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Врачи боятся паники больше, чем «свиного гриппа»?

10 ноября 2009, 14:16
До недавнего времени тюменцы пребывали в уверенности, что до нас «свиной грипп» не дошел. И вдруг, как снег на голову: в Тюменской области уже несколько десятков человек переболели этим недугом! Информация, которой поделились с явным запозданием сотрудники Роспотребнадзора и здравоохранения, навевает новые сомнения. Странно, что о вспышке «свиного гриппа» в Тюмени стало известно сразу, как только в России залицензировали вакцину от нового штамма.

Уже много раз приходилось убеждаться: чем дольше замалчивается информация, тем в более извращенной форме её муссирует «сарафанное радио».

До недавнего времени тюменцы пребывали в уверенности, что до нас «свиной грипп» не дошел. А, значит, скорее всего, и не дойдет — пролетел же мимо «птичий»! И вдруг, как снег на голову: в Тюменской области уже несколько десятков человек переболели этим недугом! Информация просочилась в интернет, и департаменту здравоохранения области ничего не оставалось, как срочно выпустить пресс-релиз.

«По последним данным (хотя первых никто не сообщал!) управления Роспотребнадзора по Тюменской области зарегистрированы лабораторно-подтвержденные (методом ПЦР-диагностики) случаи заболевания высокопатогенным гриппом, А (H1N1) — всего 35 человек (жители Тюмени и северных округов). Из них 24 случая — завозные, 11 — местного заражения», — говорится в официальной информации. Медики утверждают, что все зараженные переболели в легкой и средней форме, тяжелых случаев не было. «Среди заболевших — дети всех возрастов, молодые люди и взрослые до 60 лет», — информирует облздрав. На вопрос, почему до сих пор информацию замалчивали, отвечают: «Случаи заражения не были официально подтверждены». Да и сейчас ещё, по мнению медиков, нельзя утверждать, что все эти больные были заражены именно штаммом, А (H1N1). «Метод ПРЦ-диагностики не дает окончательного подтверждения диагноза, — говорится в том же пресс-релизе. — Окончательные результаты станут известны только после более глубокого лабораторного исследования на центральных базах в Москве и Новосибирске».

Информация, которой поделились с явным запозданием сотрудники Роспотребнадзора и здравоохранения, навевает новые сомнения. Странно, что о вспышке «свиного гриппа» в Тюмени стало известно сразу, как только в России залицензировали вакцину от нового штамма. Почему все средства массовой информации в унисон заговорили и записали об эпидемиях на Украине, о массовых заражениях в разных регионах России… До той поры этих заражений не было, или медики всех стран СНГ устроили «заговор молчания»? В СМИ информация поступила как-то уж очень организованно, а главное, своевременно — вакцина-то уже есть! И её нужно распространить! Этот довод кажется мне не последним в информационной атаке, буквально обрушившейся на наши головы на прошлой неделе. Ведь в свое время уже закупали огромные партии вакцины против «птичьего» гриппа, и они до сих пор лежат на складах невостребованными… Не хватило информационного ресурса, чтобы население активнее прошло вакцинацию?

Если что-то на самом деле и хочется услышать от специалистов, так это не очередных «страшилок»: сколько человек заразилось и умерло от той или иной доселе невиданной болезни, а откуда эта зараза взялась? Ведь если штамм, А (Н1N1) — одна из разновидностей гриппа, то, возможно, не так страшен черт, как его малюют? Возможно, наши организмы, хорошо приспосабливающиеся к окружающей среде, способны сами с ним справиться, без какой бы то ни было вакцинации? Тогда просто нужно в очередной раз напомнить о необходимости укреплять иммунитет и о средствах индивидуальной защиты. Если же это какой-то искусственно созданный вирус (о чем упорно твердит то же «сарафанное радио»), представляющий реальную опасность для жизни людей — нужно трубить в трубы и бить в барабаны! В любом случае, скрывать информацию, касающуюся здоровья людей, неразумно: кто предупрежден, тот вооружен.

Вероника Ильина

#Новости#Свиной грипп#Тюменская область#Сюжеты нашего города#Медицина#Аналитические материалы#Ксения#Общество
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