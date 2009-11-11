Народная кукла: психотерапия или игра

После мастер-класса Наталья Александровна поделилась некоторыми секретами мастерства изготовления кукол. Следует разделять народную (детям её могли отдать только после того, как она пройдет через обряды) и игровую куклу; неверно воспринимать народных кукол как нечто несерьезное, потому что для наших предков она была воплощением сакральных смыслов и инструментом решения любых проблем. Так, например, для хороших отношений в семье на серебряную или золотую свадьбу дарили «Неразлучников», которые гармонично объединяли в себе мужское и женское: основа из березовой коры (символизировала мужскую силу), сверху юбка, грудь. Если девушка не может обрести вторую половинку, ей поможет «Вятская парочка», которая делается из рукава мужской рубашки. Существует и двусторонняя кукла «Девка-баба» , которая особенно актуальна в наше время, когда нам навязывается образ вечно молодой женщины. Она помогает осознать, что женскую жизнь можно разделить на 2 части, 2 состояния: девичье и женское. «Девка» — состояние, когда девичья красота показывается всему миру с целью привлечь суженого, здесь вся личностная сила снаружи; «баба» наряжена в одежду более скромных цветов, у нее нет нужды всем показывать свою силу, она сохраняется для себя, для мужа, для семьи, она всегда есть внутри. Куклы — это не просто тряпочки, они помогают почувствовать, понять, узнать себя.