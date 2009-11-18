Ресторанный Новый год: под ручку с Мерилин Монро

Ресторан «Вокруг света» предлагает программу, посвященную наступающему году тигра, поэтому все номера в ней — танцевальные, вокальные, клоунада, буффонада и другие — так или иначе будут связаны с семейством кошачьих. В предновогоднее время цена праздничного вечера продолжительностью 4 часа в итальянском зале составит 4000 руб. , в восточном зале и кабинках — 3500 руб. Непосредственно праздничная ночь в ресторане «Вокруг света» обойдется в 5000 руб. с человека в итальянском зале, 4500 руб. — в восточном зале и кабинках. Дополнительно для каждого предусмотрены полбутылки шампанского и десерт. Не обойдется новогодняя ночь без танцев и фейерверка.
У мастеров стейков — ресторана «Steak house» — новогодняя ночь стоит 5000 руб. с человека, предновогодние корпоративы — вдвое меньше. Посетителей ожидают живая музыка, конкурсы от Деда Мороза со Снегурочкой, праздничная программа.
Русский пивной ресторан «Ермолаевъ», успевший прославиться своей демократичной атмосферой, отменной кухней, интересными вечеринками и, конечно же, пивом приглашает на предновогодние вечера, которые будут стоить 3500 руб. с человека. Провести здесь новогоднюю ночь с
Новогодние вечера с разнообразной тематикой на любой вкус воплощает в жизнь ресторанный холдинг «Максим». Городское кафе «3452» распахнет двери для любителей
Яркие и шумные, веселые и сочные «Стиляги» ждут вас в DJ CAFE Brasserie, чтобы окунуть в дух
Изысканность самой модной страны поразит воображение в программе «Мулен Руж» — новогоднем мюзикле с канканом, веселыми конкурсами и шарадами, который пройдет во Французском кафе «Максим». Обойдется такой Новый год в 4000 руб. за человека в предновогоднее время, в саму же праздничную ночь кафе, скорее всего, работать не будет.
В «АРТиШОКе» вас примет в свои объятья бал «Гусарская баллада» — такой, каким мы помним его по произведениям Пушкина и Толстого! Дамы в великолепных нарядах, элегантные кавалеры. Мазурка, вальс, полонез. Прекрасная поэзия, чарующие звуки живой музыки и уникальная возможность станцевать на балу — даже если до этого Вы не танцевали ни разу в жизни! Окунитесь в эпоху красивых балов и развеселых гусарских игрушек! Здесь вы платите только за вход: в предпраздничное время- 1000 руб., в ночь с 31 декабря на 1 января — 2000 руб., а какую сумму потратить на угощение решаете сами.
Если же вам ближе приключения в духе Остапа Бендера, то программа «Двенадцать стульев» в «Городской кофейне» — для вас. 12 месяцев, 12 часов и 12 стульев. Окунитесь в море афер Бендера, пополните словарь Эллочки и, конечно, не забудьте распотрошить пару стульев, вдруг там дожидаются вас бриллианты. Однако стоимость вечеринки «Двенадцать стульев» далеко не эквивалентна стоимости бриллиантов — 4000–4500 руб. с человека.
Праздничные вечеринки в ресторане «Grunge» обойдутся в 5000 руб. с человека. Здесь холодные закуски, горячее, десерт будут соседствовать на ваших столах с
Клубный ресторан «
Это далеко не полный обзор предложений от тюменских ресторанов и кафе, но и этого достаточно, чтобы изменить привычке праздновать Новый год дома с традиционным салатиком «Оливье», внимая обращению президента с бокалом шампанского в руках.