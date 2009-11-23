Год Металлического Тигра: как встречать?

Итак, покровителем грядущего года станет Металлический Тигр. Главные цвета — белый и желтый. Старинная легенда гласит, что однажды Буйвол победил в схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех пор Тигр не выносит Быков, поэтому, провожая
Тигр всегда идет вперед, презирает условности, иерархию и консерватизм ума. Тигр — знак необыкновенного действия, неожиданных ситуаций и исключительной судьбы. В любом случае, год Металлического Тигра — это год выдающихся личностей и битвы сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испытаний на прочность всей жизни.
В новый 2010 год энергия Тигра будет проявляться повсеместно и надо заранее к этому подготовиться. Говорят, что проще всего мощь Тигра выдерживают люди, родившиеся в год дракона или тигра. Всем остальным следует остерегаться. Тигр непостоянен и импульсивен. Поэтому китайцы стараются не планировать на этот год знаменательные события своей жизни.
Общий астропрогноз на 2010 год обещает множество глобальных событий и перемен. Все наболевшее и накопившееся выплеснется наружу. Общество, уставшее от проблем мирового кризиса, роста преступности и количества финансовых мошенничеств, восстанет против бюрократии власти. Это выразится в огромное количество крупных и мелких локализированных забастовок, акций протеста и даже саботажей. Волнения в народе, выйдя
Символ 2010 года носит явную социальную окраску заботы о ближних. Ведь тигр — это животное семейное. Кроме того, Тигр — однолюб. Поэтому в личной и семейной жизни людей ожидает счастье и гармония. В финансовом плане такой завидной стабильности наблюдаться не будет.
В наступающем году предвидится минимум преступности и экологических катастроф. Год Металлического Тигра — идеальный год для прорыва в науке и технике, реализации новых, революционных идей по проблемам глобального. Если вы относите себя к числу отчаянных идеалистов, вынашивающих в душе идеи, как изменить мир к лучшему — ничего не бойтесь в этом году.
Несмотря на то, что Тигр официально вступит в свои права лишь в середине февраля, многие постараются заранее задобрить хозяина года и встретить Новый год по всем правилам.
Где встречать?
Как уже говорилось, Тигр — домашнее животное, поэтому лучше встречать Новый год в семейном кругу. Чтобы получить благосклонность Металлического тигра, подберите новогодний для квартиры декор золотистых или серебристых оттенков. Привилегии приближающего года — роскошь и пафос. По дому должно быть множество украшений различных типов. Помимо стандартной символики — проявите изобретательность и немного фантазии — «нарядите» дом необычными вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или развесьте золотистые колокольчики.
Что приготовить?
Угощения в праздничную ночь должны быть разнообразными, чтобы дом в течение года был полной чашей. Встречая 2010 год, следует поставить на стол жёлтые, пурпурные или полосатые свечи. На стол нужно подавать мясо во всех видах (для вегетарианцев — соевые продукты, другие бобовые). Учитывая характер и металлическую природу нынешнего Тигра, неплохо приготовить мясо на шампурах или с помощью гриля Гарнир можно сделать из картофеля, свеклы, моркови. В этом году графины и бутылки должны искриться янтарным, красным или бордовым цветами. А посему наполните их хорошим вином или коньяком, компотами из сливы или персика, апельсиновым или морковным соками. Злоупотреблять спиртным в этом году нельзя, чтобы не получить сходство со старинным врагом Тигра — Обезьяной. На десерт подойдут желтые и оранжевые фрукты, жареный арахис.
В чем встречать?
Тигр любит яркие цвета, однако дамам не стоит стремиться конкурировать с новогодней елкой. Лучше всего подойдут красные оттенки,