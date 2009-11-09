Российские банки против досрочного погашения кредитов

В минувшую пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст гражданам право в любой момент без согласия банка досрочно погашать кредиты. Это значит, что банки не будут иметь права устанавливать моратории либо взимать штрафы за досрочную выплату кредита заемщиком-физлицом. Нововведение не касается займов, полученных для предпринимательской деятельности. Законопроект внесен группой депутатов Госдумы во главе с Аркадием Свистуновым и Владиславом Резником. Пишет сегодня газета «Коммерсант».
В настоящее время досрочное погашение кредита в любой момент действия кредитного договора без комиссий и штрафов практикует только Сбербанк. В других банках досрочно погасить кредит можно лишь с согласия банка, причем большинство устанавливает период, в течение которого кредит не может быть погашен, либо штрафы за досрочное погашение. Особенно жесткие меры вводятся в отношении ипотеки: это либо 3-6-месячный мораторий на досрочное погашение, либо штрафы в среднем около 2% от суммы досрочного погашения, отмечает один из авторов нового законопроекта депутат Аркадий Свистунов. По его словам, наиболее жестко ведут себя банки с иностранным участием, например, по условиям Райффайзенбанка комиссия за досрочное погашение ипотечного кредита в течение первых пяти лет составляет 4% от суммы досрочного платежа.
Заемщики стремятся досрочно погасить кредиты, несмотря на кризис. Так, по статистике Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, при среднем сроке выдачи кредита 15 лет, фактический «срок жизни» кредита составляет 7 лет. «Главная причина стремления граждан досрочно вернуть, в частности, ипотечный кредит — гигантская суммарная переплата,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.— Если взять график погашения кредита на 20 лет, то видно, что квартира по ипотеке обойдется в два раза дороже, чем если ее покупать единовременно». Досрочное погашение ипотеки в большинстве банков не допускается в течение первых шести месяцев действия кредитного договора, за этот период переплата составит порядка 2-2,5% от суммы кредита. В авто- и потребкредитовании уровень досрочного погашения составляет около 20%, говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. Нестабильность валютных курсов, проявившаяся во время кризиса, стимулирует досрочное погашение гражданами валютных кредитов, отмечают авторы законопроекта.
Досрочное погашение лишает банки процентных доходов, запланированных в момент подписания кредитного договора, объясняют банкиры свою позицию. «Банк должен успеть что-то заработать на кредите»,— говорит замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев. «У банка есть стоимость фондирования, и, выдавая кредит на долгий срок, он рассчитывает на определенный процентный доход, - добавляет вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. - А когда банку возвращают кредит досрочно, у него теряется процентный доход, возникает разрыв между активами и пассивами».
Поправки позволят «сбалансировать права и обязанности сторон кредитного договора», полагают законодатели. «Риск досрочного погашения никогда не носил массового характера, поэтому банки не будут закладывать его в стоимость кредитов», - надеется господин Свистунов.
Однако банкиры настроены иначе. Сейчас объемы досрочного погашения составляют по разным продуктам 10-15%, а после отмены мораториев и штрафов они могут увеличиться, считает госпожа Николаева. В первую очередь досрочно гасить кредиты будут заемщики с доходами выше среднего, которые берут ссуды на крупные покупки, чтобы через пару месяцев вернуть из будущих доходов, например бонусов, считает господин Зибарев. «Это увеличит риски банков. Чтобы отбить недополученный доход, банки будут повышать стоимость кредитов»,— убеждена госпожа Николаева. Повышать процентную ставку по кредитам будет рискованно - общий курс на снижение ставок обозначен в заявлениях правительства и ЦБ, кроме того, должник банка с повышенной процентной ставкой просто возьмет кредит в другом банке, где ставка ниже, и за счет этих средств досрочно рассчитается с первым кредитором, указывают эксперты. «Банкам придется компенсировать потери за счет повышения других комиссий», - говорит господин Зибарев.