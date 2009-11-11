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Народная кукла: психотерапия или игра

11 ноября 2009, 15:14
Секретами мастерства изготовления народных кукол и вековой женской мудростью, заключенной в них, с нами поделилась Наталья Маломыжева, мастер школы народных ремесел и сотрудник тюменского Музея изобразительных искусств

Не так давно довелось побывать на необычном мастер-классе. Яркая и интересная мастерица, Наталья Маломыжева, обучала вековой женской мудрости — изготовлению народных кукол. Из мешковины, пакли и красных ниток в умелых и не очень руках рождалась кукла под названием «Женская суть».

Наталья Александровна рассказывала нам о том, какое значение несет для женщины это воплощение сакрального действа — способствует плодовитости и женскому здоровью, силе, оберегает от одиночества. Оказалось, что сделать куклу не так легко, как представляется в начале: у меня кукла получилась набитой неравномерно, с бугорками; но к концу изготовления она стала выглядеть неплохо. Мастер рассказала, что эта кукла помогла её знакомой улучшить здоровье, чему немало удивились её лечащие врачи.

После мастер-класса Наталья Александровна поделилась некоторыми секретами мастерства изготовления кукол. Следует разделять народную (детям её могли отдать только после того, как она пройдет через обряды) и игровую куклу; неверно воспринимать народных кукол как нечто несерьезное, потому что для наших предков она была воплощением сакральных смыслов и инструментом решения любых проблем. Так, например, для хороших отношений в семье на серебряную или золотую свадьбу дарили «Неразлучников», которые гармонично объединяли в себе мужское и женское: основа из березовой коры (символизировала мужскую силу), сверху юбка, грудь. Если девушка не может обрести вторую половинку, ей поможет «Вятская парочка», которая делается из рукава мужской рубашки. Существует и двусторонняя кукла «Девка-баба», которая особенно актуальна в наше время, когда нам навязывается образ вечно молодой женщины. Она помогает осознать, что женскую жизнь можно разделить на 2 части, 2 состояния: девичье и женское. «Девка» — состояние, когда девичья красота показывается всему миру с целью привлечь суженого, здесь вся личностная сила снаружи; «баба» наряжена в одежду более скромных цветов, у нее нет нужды всем показывать свою силу, она сохраняется для себя, для мужа, для семьи, она всегда есть внутри. Куклы — это не просто тряпочки, они помогают почувствовать, понять, узнать себя.

Мастерица рассказала, что куклами она заинтересовалась 4 года назад, когда в Тюмени проходила выставка мастера из Кирова Елены Семеновой. За то время, пока действовала выставка Наталья Александровна «перенимала» у нее кукол: училась у мастера днем, а по ночам делала кукол уже самостоятельно, лишь «ухватив» принцип изготовления. Был и переломный момент, когда хотелось бросить изготовление кукол, но руки продолжали творить, кукла не отпускала просто так. Почти 4 года мастерица «варилась в собственном соку», не с кем было поговорить, обменяться опытом, и лишь недавно у Натальи Александровны появились ученики. Она проводит еженедельные мастер-классы в Музее изобразительных искусств и дистанционно обучает в «Школе народных ремесел» г. Архангельска. Её работы можно увидеть на выставках и интернет-сайтах, посвященных народной кукле. Мастерица рассказала, что она умеет делать 483 куклы, и каждая из них имеет свою конструкцию и особенности изготовления.

Наталья Александровна рассказала, что лучше делать не больше одной куклы в день, поскольку в нее вкладывается энергия, кукла это своеобразный «концентрат силы». Поэтому после изготовления куклы хочется есть и спать. И экстрасенсы, и другие чувствительные люди, которые приходят на выставку, замечают там особую, положительную энергетику, присущую куклам. Интересно, что научиться делать куклы можно только переняв это искусство у мастера. Кроме мастер-классов у Натальи Александровны, приобрести нужные навыки можно в центре «Новые дети», который базируется в клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова, а также в доме детского творчества «Родник».

Следующий мастер-класс пройдет в ближайшее воскресенье, 15 ноября, и будет посвящен изготовлению зольной куклы. Именно здесь вы можете обратиться к истокам, почувствовать женскую суть и лучше понять себя.

Ирина Шарова

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