Фестиваль шансона порадовал тюменцев

« Во-первых , я тронут той любовью, которую проявили слушатели радио Шансон. Несмотря на кризис, несмотря на суровую эпидемиологическую обстановку, Дворец Спорта был заполнен на 100%. Я благодарен как звездам, так и местным исполнителям, что они выступили достойно, и, если говорить именно о местных исполнителях, то некоторые из них совсем не проигрывали своим именитым коллегам. Звезды, в свою очередь, не просто отработали номер и все, нет, они в свою очередь ещё и привезли специально для Тюмени свои абсолютно новые песни, и это тоже показывает высокое доверие, которое вызывает фестиваль. Мне приятно было услышать из уст одного из участников, что наш фестиваль — один из самых заметных, и что его фактически сразу называют после таких громких фестивалей, как «Эх, Разгуляй!» и «Шансон Года». Все эти впечатления, которые я получил от фестиваля, обязывают нас ещё более профессионально относиться к тому, что мы выдаем в эфир. Спасибо нашим слушателям, спасибо нашим зрителям, тем более что по итогам последнего замера слушательской аудитории Академического центра маркетинговых исследований, радиостанция Шансон снова на первом месте в нашем регионе."