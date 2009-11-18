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Ресторанный Новый год: под ручку с Мерилин Монро

18 ноября 2009, 13:49
Рестораны и кафе нашего города зазывают нас на празднование Нового года, манят изысканными угощениями, оригинальными шоу-программами и привлекательными ценами. Помочь выбрать место для гастрономических, зрительных и танцевальных услад призвана эта статья.
Сюжет
Отдых

Ресторан «Вокруг света» предлагает программу, посвященную наступающему году тигра, поэтому все номера в ней — танцевальные, вокальные, клоунада, буффонада и другие — так или иначе будут связаны с семейством кошачьих. В предновогоднее время цена праздничного вечера продолжительностью 4 часа в итальянском зале составит 4000 руб. , в восточном зале и кабинках — 3500 руб. Непосредственно праздничная ночь в ресторане «Вокруг света» обойдется в 5000 руб. с человека в итальянском зале, 4500 руб. — в восточном зале и кабинках. Дополнительно для каждого предусмотрены полбутылки шампанского и десерт. Не обойдется новогодняя ночь без танцев и фейерверка.

У мастеров стейков — ресторана «Steak house» — новогодняя ночь стоит 5000 руб. с человека, предновогодние корпоративы — вдвое меньше. Посетителей ожидают живая музыка, конкурсы от Деда Мороза со Снегурочкой, праздничная программа.

Ресторанно-гостиничный комплекс «Урарту» зовет на программу «Мандариновый Новый год». Корпоративы стоят от 2500 руб. до 4000 руб., угощение и программа в новогоднюю ночь — от 4 до 6 тыс. руб. Сюда входит стандартный набор блюд: холодные закуски, горячее, салаты, алкогольные и безалкогольные напитки, шоу-программа. Если финансы «поют романсы», то к месту придется бюджетное предложение от ресторанного комплекса: корпоративы с 18 по 25 декабря с двухчасовой развлекательной программой обойдутся в 500 руб. с человека. Мандариновая тематика будет отражена во всех составляющих праздника: от стилизованного украшения залов до номеров с использованием цитрусового. Оранжевый цвет в одежде приветствуется.

Русский пивной ресторан «Ермолаевъ», успевший прославиться своей демократичной атмосферой, отменной кухней, интересными вечеринками и, конечно же, пивом приглашает на предновогодние вечера, которые будут стоить 3500 руб. с человека. Провести здесь новогоднюю ночь с ди-джеями, ведущими, танцевальным арт-дуэтом, иллюзионистами, шоу-балетом и сюрпризом обойдется в 4500 руб./чел.

Новогодние вечера с разнообразной тематикой на любой вкус воплощает в жизнь ресторанный холдинг «Максим». Городское кафе «3452» распахнет двери для любителей рок-н-ролла: детские елки, ведущие — Элвис и Мерилин Монро, зажигательные ритмы и веселые конкурсы — на вечеринках «Рок-н-ролл NON STOP». Стоимость такого праздника составит 4500 руб. с человека, из них 1500 руб. — цена программы, 3000 руб. — новогоднее угощение без ограничения.

Яркие и шумные, веселые и сочные «Стиляги» ждут вас в DJ CAFE Brasserie, чтобы окунуть в дух 50-60-х под звуки джаза и буги-вуги. Минимальная стоимость погружения в атмосферу середины прошлого века составит 3500 руб.

Изысканность самой модной страны поразит воображение в программе «Мулен Руж» — новогоднем мюзикле с канканом, веселыми конкурсами и шарадами, который пройдет во Французском кафе «Максим». Обойдется такой Новый год в 4000 руб. за человека в предновогоднее время, в саму же праздничную ночь кафе, скорее всего, работать не будет.

В «АРТиШОКе» вас примет в свои объятья бал «Гусарская баллада» — такой, каким мы помним его по произведениям Пушкина и Толстого! Дамы в великолепных нарядах, элегантные кавалеры. Мазурка, вальс, полонез. Прекрасная поэзия, чарующие звуки живой музыки и уникальная возможность станцевать на балу — даже если до этого Вы не танцевали ни разу в жизни! Окунитесь в эпоху красивых балов и развеселых гусарских игрушек! Здесь вы платите только за вход: в предпраздничное время- 1000 руб., в ночь с 31 декабря на 1 января — 2000 руб., а какую сумму потратить на угощение решаете сами.

Если же вам ближе приключения в духе Остапа Бендера, то программа «Двенадцать стульев» в «Городской кофейне» — для вас. 12 месяцев, 12 часов и 12 стульев. Окунитесь в море афер Бендера, пополните словарь Эллочки и, конечно, не забудьте распотрошить пару стульев, вдруг там дожидаются вас бриллианты. Однако стоимость вечеринки «Двенадцать стульев» далеко не эквивалентна стоимости бриллиантов — 4000–4500 руб. с человека.

Праздничные вечеринки в ресторане «Grunge» обойдутся в 5000 руб. с человека. Здесь холодные закуски, горячее, десерт будут соседствовать на ваших столах с суши-тортом, шампанским, вином или водкой. Если же вы не употребляете алкогольные напитки, то можно выбрать что-нибудь из меню на эту сумму. Вашему вниманию будет представлена шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, живая музыка.

Клубный ресторан «Восток-Запад» приглашает на предновогодние вечера, где стол будет ломиться от обилия блюд: 5–6 видов холодных закусок, индивидуальный салат, горячая закуска, горячее, холодные напитки без ограничений, одна единица алкоголя (это бутылка вина или водки или полбутылки коньяка) на человека. В качестве развлекательной программы для вас в течение 3 часов будет работать ведущий, покажут 2 танцевальных номера — варьете и эстрадный танец-микс. На протяжении всего вечера праздничное настроение будет обеспечивать ди-джей с зарубежными и отечественными хитами 80-х и 90-х и музыкой в стиле europop. Стоимость — 3000 руб. с человека. В ночь с 31 декабря на 1 января «Восток-Запад» будет работать в формате ночного клуба. Стоимость входа — 1000 руб. Всю ночь резиденты клуба будут играть для вас house, местный MC, Дед Мороз со Снегурочкой и go-go-girls не дадут заснуть, а самое интересное — вы не пропустите обращение президента, потому что оно будет транслироваться на большом экране.

Это далеко не полный обзор предложений от тюменских ресторанов и кафе, но и этого достаточно, чтобы изменить привычке праздновать Новый год дома с традиционным салатиком «Оливье», внимая обращению президента с бокалом шампанского в руках.

#Новости#Отдых#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
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