Ёлки hand-made: альтернатива есть

Бархатное дерево
Оно будет отлично смотреться в окружении большого количества текстиля — покрывал, портьер, скатертей. Цвет ткани может быть любым: синим, голубым, зеленым, белым. Вытянутый узкий каркас станет основой для стройного дерева, которое лучше поставить на журнальный столик. Для украшения можно использовать различные швейные аксессуары — бусины, бахрому, бисер, впрочем, и обычные елочные гирлянды тоже. Каркас сделан из центрального стержня (деревянного или металлического), трех проволочных растяжек, расходящихся от нижней части стержня в стороны, и строительной сетки. Устанавливают его в прочное основание из четырех блоков флористического оазиса, закрепленных на подносе. Поверх каркаса натягивают тканевый конус, который сшивают из двух половинок. Основание декорируют лоскутами голубой ткани и еловыми ветками — они могут быть как искусственными, так и живыми. Поверх конуса по спирали натягивают проволоку и бусы на нитках. Снег имитируют тонкие полоски синтепона и флористические блестки.
Летящее чудо
Перья — один из самых невесомых флористических материалов. Поэтому елка, крона которой сделана из перьев, кажется воздушной, легкой и изящной. Украшения, напоминающие виноградные гроздья, сделаны из прозрачных зеленых бусин, нанизанных на проволоку. Основу же для перьевой елки делают из целлофана — этот материал повсеместно используют для упаковки букетов. Его можно закрепить на прозрачной тарелке или любом другом блюде. Загнутая верхушка придает этой елке то ли игривый, то ли задумчивый характер.
Фотографическая елка
Придется к месту в тех семьях, где очень любят фотографировать. Снимки из семейного архива станут одновременно украшением и хвоей для пирамиды воспоминаний, а материалом для каркаса будет картон. Граней у елки может быть три, как в данном случае, а может — и четыре, пять, да сколько угодно! На фоне основной массы
Лингвистический праздник
В ночь на 1 января миллионы людей произносят одинаковые слова: «С Новым годом!» На английском это звучит «Happy New Year», на шведском — «Gott Nytt Аоr», на итальянском — «Buon Anno». Однако, когда делаешь елку для полиглота, географический педантизм неуместен: Англия готова поздравлять на японском, а Япония — скажем, на испанском. Самый же подходящий материал для елки, «говорящей» на многих языках, — настенная карта мира.
Ватное дерево
Наверняка в каждой семье есть питомец, в котором души не чают дети и взрослые. Можно посвятить импровизированную елку ему. Окрас можно выбрать такой же, как у вашего любимца — например, белый с чёрными пятнами, как у далматинца. Строительным материалом для такой елки станут косметические ватные шарики и шарики, срезанные с бахромы. Украшением же послужат истинно собачьи принадлежности — косточки, которые псы грызут, чтобы точить зубы. Обернутые фольгой, они становятся похожи на настоящие елочные игрушки. Для владельцев хомяков будут актуальны орешки, завернутые в фольгу, для хозяев кошек — сухой корм в блестящей оболочке.
Флористические аксессуары (перья, клеевой пистолет, целлофан, прозрачные бусины) можно приобрести на «Цветочном базаре», что на Аккумуляторной, д. 1, стр. 3.
Конечно, количество идей по изготовлению