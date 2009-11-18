Ресторанный Новый год: под ручку с Мерилин Монро

Клубный ресторан « Восток-Запад» приглашает на предновогодние вечера, где стол будет ломиться от обилия блюд: 5–6 видов холодных закусок, индивидуальный салат, горячая закуска, горячее, холодные напитки без ограничений, одна единица алкоголя (это бутылка вина или водки или полбутылки коньяка) на человека. В качестве развлекательной программы для вас в течение 3 часов будет работать ведущий, покажут 2 танцевальных номера — варьете и эстрадный танец-микс . На протяжении всего вечера праздничное настроение будет обеспечивать ди-джей с зарубежными и отечественными хитами 80-х и 90-х и музыкой в стиле europop. Стоимость — 3000 руб. с человека. В ночь с 31 декабря на 1 января «Восток-Запад» будет работать в формате ночного клуба. Стоимость входа — 1000 руб. Всю ночь резиденты клуба будут играть для вас house, местный MC, Дед Мороз со Снегурочкой и go-go-girls не дадут заснуть, а самое интересное — вы не пропустите обращение президента, потому что оно будет транслироваться на большом экране.