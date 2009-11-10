Врачи боятся паники больше, чем «свиного гриппа»?

Уже много раз приходилось убеждаться: чем дольше замалчивается информация, тем в более извращенной форме её муссирует «сарафанное радио».
До недавнего времени тюменцы пребывали в уверенности, что до нас «свиной грипп» не дошел. А, значит, скорее всего, и не дойдет — пролетел же мимо «птичий»! И вдруг, как снег на голову: в Тюменской области уже несколько десятков человек переболели этим недугом! Информация просочилась в интернет, и департаменту здравоохранения области ничего не оставалось, как срочно выпустить
«По последним данным (хотя первых никто не сообщал!) управления Роспотребнадзора по Тюменской области зарегистрированы
Информация, которой поделились с явным запозданием сотрудники Роспотребнадзора и здравоохранения, навевает новые сомнения. Странно, что о вспышке «свиного гриппа» в Тюмени стало известно сразу, как только в России залицензировали вакцину от нового штамма. Почему все средства массовой информации в унисон заговорили и записали об эпидемиях на Украине, о массовых заражениях в разных регионах России… До той поры этих заражений не было, или медики всех стран СНГ устроили «заговор молчания»? В СМИ информация поступила
Если
Вероника Ильина