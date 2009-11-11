К юбилею И. Я. Словцова: знакомство с литературным наследием

«В силу непреложных социальных законов, доброе и злое, прогресс и реакция обыкновенно воспринимаются сначала мужчинами, а от них уже переходят женщинам, консервативная натура которых гораздо постепеннее подчиняется чужому влиянию. Но раз подчинившись этому влиянию, выработав в себе культурность, женщина удерживает её даже тогда, когда нация в мужском поколении начинает регрессировать. Теперь, если принять в соображение, что телесное развитие подчиняется духовному и зависит от него, то будет совершенно понятным, что в нации развивающейся, молодой, стремящейся к прогрессу, телесная красота и умственные способности преобладают в мужчинах и, наоборот, в нации упавшей — в женщинах. И потому, если встречается народ, в котором женщины прекрасны, а мужчины измельчали, сделались льстивыми, холопски услужливыми, то можно смело утверждать, что этот народ давно перешёл за черту своего кульминационного пункта и клонится к падению».