Дольщики Тюмени против сноса самовольно построенного дома

Если точнее — деньги по договорам долевого участия в строящийся дом внес 61 частный инвестор. Вместе они заплатили 248 миллионов рублей. Некоторые покупали в «элитке» сразу несколько квартир, а были такие, кто продал старое жилье в надежде переехать в лучшее. По условиям договора предусматривалась рассрочка платежа. Часть денег, а именно 54 млн. рублей, как уверяет директор «Континента» Станислав Пасичник, недополучена им до сих пор. Сейчас этих средств, по его словам, не хватает для завершения строительства. Люди же, не уверенные в том, что дом вообще когда-то будет сдан, не спешат отдавать деньги.