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Как отметить Новый год оригинально: предложения тюменских праздничных агентств

10 ноября 2009, 10:29
До Нового года остается меньше двух месяцев, а, значит, самое время задуматься: «Где же наш дружный коллектив будет его отмечать? И как уйти от привычной схемы „ресторан-Дед Мороз-конкурсы“ ?». На этот актуальный вопрос нам ответили самые веселые креативщики — работники агентств по организации праздников.

Творческая мастерская «Белая ворона» предлагает 3 программы на выбор: «Хищник года» (праздничная программа с награждением по различным номинациям), «Полосатый рейс» и «Новый год по-старому». Если вы остановите свой выбор на последней, то мысленно перенесетесь на 20 лет назад, и в этом вам поможет стол, сервированный шпротами, красной икрой, салатом «Оливье» и, конечно, селедочкой под шубой, и музыкальное оформление в стиле 80-х. Произносить тосты и организовывать веселье гостей будет партийный человек: секретарь политбюро. Ещё одно предложение — «Полосатый рейс» — это программа для тех, кто предпочитает традиционным посиделкам за столом, события и движения: курс молодого бойца и артистов с «опасными играми». Естественно, «начинка» в каждой из программ может быть различной: хореографически коллективы, музыканты с народными и современными песнями, саксофонист, огненное шоу и многое другое.

В агентстве «Апельсин» рассказали об оригинальном и, что немаловажно, антикризисном предложении для новогоднего вечера — программе «Сельский клуб», которая рассчитана на большие (от 100 человек) компании. Хотите деликатесов? Здесь их не будет, зато стол украсят разносолы традиционной русской кухни: картошечка, сало, селедка. Не будет и ведущего в традиционном понимании, но к вашей компании присоединятся подсадные, которые создадут атмосферу праздника «изнутри»: вовремя заведут частушку, пустятся в пляс и поведут за собой остальных. Всеобщее веселье никак не обойдется без балалаечника и баяниста, которые будут наигрывать заводные фольклорные мотивы. Где ещё сможет разгуляться русская душа? Конечно же, на ледовой площадке: игра в снежки, гадание по валенку, снежные игры — это далеко не полный перечень развлечений на этот вечер. Празднование Нового года в традиционном стиле обойдется вам в 2500 руб. с человека (в ресторане «Изба»).

В творческой мастерской «Виртуозо» сделали упор на приемлемой цене предлагаемого праздника: 4,5 часа работы ведущего и 6 часов работы звукорежиссера обойдутся вам в 14,5 тысяч рублей. В праздничную программу войдет лепка снежной бабы, конкурс снежков, несколько пародий на известных московских артистов и другие составляющие, которые определяются вместе с заказчиком. Если вы придерживаетесь традиционной схемы празднования Нового года, то вам сюда.

Если вам не сидится на месте, то лучшим выбором станет программа «Новогодний автобус» от коммуникационного агентства «Event». Выглядеть это будет так: вы погружаетесь в оформленный по-новогоднему транспорт и, с шутками и прибаутками, передвигаетесь по городу, не забывая отвлекаться на фуршет, который будет накрыт здесь же. Автобус, естественно, будет совершать остановки, на которых вас ожидают подвижные игры. Если пожелаете, это действо будет сопровождаться праздничной экскурсионной программой. Кроме этого в агентстве существуют и другие привлекательные предложения — Новый год на природе с тематическими игровыми программами: разжигание костров с духами огня по традициям ненцев и многое другое. Небольшие (до 25 человек) и не очень пьющие компании могут сыграть в новогодний вариант «Мафии». Игра ведется по классическим правилам, но в качестве мафии выступает лесная нечисть: лешие, Кащей; мирные жители — это зайчики и белочки, а ведущий — Дед Мороз. Игра разбита на блоки, между которыми вас ждут конкурсы нечисти, соревнования Дедов Морозов и Снегурочек. Все завершается танцами в костюмах ваших персонажей.

Агентство «Муза» готовит программу в стиле 70-х годов прошлого века под названием «Полосатый рейс». В качестве ведущей и по совместительству укротительницы хищников выступит Лилия Сысоева в тигровых одеяниях. В программе будут присутствовать игры, конкурсы и другие традиционные развлечения. Особенностью этой программы станут шутки в духе 70-х, фразы из советских кинофильмов и Дед Мороз, играющий на балалайке. Стоимость такой программы составит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от количества концертных номеров.

Всю палитру концертных номеров предлагает для празднования Нового Года агентство «Триумф»: ведущие, Дед Мороз со Снегурочкой, ди-джей, концертные и танцевальные номера, пародии, бармен-шоу, «опасные игры» (йога, хождение по стеклу, огонь, кинжалы), восточные единоборства, цирковая студия, иллюзионисты. Выбирайте то, что интересно именно вам, а о яркой новогодней обертке позаботится «Триумф».

О том, что празднование Нового Года в компании не ограничивается корпоративным застольем помнят в «Чудесном Арт Салоне Праздника и Красоты» (ЧАС ПИК). Во-первых, это может быть визит Деда Мороза и Снегурочки в офис с поздравлениями и подарками, новогодний волшебник может заявиться с подарком в офис и к вашему бизнес-партнеру. Во-вторых, оригинальным поздравлением друзей и коллег могут быть сюрпризы и розыгрыши (так, в прошлом году молодой человек делал своей девушке предложения в стилистике «Двенадцати месяцев»: в заснеженном лесу их будут ждали 12 месяцев, каждый из которых зачитал в стихах то, что с парой в его месяц происходило). В-третьих, в «ЧАС ПИК» работает прокат костюмов: можно пригласить фотографа и сделать снимки себя и коллег в необычных образах, которые в дальнейшем можно будет использовать для визиток и календарей. В-четвертых, здесь помогут оригинально украсить праздник: с помощью «леди-фуршет» — это необыкновенно красивая девушка, на которой закреплен каркас в виде столика. Разнообразит обстановку офиса или ресторана и порадует сладкоежек шоколадный фонтан. Естественно, арт-салон может и организовать корпоративное празднество: в этом году они представляют программу «Тигриные игрища» с мужским стриптизом и другими хищными атрибутами.

Если же вы хотите, чтобы в праздновании Нового года были задействованы только ваши сотрудники, на помощь придет агентство

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