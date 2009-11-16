Проект «Словцов о…»: про вещие сны

«Во время сна с парализованной волей, со слабым самосознанием, с притупленными органами чувств мы погружаемся во внутреннюю сферу душевной жизни, в мир, где память воспроизводит много забытых посылок для умозаключения, где потерянные навыки мышления выступают в полной силе и где фантазия даёт материал для самых широких обобщений. Неопределённое чувство, результат внутренней логики, ранее не осознаваемое, воплощается теперь в фантастические образы.
Удивительно ли после всего сказанного, что во сне можно творить, решать сложные математические задачи и делать научные открытия! Что же такое вещие сны, как не образы тех настроений, которые созданы внутренним мышлением? У тех людей, которые привыкли к самосозерцанию и которые обладают строгой логикой, откровения во сне должны получать известную определённость, которая обуславливает предсказания и ясновидение».
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