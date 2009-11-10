Как отметить Новый год оригинально: предложения тюменских праздничных агентств

О том, что празднование Нового Года в компании не ограничивается корпоративным застольем помнят в «Чудесном Арт Салоне Праздника и Красоты» (ЧАС ПИК). Во-первых , это может быть визит Деда Мороза и Снегурочки в офис с поздравлениями и подарками, новогодний волшебник может заявиться с подарком в офис и к вашему бизнес-партнеру . Во-вторых , оригинальным поздравлением друзей и коллег могут быть сюрпризы и розыгрыши (так, в прошлом году молодой человек делал своей девушке предложения в стилистике «Двенадцати месяцев»: в заснеженном лесу их будут ждали 12 месяцев, каждый из которых зачитал в стихах то, что с парой в его месяц происходило). В-третьих , в «ЧАС ПИК» работает прокат костюмов: можно пригласить фотографа и сделать снимки себя и коллег в необычных образах, которые в дальнейшем можно будет использовать для визиток и календарей. В-четвертых , здесь помогут оригинально украсить праздник: с помощью «леди-фуршет» — это необыкновенно красивая девушка, на которой закреплен каркас в виде столика. Разнообразит обстановку офиса или ресторана и порадует сладкоежек шоколадный фонтан. Естественно, арт-салон может и организовать корпоративное празднество: в этом году они представляют программу «Тигриные игрища» с мужским стриптизом и другими хищными атрибутами.