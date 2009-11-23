Ёлки hand-made: альтернатива есть

Оно будет отлично смотреться в окружении большого количества текстиля — покрывал, портьер, скатертей. Цвет ткани может быть любым: синим, голубым, зеленым, белым. Вытянутый узкий каркас станет основой для стройного дерева, которое лучше поставить на журнальный столик. Для украшения можно использовать различные швейные аксессуары — бусины, бахрому, бисер, впрочем, и обычные елочные гирлянды тоже. Каркас сделан из центрального стержня (деревянного или металлического), трех проволочных растяжек, расходящихся от нижней части стержня в стороны, и строительной сетки. Устанавливают его в прочное основание из четырех блоков флористического оазиса, закрепленных на подносе. Поверх каркаса натягивают тканевый конус, который сшивают из двух половинок. Основание декорируют лоскутами голубой ткани и еловыми ветками — они могут быть как искусственными, так и живыми. Поверх конуса по спирали натягивают проволоку и бусы на нитках. Снег имитируют тонкие полоски синтепона и флористические блестки.