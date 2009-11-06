Безработный — приговор не окончательный

Картины пишет маслом и пастелью, принимает заказы на написание портретов, пейзажей и натюрмортов, а продает по ценам значительно ниже, чем в других художественных салонах города. Также Николай Анатольевич готов в краткие сроки написать портрет по фотографии на заказ в качестве подарка на юбилей и к иным памятным датам.