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Проект «Словцов о…»: про вещие сны

16 ноября 2009, 10:41
Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел в преддверии 165-летия автора, мы публикуем второй из 12 полюбившихся нам отрывков.

«Во время сна с парализованной волей, со слабым самосознанием, с притупленными органами чувств мы погружаемся во внутреннюю сферу душевной жизни, в мир, где память воспроизводит много забытых посылок для умозаключения, где потерянные навыки мышления выступают в полной силе и где фантазия даёт материал для самых широких обобщений. Неопределённое чувство, результат внутренней логики, ранее не осознаваемое, воплощается теперь в фантастические образы.

Удивительно ли после всего сказанного, что во сне можно творить, решать сложные математические задачи и делать научные открытия! Что же такое вещие сны, как не образы тех настроений, которые созданы внутренним мышлением? У тех людей, которые привыкли к самосозерцанию и которые обладают строгой логикой, откровения во сне должны получать известную определённость, которая обуславливает предсказания и ясновидение».

Кстати, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно будет в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.

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