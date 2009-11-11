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К юбилею И. Я. Словцова: знакомство с литературным наследием

11 ноября 2009, 09:56
В преддверии 165-летия со дня рождения И. Я. Словцова — великого русского учёного, музейный комплекс предлагает тюменцам культурно-образовательный проект «Словцов о…», в рамках которого познакомит горожан с личностью и литературным наследием И. Я. Словцова.

Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел в преддверии 165-летия автора, мы публикуем первый из 12 полюбившихся нам отрывков.

В «Письмах из Тюмени претендента на должность городского головы», глава XII, читаем:

«В силу непреложных социальных законов, доброе и злое, прогресс и реакция обыкновенно воспринимаются сначала мужчинами, а от них уже переходят женщинам, консервативная натура которых гораздо постепеннее подчиняется чужому влиянию. Но раз подчинившись этому влиянию, выработав в себе культурность, женщина удерживает её даже тогда, когда нация в мужском поколении начинает регрессировать. Теперь, если принять в соображение, что телесное развитие подчиняется духовному и зависит от него, то будет совершенно понятным, что в нации развивающейся, молодой, стремящейся к прогрессу, телесная красота и умственные способности преобладают в мужчинах и, наоборот, в нации упавшей — в женщинах. И потому, если встречается народ, в котором женщины прекрасны, а мужчины измельчали, сделались льстивыми, холопски услужливыми, то можно смело утверждать, что этот народ давно перешёл за черту своего кульминационного пункта и клонится к падению».

Кстати, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно будет в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.

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