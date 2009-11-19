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Проект «Словцов о…»: про культуру и деньги

19 ноября 2009, 11:47
Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел, в честь 165-летия автора мы публикуем третий из 12 полюбившихся нам отрывков.

В «Письмах из Тюмени претендента на должность городского головы», глава XIV, читаем:

«Кроме религиозных, нравственных и умственных потребностей, разумному человеку присущи все потребности эстетические. Без удовлетворения их притупляются стремления ко всему прекрасному и высокому; эти стремления, помимо доставляемого наслаждения, способствуют преобладанию духовной жизни над чувственной. Что может дать Тюмень для удовлетворения эстетических потребностей молодого организма? Вы скажете Текутьевский театр. Но мой коллега по профессии (прости Господи его заблуждения!) сильно грешит, угощая публику такими пьесами, от которых даже у старичков в глазах зеленеет. А пьесы вроде „Плодов просвещения“ при дурной постановке разве могут в юной душе возбудить идеи прекрасного? В чём, спрашивается, найдут для себя пищу высокие стремления души среди людей, где понятие о добре не отделяется от понятия о выгоде, где гуманность, честность и справедливость считаются простофильством и дурачеством и где практическое евангелие даже так называемых интеллигентов состоит в приобретении денег во что бы то ни стало».

К слову, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно будет в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.

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