в другой город. «В Тюмень не приехать просто не могли, наслышаны о вашем прошлом фестивале, так что спасибо за приглашение!»

Москвич Жека, который почти свой в Тюмени, второй раз принимает участие в фестивале. Почему? «Потому что это определенно самый серьезный и крупный фестиваль в Зауралье, — делится он своими выводами. — В среде музыкантов ваш прошлый фестиваль получил высокую оценку, и я рад, что принимал в нем участие. Разумеется, я с удовольствием приехал к вам и в этот раз. На третий фестиваль? Да не вопрос, конечно, приеду!»

Владимир Богоделов, генеральный директор радио Шансон в Тюмени:

«Во-первых, я тронут той любовью, которую проявили слушатели радио Шансон. Несмотря на кризис, несмотря на суровую эпидемиологическую обстановку, Дворец Спорта был заполнен на 100%. Я благодарен как звездам, так и местным исполнителям, что они выступили достойно, и, если говорить именно о местных исполнителях, то некоторые из них совсем не проигрывали своим именитым коллегам. Звезды, в свою очередь, не просто отработали номер и все, нет, они в свою очередь ещё и привезли специально для Тюмени свои абсолютно новые песни, и это тоже показывает высокое доверие, которое вызывает фестиваль. Мне приятно было услышать из уст одного из участников, что наш фестиваль — один из самых заметных, и что его фактически сразу называют после таких громких фестивалей, как «Эх, Разгуляй!» и «Шансон Года». Все эти впечатления, которые я получил от фестиваля, обязывают нас ещё более профессионально относиться к тому, что мы выдаем в эфир. Спасибо нашим слушателям, спасибо нашим зрителям, тем более что по итогам последнего замера слушательской аудитории Академического центра маркетинговых исследований, радиостанция Шансон снова на первом месте в нашем регионе."

Спонсоры фестиваля:

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