Четверо тюменцев проголосовали против проекта бюджета города-2010

Два часа были отведены на публичные слушания, половину этого времени заняли доклады. В целом проект по доходам и расходам города представила директор департамента финансов и налоговой политики администрации Светлана Черепанова. После нее отраслевые бюджеты зачитали руководители управлений и департаментов: здравоохранения, образования, по спорту и молодежной политике, по культуре, ЖКХ.
Кто слушал эти доклады? Как сказала в начале мероприятия заместитель главы администрации города Марина Трефилова, в зале собрались депутаты думы, представители городской администрации, местного самоуправления, ТОСов, журналисты и рядовые жители города. Рядовых жителей было явно немного.
За час, отведенный для всех докладов, прозвучали сотни и сотни цифр, были названы сотни расходных статей, по которым будут распределяться 8 миллиардов 933 миллиона городских рублей… Что можно понять в этом потоке?
Такая деталь. Когда проект бюджета слушался на думской комиссии по бюджету налогам и финансам, немало вопросов, в частности, возникло у депутата, руководителя холдинговой компании Владимира Шевчика. После ответов на них представителей администрации города,
На публичных слушаниях разобраться в бюджетном финансировании предлагается «непосвященным», простым гражданам. Причем, многие названые цифры невозможно оценить:
— … на обеспечение деятельности
— … в 2010 году на цели связанные со школьным образованием мы будем тратить 1 млрд. 405 млн. рублей как минимум;
— … для реализации полномочий, закрепленных за управлением культуры, в проекте бюджета предусмотрено 229 млн. 094 тыс. руб.
Это много и мало? Этого достаточно или не хватит? А если не хватит, то от чего откажется город?
На думской комиссии по бюджету все же прозвучали обобщения, в частности: проект бюджета города по расходам примерно на 30% меньше, чем фактический 2009 года.
На слушаниях же некое резюме было сказано председателем этой комиссии Юрием Коноваловым: «Составлению проекта бюджета на 2010 год и на плановый период 2011–2012 годов предшествовала большая кропотливая работа администрации города. Администрация учитывала те предложения, которые поступали в течение года; те потребности, которые мы не могли профинансировать в предыдущие годы.
Бюджетная комиссия внесла свои поправки, все они были одобрены. Первая поправка от депутатов бюджетной комиссии — предусмотреть в бюджете 2010 года ремонт спортивных площадок. Эта рекомендация поддержана администрацией города и в бюджете 2010 года выделено 6,5 млн. руб. на эти цели. Сумма, конечно же, далека от идеала, но следует отметить, что в 2009 году на эти цели денег практически не выделялось. По предложению бюджетной комиссии была удвоена сумма на ремонт жилых помещений ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, на 2010 год эта сумма составляет 24 млн. 300 тыс. руб. На прежнем уровне остались обязательства города по предоставлению льготного проезда пенсионерам и школьникам — на эти цели выделено 136, 5 млн. руб."
И завершил свое небольшое выступление Юрий Коновалов с надеждой на лучшее будущее: «Утверждая бюджет 2009 года в марте этого года, мы ориентировались на сумму расходов 9,5 млрд. руб. На сегодняшний день, с учетом корректировок, бюджет составляет уже более 12 млрд. руб. Поэтому те параметры, которые сегодня в проекте бюджета -2010 имеются, будут корректироваться в течение года, будут дополнительные средства. Город может рассчитывать, в частности, на субсидии, которые будут выделяться на ремонт жилых помещений в рамках реформы ЖКХ. В этом году Тюмени были выделены значительные средства — на капитальный ремонт более 100 домов».
После того, как доклады были заслушаны, участникам предложили задавать вопросы. Директор департамента финансов и налоговой политики, отвечая на письменный вопрос тюменки Ирины, согласилась: «Действительно, предоставленная информация слишком специфична, не всем понятны наименования статей… К сожалению, форма бюджета устанавливается не нами, и произвольно её трактовать мы не можем. Мы обязаны предоставлять населению тот бюджет, который будет приниматься». И далее посоветовала за разъяснениями обратиться в структурные подразделения администрации.
Иными словами, организаторам и самим понятно, что ТАК слушать бюджет рядовой горожанин не может. А НЕ ТАК — не может рассказать о бюджете администрация. Не в праве.
Тюменцы, конечно, уже приняли правила этой игры: и те, кто не пришли на слушания, и те, кто пришли. Последние имели возможность напрямую, публично задать свои вопросы руководителям подразделений администрации: может ли ребенок из многодетной семьи заниматься бесплатно в двух секциях; можно ли получить субсидию по газификации; можно ли получить ветерану возмещение расходов по ремонту жилья и в какой срок
И только один из выступавших сказал, что он, готовясь к слушаниям, изучал проект бюджета заранее и пытался получить в администрации более детальные сведения — Альберт Фахрутдинов. Рассказал, что представляет коллегию общественного совета города, в совет входят в основном ученые и члены природоохранных организаций. Коллегия не согласна с тем, что в бюджете на 2010 год «количество средств, выделяемых на природоохранные мероприятия, уменьшено в 10 раз. Их всегда выделялось меньше, чем положено. В разные годы это было от 3 до 9 млн. рублей. В 2010 году — 889 тыс. руб. На эти деньги невозможно не только улучшить состояние окружающей среды, но и проводить экологическое образование».
Коллегия общественного совета нашла в бюджете, по её мнению, непрозрачную статью: в разделе «Дорожное хозяйство» предусматриваются затраты в размере 2 млрд. 200 млн. руб. — четверть всего бюджета. Необходимо либо провести публичные слушания отдельно по этому разделу и обсудить, куда будут направлены деньги, либо уже сейчас перераспределить их между природоохранной деятельностью и строительством кольцевой автодороги и двух мостов в городе.
Как ни пытались представители разных подразделений администрации города убедить
На голосование был поставлено одно предложение: кто за то, чтобы одобрить представленный проект бюджета? Когда был задан следующий вопрос — кто против? — в зале поднялось четыре руки. Проект бюджета Тюмени на 2010 год и на плановый период