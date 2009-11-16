Спорт в районах — не для взрослых?

Стоит заметить, что доля здравого смысла в таких начинаниях все же присутствует. Спорткомплекс — дело хорошее. Вот только был бы он более доступным — с «некусачими» ценами, удобным временем и, не только в крупных городах.
Виталий Исаков, руководитель детского клуба бега «Надежда» и по совместительству методист по спорту Московского МО уверен, что основная проблема недоступности спорта в районах — кадры. «Десять лет назад в школах работали профессионалы, тогда и наша школьная команда по футболу держалась в первой „шестерке“. Вот когда в школу стали приходить те, кому нужно от армии „откосить“, тогда все и развалилось», — поясняет он. Хотя причины того, что профессию спортивного тренеры сейчас выбирают редко, вполне очевидны. Маленькая зарплата и отсутствие нормальных условий для работы — вряд ли хорошая приманка для специалистов.
Конечно, результаты у сельских спортсменов достойные — призовые места достаются и в районных, и в областных, и даже в международных соревнованиях. Этапы России по авиамодельному спорту проводятся в поселке Московский, поскольку местные спортсмены не раз занимали места на пьедестале почета. По соседству, в деревне Падерина живет семья Копыловых — лучшая шахматная семья среди школ. Но физически развиваются только школьники. Из взрослых же в спортзал ходят от силы по четыре человека на каждый вид спорта. И это несмотря на то, что условия для занятий, вроде бы создаются.
Когда в школе только построили современный спортзал, поясняет Виталий Александрович, многие приходили узнать, будут ли занятия для «простых смертных». Но тогда все удобное время было отдано тем, кто смог побольше заплатить. Зал оккупировали предприниматели из города, арендовав его для своих сотрудников. После вышедшей рекомендации от департамента по спорту и молодежной политике, местным
Спортивная база постепенно совершенствуется. О таком спортзале, к примеру, раньше могли только мечтать: площадь, инвентарь, тренажеры, сауна. Но это школьный спортзал. И в дневное время в нем занимаются только школьники. Каждому муниципальному образованию необходим собственный спорткомплекс, уверен Виталий Исаков. Такой, к примеру, как в п. Боровский, с бильярдом и настольным теннисом для всех желающих. «Сейчас в каждой деревне есть дом культуры, так почему не пойти по такому же принципу, развивая спорт», — говорит тренер. Забота о детях — дело хорошее, но ведь они, увы, пока не подавляющий по численности контингент в нашей стране. И если дети верят обещаниям, то только до тех пор, пока не взрослеют.
Надежда Корнеева