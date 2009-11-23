Год Металлического Тигра: как встречать?

Угощения в праздничную ночь должны быть разнообразными, чтобы дом в течение года был полной чашей. Встречая 2010 год, следует поставить на стол жёлтые, пурпурные или полосатые свечи. На стол нужно подавать мясо во всех видах (для вегетарианцев — соевые продукты, другие бобовые). Учитывая характер и металлическую природу нынешнего Тигра, неплохо приготовить мясо на шампурах или с помощью гриля Гарнир можно сделать из картофеля, свеклы, моркови. В этом году графины и бутылки должны искриться янтарным, красным или бордовым цветами. А посему наполните их хорошим вином или коньяком, компотами из сливы или персика, апельсиновым или морковным соками. Злоупотреблять спиртным в этом году нельзя, чтобы не получить сходство со старинным врагом Тигра — Обезьяной. На десерт подойдут желтые и оранжевые фрукты, жареный арахис.