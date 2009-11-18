Андрей Панасюк: начинаем строительство нового микрорайона

Снос и отселение – едва ли не главные проблемы, с которыми традиционно сталкиваются строители. Нередко разногласия с жильцами сносимых домов принимают крайне острые формы, выливаются в публичные дискуссии и затяжные судебные процессы. Тем более примечателен подход тюменского застройщика, который сумел найти в этом вопросе взаимопонимание с одной из национальных общин города.
О том, как удалось заключить первое в России трёхстороннее соглашение о расселении жителей «цыганского посёлка» рассказывает Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам ООО «Партнёр-Инвест».
- В то время как большинство застройщиков замораживают или вовсе сворачивают новые проекты, вы освобождаете новые площадки, идёте на снос. Что это – оптимизм или трезвый расчёт?
- Я бы назвал это оптимизмом, основанном на реальных расчётах. «Партнёр-Инвест» работает над крупными проектами, осуществляя комплексное освоение территорий, а потому свои действия мы планируем на годы вперёд. Осенью 2005 года компания приступила к застройке строительству 3-го Заречного микрорайона общей площадью 200 тыс. кв.м. В конце следующего года мы сдаём последние дома в этом районе и переносим основные силы на строительство нового, еще более крупного микрорайона.
Этот район общей площадью 280 тысяч кв.м. вырастет непосредственно за ТЦ «Зелёный берег», между улицами Эрвье, Муравленко, Газовиков и новой магистралью городского значения. Освоение территории будет разбито на семь очередей. Для первой очереди уже отсыпана площадка, грунт устоялся и проведённые недавно испытания показали его способность выдержать нагрузку больше проектируемой. В феврале 2010 года мы приступаем к активному строительству в 4-м Заречном. По плану в течение пять лет район должен быть полностью застроен, так что думать об отселении и сносе приходится заранее.
- Речь идёт о территории, занимаемой «цыганским посёлком»?
- Если быть точным, то названный посёлок занимает лишь часть 4-го Заречного нашей площадки и она будет застраиваться в последнюю очередь. Первые девять домов, к строительству которых мы сейчас приступаем, вырастут на совершенно чистой, свободной площадке. Просто мы понимаем, что отселение нужно готовить заблаговременно, создавая для жителей сносимого жилья комфортные условия на новом месте.
- Вам действительно удалось прийти к соглашению с цыганской общиной?
- Более того, относительно недавно мы зафиксировали его документально, подписав трёхсторонний договор между ООО «Партнёр-Инвест», цыганской общиной города и международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Это первое в России соглашение такого рода, которое, как мы надеемся, послужит примером социально ответственного поведения в строительном бизнесе.
- Каковы условия этого соглашения?
- В нём достаточно подробно описывается порядок отселения жителей 11 сносимых домов и предоставления им компенсации. Понимая особенности традиционного уклада цыганского народа, мы предложили построить частные дома в пригороде, по соседству с аналогичным национальным посёлком. Благодаря поддержке правительства области соответствующие участки земли уже отведены под строительство.
- То есть, когда первые жители 4-го Заречного въедут в свои квартиры, «цыганского посёлка» поблизости уже не будет?
- Совершенно верно и сомневаться в этом не приходится, поскольку застройка этого района будет осуществляться по очень жёсткому графику, под контролем не только руководства «Партнёр-Инвеста», но и других участников проекта. Дело в том, что освоение территории производится на основе проектного финансирования. Иными словами, мы будем строить, продавая своим Клиентам квартиры высокой степени готовности. Это очень удобно для Покупателя, который может воочию убедиться в достоинствах своего нового жилья и реальности сроков его ввода в эксплуатацию.
К тому же в данном случае мы ограничены и условиями трёхстороннего соглашения, в котором также указаны сроки отселения. Поэтому можно не сомневаться в том, что к моменту сдачи домов первой очереди в конце 2011 года, все жители «цыганского посёлка» переедут в другую часть города, а сам посёлок будет ликвидирован.
- В успешных продажах уверены?
- Опыт «Партнёр-Инвеста» показал, что спрос на качественное, комфортное и в то же время доступное жилье сохраняется в любой экономической ситуации. Наша компания и сегодня ежемесячно реализует в 3-м Заречном десятки квартир, потому что мы продаём не квадратные метры, а действительно комфортную жизнь – с качественной отделкой, благоустроенными дворами, профессиональной управляющей компанией и т.д.
4- й Заречный будет создаваться в рамках той же концепции, причём здесь мы впервые используем ряд совершенно новых решений - как в планировке квартир, так и в обустройстве района в целом. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что многие идеи мы переняли у европейских архитекторов, которые всегда были лидерами в создании комфортного жилья. Поэтому сомневаться не приходится: новый микрорайон станет одним их лучших жилых районов города.
Станислав Белов