Проект «Словцов о…»: про вещие сны

Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел в преддверии 165-летия автора, мы публикуем второй из 12 полюбившихся нам отрывков.

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