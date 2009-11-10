Врачи боятся паники больше, чем «свиного гриппа»?

Если что-то на самом деле и хочется услышать от специалистов, так это не очередных «страшилок»: сколько человек заразилось и умерло от той или иной доселе невиданной болезни, а откуда эта зараза взялась? Ведь если штамм, А (Н1N1) — одна из разновидностей гриппа, то, возможно, не так страшен черт, как его малюют? Возможно, наши организмы, хорошо приспосабливающиеся к окружающей среде, способны сами с ним справиться, без какой бы то ни было вакцинации? Тогда просто нужно в очередной раз напомнить о необходимости укреплять иммунитет и о средствах индивидуальной защиты. Если же это какой-то искусственно созданный вирус (о чем упорно твердит то же «сарафанное радио»), представляющий реальную опасность для жизни людей — нужно трубить в трубы и бить в барабаны! В любом случае, скрывать информацию, касающуюся здоровья людей, неразумно: кто предупрежден, тот вооружен.