Как отметить Новый год оригинально: предложения тюменских праздничных агентств

Творческая мастерская «Белая ворона» предлагает 3 программы на выбор: «Хищник года» (праздничная программа с награждением по различным номинациям), «Полосатый рейс» и «Новый год
В агентстве «Апельсин» рассказали об оригинальном и, что немаловажно, антикризисном предложении для новогоднего вечера — программе «Сельский клуб», которая рассчитана на большие (от 100 человек) компании. Хотите деликатесов? Здесь их не будет, зато стол украсят разносолы традиционной русской кухни: картошечка, сало, селедка. Не будет и ведущего в традиционном понимании, но к вашей компании присоединятся подсадные, которые создадут атмосферу праздника «изнутри»: вовремя заведут частушку, пустятся в пляс и поведут за собой остальных. Всеобщее веселье никак не обойдется без балалаечника и баяниста, которые будут наигрывать заводные фольклорные мотивы. Где ещё сможет разгуляться русская душа? Конечно же, на ледовой площадке: игра в снежки, гадание по валенку, снежные игры — это далеко не полный перечень развлечений на этот вечер. Празднование Нового года в традиционном стиле обойдется вам в 2500 руб. с человека (в ресторане «Изба»).
В творческой мастерской «Виртуозо» сделали упор на приемлемой цене предлагаемого праздника: 4,5 часа работы ведущего и 6 часов работы звукорежиссера обойдутся вам в 14,5 тысяч рублей. В праздничную программу войдет лепка снежной бабы, конкурс снежков, несколько пародий на известных московских артистов и другие составляющие, которые определяются вместе с заказчиком. Если вы придерживаетесь традиционной схемы празднования Нового года, то вам сюда.
Если вам не сидится на месте, то лучшим выбором станет программа «Новогодний автобус» от коммуникационного агентства «Event». Выглядеть это будет так: вы погружаетесь в оформленный
Агентство «Муза» готовит программу в стиле
Всю палитру концертных номеров предлагает для празднования Нового Года агентство «Триумф»: ведущие, Дед Мороз со Снегурочкой,
О том, что празднование Нового Года в компании не ограничивается корпоративным застольем помнят в «Чудесном Арт Салоне Праздника и Красоты» (ЧАС ПИК).
Если же вы хотите, чтобы в праздновании Нового года были задействованы только ваши сотрудники, на помощь придет агентство