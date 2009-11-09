Российские банки против досрочного погашения кредитов

Однако банкиры настроены иначе. Сейчас объемы досрочного погашения составляют по разным продуктам 10-15%, а после отмены мораториев и штрафов они могут увеличиться, считает госпожа Николаева. В первую очередь досрочно гасить кредиты будут заемщики с доходами выше среднего, которые берут ссуды на крупные покупки, чтобы через пару месяцев вернуть из будущих доходов, например бонусов, считает господин Зибарев. «Это увеличит риски банков. Чтобы отбить недополученный доход, банки будут повышать стоимость кредитов»,— убеждена госпожа Николаева. Повышать процентную ставку по кредитам будет рискованно - общий курс на снижение ставок обозначен в заявлениях правительства и ЦБ, кроме того, должник банка с повышенной процентной ставкой просто возьмет кредит в другом банке, где ставка ниже, и за счет этих средств досрочно рассчитается с первым кредитором, указывают эксперты. «Банкам придется компенсировать потери за счет повышения других комиссий», - говорит господин Зибарев.