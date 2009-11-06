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Безработный — приговор не окончательный

6 ноября 2009, 17:04
В Тюмени действуют две программы по содействию занятости безработных граждан — самообеспечение и самозанятость. В этом году участниками программ стали 98 жителей Центрального административного округа города. Одобрены индивидуальные планы 23 участников.

Безработный — приговор не окончательный. В Тюмени действуют две программы по содействию занятости безработных граждан — самообеспечение и самозанятость. В этом году участниками программ стали 98 жителей Центрального административного округа города. Одобрены индивидуальные планы 23 участников, сообщает пресс-служба главы Тюмени. Вот несколько примеров, как работают эти программы.

Таких сварщиков в городе мало

Одним из участников программы по выходу на самозанятость является Петр Михайлович Осипов, который получил выплату на реализацию бизнес-плана по оказанию услуг сварщика по цветному металлу и стали.

Сварщик 6-го разряда, на протяжении длительного времени работавший бригадиром экспериментального цеха, приобрел большой опыт в сварочных и монтажных работах. Из-за отсутствия у фирмы заказов и сокращения заработной платы весной этого года Петр Михайлович ушел с основной работы. В течение пяти месяцев стоял на учете в «Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района» и имел статус безработного.

Узнав из газет о возможности получения бюджетных средств для открытия собственного дела, в августе собрал пакет документов и уже в конце сентября получил деньги. На полученные средства новоявленный предприниматель приобрел современный сварочный аппарат, материалы и выделил средства на изготовление своей рекламы.

Зарегистрировав свой бизнес, Осипов стал предлагать услуги сварки цветных металлов, сварки различных баков, печей, труб, арматуры. Он также занимается изготовлением и монтажом поддонов для защиты автомобильных двигателей. Работы выполняет как в оборудованном гараже, так и на выезде по предложениям заказчиков. Выполнив несколько первых заказов, Петр Михайлович впервые за долгое время пополнил семейный бюджет.

В настоящее время с группой единомышленников занимается монтажом нескольких образцов специализированной техники для работы на Крайнем Севере. Чтобы такие модели, как самосвал-вездеход, экскаватор-самопогрузчик для устранения разливов нефти, продуктовоз, обладали, как амфибии, высокой проходимостью по воде, тюменские мастера изготавливают для них из цветного металла поплавки и плоты.

У группы мастеров в перспективе — строительство катера «Триплана» для транспортировки вахтовиков на Ямале в районе Обской губы. Коллеги отзываются о Петре Михайловиче как о творческом и ответственном человеке, отмечают его профессионализм: «Таких сварщиков в городе Тюмени можно на пальцах одной руки пересчитать».

Сам Петр Михайлович убедился, что организовать дело на свои средства очень сложно, а программа помогает инициативным людям «встать на ноги» и приобрести оборудование.

Увлечение стало делом

Благодаря программе по выходу на самозанятость удалось организовать свое дело, воплотив давнее увлечение живописью в источник дохода, Николаю Анатольевичу Мальнову, который открыл свою художественную мастерскую.

На полученные 58 тыс. 800 рублей художник приобрел мольберт, масло, рамки, холсты, фотоаппарат (для съемки пейзажей и портретов для дальнейшего перенесения на холст), изготовил рекламу.

Прежде Николай Анатольевич работал в рекламном агентстве, из которого из-за сокращения количества заказов пришлось уйти и встать на учет в центр занятости в качестве безработного. Теперь, получив деньги в сентябре и написав 14 картин, Николай Анатольевич открыл отдел по продаже своих работ в одном из павильонов ТЦ «Боливар».

Картины пишет маслом и пастелью, принимает заказы на написание портретов, пейзажей и натюрмортов, а продает по ценам значительно ниже, чем в других художественных салонах города. Также Николай Анатольевич готов в краткие сроки написать портрет по фотографии на заказ в качестве подарка на юбилей и к иным памятным датам.

Как стать участником программ?

Консультации, а также информацию о необходимом пакете документов для участия в программах выхода на самозанятость и самообеспечение можно получить в управе Центрального административного округа города Тюмени по адресу: ул. Республики, 36, каб. 208, тел. 46-68-32.

Для участия в программах, а также за получением направления и формы индивидуального плана, необходимо обратиться в ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района» по адресу: ул. Республики, 204-в (телефоны: 27-36-27, 27-37-48).

Помощь в подготовке индивидуального плана, который может предусматривать мероприятия по организации гражданами собственного дела в отраслях сельскохозяйственного производства или производства иных товаров (работ, услуг), востребованных в Тюмени, населению окажут специалисты «Центра по предоставлению мер социальной поддержки населению» по следующим адресам: ул. Пермякова, 24/2 (тел. 48-59-27); ул. К. Маркса, 123 (тел. 30-29-42); ул. Пышминская, 1-а (тел. 26-49-01; 26-49-52); пр. Солнечный, 10/1 (25-47-14).

Дополнительно, в целях содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости, можно получить консультационную, информационную и учебно-методическую помощь в Фонде развития и поддержки предпринимательства Тюменской области по адресу: ул. Хохрякова, д. 53, (тел. 46-57-58); ул. Дзержинского, 15, (тел. 59-50-45, 59-50-46).

Напомним, что в программе по самообеспечению (организация собственного дела) могут принять участие малоимущие семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеющие трудовой потенциал и желание решать свои проблемы самостоятельно. Программа самозанятость (адресная социальная помощь в развитии индивидуальной трудовой деятельности) предназначена для трудоспособных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных или ищущих работу.

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