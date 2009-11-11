Народная кукла: психотерапия или игра

Не так давно довелось побывать на необычном
Наталья Александровна рассказывала нам о том, какое значение несет для женщины это воплощение сакрального действа — способствует плодовитости и женскому здоровью, силе, оберегает от одиночества. Оказалось, что сделать куклу не так легко, как представляется в начале: у меня кукла получилась набитой неравномерно, с бугорками; но к концу изготовления она стала выглядеть неплохо. Мастер рассказала, что эта кукла помогла её знакомой улучшить здоровье, чему немало удивились её лечащие врачи.
После
Мастерица рассказала, что куклами она заинтересовалась 4 года назад, когда в Тюмени проходила выставка мастера из Кирова Елены Семеновой. За то время, пока действовала выставка Наталья Александровна «перенимала» у нее кукол: училась у мастера днем, а по ночам делала кукол уже самостоятельно, лишь «ухватив» принцип изготовления. Был и переломный момент, когда хотелось бросить изготовление кукол, но руки продолжали творить, кукла не отпускала просто так. Почти 4 года мастерица «варилась в собственном соку», не с кем было поговорить, обменяться опытом, и лишь недавно у Натальи Александровны появились ученики. Она проводит еженедельные
Наталья Александровна рассказала, что лучше делать не больше одной куклы в день, поскольку в нее вкладывается энергия, кукла это своеобразный «концентрат силы». Поэтому после изготовления куклы хочется есть и спать. И экстрасенсы, и другие чувствительные люди, которые приходят на выставку, замечают там особую, положительную энергетику, присущую куклам. Интересно, что научиться делать куклы можно только переняв это искусство у мастера. Кроме
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Ирина Шарова