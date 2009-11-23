Четверо тюменцев проголосовали против проекта бюджета города-2010

И только один из выступавших сказал, что он, готовясь к слушаниям, изучал проект бюджета заранее и пытался получить в администрации более детальные сведения — Альберт Фахрутдинов. Рассказал, что представляет коллегию общественного совета города, в совет входят в основном ученые и члены природоохранных организаций. Коллегия не согласна с тем, что в бюджете на 2010 год «количество средств, выделяемых на природоохранные мероприятия, уменьшено в 10 раз. Их всегда выделялось меньше, чем положено. В разные годы это было от 3 до 9 млн. рублей. В 2010 году — 889 тыс. руб. На эти деньги невозможно не только улучшить состояние окружающей среды, но и проводить экологическое образование».