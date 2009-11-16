Спорт в районах — не для взрослых?

Спортивная база постепенно совершенствуется. О таком спортзале, к примеру, раньше могли только мечтать: площадь, инвентарь, тренажеры, сауна. Но это школьный спортзал. И в дневное время в нем занимаются только школьники. Каждому муниципальному образованию необходим собственный спорткомплекс, уверен Виталий Исаков. Такой, к примеру, как в п. Боровский, с бильярдом и настольным теннисом для всех желающих. «Сейчас в каждой деревне есть дом культуры, так почему не пойти по такому же принципу, развивая спорт», — говорит тренер. Забота о детях — дело хорошее, но ведь они, увы, пока не подавляющий по численности контингент в нашей стране. И если дети верят обещаниям, то только до тех пор, пока не взрослеют.