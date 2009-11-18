Андрей Панасюк: начинаем строительство нового микрорайона

- Совершенно верно и сомневаться в этом не приходится, поскольку застройка этого района будет осуществляться по очень жёсткому графику, под контролем не только руководства «Партнёр-Инвеста», но и других участников проекта. Дело в том, что освоение территории производится на основе проектного финансирования. Иными словами, мы будем строить, продавая своим Клиентам квартиры высокой степени готовности. Это очень удобно для Покупателя, который может воочию убедиться в достоинствах своего нового жилья и реальности сроков его ввода в эксплуатацию.