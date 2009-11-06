Безработный — приговор не окончательный. В Тюмени действуют две программы по содействию занятости безработных граждан — самообеспечение и самозанятость. В этом году участниками программ стали 98 жителей Центрального административного округа города. Одобрены индивидуальные планы 23 участников, сообщает
Таких сварщиков в городе мало
Одним из участников программы по выходу на самозанятость является Петр Михайлович Осипов, который получил выплату на реализацию
Сварщик
Узнав из газет о возможности получения бюджетных средств для открытия собственного дела, в августе собрал пакет документов и уже в конце сентября получил деньги. На полученные средства новоявленный предприниматель приобрел современный сварочный аппарат, материалы и выделил средства на изготовление своей рекламы.
Зарегистрировав свой бизнес, Осипов стал предлагать услуги сварки цветных металлов, сварки различных баков, печей, труб, арматуры. Он также занимается изготовлением и монтажом поддонов для защиты автомобильных двигателей. Работы выполняет как в оборудованном гараже, так и на выезде по предложениям заказчиков. Выполнив несколько первых заказов, Петр Михайлович впервые за долгое время пополнил семейный бюджет.
В настоящее время с группой единомышленников занимается монтажом нескольких образцов специализированной техники для работы на Крайнем Севере. Чтобы такие модели, как
У группы мастеров в перспективе — строительство катера «Триплана» для транспортировки вахтовиков на Ямале в районе Обской губы. Коллеги отзываются о Петре Михайловиче как о творческом и ответственном человеке, отмечают его профессионализм: «Таких сварщиков в городе Тюмени можно на пальцах одной руки пересчитать».
Сам Петр Михайлович убедился, что организовать дело на свои средства очень сложно, а программа помогает инициативным людям «встать на ноги» и приобрести оборудование.
Увлечение стало делом
Благодаря программе по выходу на самозанятость удалось организовать свое дело, воплотив давнее увлечение живописью в источник дохода, Николаю Анатольевичу Мальнову, который открыл свою художественную мастерскую.
На полученные 58 тыс. 800 рублей художник приобрел мольберт, масло, рамки, холсты, фотоаппарат (для съемки пейзажей и портретов для дальнейшего перенесения на холст), изготовил рекламу.
Прежде Николай Анатольевич работал в рекламном агентстве, из которого
Картины пишет маслом и пастелью, принимает заказы на написание портретов, пейзажей и натюрмортов, а продает по ценам значительно ниже, чем в других художественных салонах города. Также Николай Анатольевич готов в краткие сроки написать портрет по фотографии на заказ в качестве подарка на юбилей и к иным памятным датам.
Как стать участником программ?
Консультации, а также информацию о необходимом пакете документов для участия в программах выхода на самозанятость и самообеспечение можно получить в управе Центрального административного округа города Тюмени по адресу: ул. Республики, 36, каб. 208, тел.
Для участия в программах, а также за получением направления и формы индивидуального плана, необходимо обратиться в ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района» по адресу: ул. Республики,
Помощь в подготовке индивидуального плана, который может предусматривать мероприятия по организации гражданами собственного дела в отраслях сельскохозяйственного производства или производства иных товаров (работ, услуг), востребованных в Тюмени, населению окажут специалисты «Центра по предоставлению мер социальной поддержки населению» по следующим адресам: ул. Пермякова, 24/2 (тел.
Дополнительно, в целях содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости, можно получить консультационную, информационную и
Напомним, что в программе по самообеспечению (организация собственного дела) могут принять участие малоимущие семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеющие трудовой потенциал и желание решать свои проблемы самостоятельно. Программа самозанятость (адресная социальная помощь в развитии индивидуальной трудовой деятельности) предназначена для трудоспособных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных или ищущих работу.