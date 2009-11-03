Дольщики Тюмени против сноса самовольно построенного дома

Если бы застройщик («САиД-Компания», ныне переименованная в СК «Континент») не превысил самовольно, погнавшись за прибылью, запроектированную этажность дома на углу улиц Ленина и Кирова, объект был бы сдан ещё лет пять назад. И сейчас чиновникам не пришлось бы ломать голову, что лучше: нарушить закон или снести практически готовое здание и тем самым пополнить армию обманутых дольщиков ещё шестью десятками человек?
Если точнее — деньги по договорам долевого участия в строящийся дом внес 61 частный инвестор. Вместе они заплатили 248 миллионов рублей. Некоторые покупали в «элитке» сразу несколько квартир, а были такие, кто продал старое жилье в надежде переехать в лучшее. По условиям договора предусматривалась рассрочка платежа. Часть денег, а именно 54 млн. рублей, как уверяет директор «Континента» Станислав Пасичник, недополучена им до сих пор. Сейчас этих средств, по его словам, не хватает для завершения строительства. Люди же, не уверенные в том, что дом вообще когда-то будет сдан, не спешат отдавать деньги.
А сделать осталось немного — достелить крышу да закончить черновую отделку. Беда в том, что, как минимум, шесть этажей этого разноуровневого дома построены незаконно — в обход утвержденному архитектурно-планировочному заданию. В прошлом году департамент градостроительной политики, как признал заместитель директора департамента Дмитрий Попов, взял, было, грех на душу и согласовал застройщику измененный проект задним числом. Но позже пришлось его отозвать. Без проведения новой технической экспертизы вводить в эксплуатацию здание-переросток опасно — фундамент и несущие конструкции могут не выдержать повышенной этажности.
Первым об этом начал «трубить» дольщик Александр Латышев. Он подал в суд, который и вынес в 2007 году решение приостановить незаконную стройку. Правда, к тому времени десять из 12 этажей уже были построены.
Лишние этажи стали камнем преткновения не только из-за их незаконности и небезопасности. Жильцы соседних домов забили тревогу — уже сейчас разросшийся дом захватил их законную дворовую территорию, а что будет, когда более 200 новоселов начнут парковать свои автомобили под их окнами? Люди боятся отравления выхлопными газами. Считают, что жить здесь становится просто опасно — заехать во двор пожарной машине и другой спецтехнике даже сейчас затруднительно.
В управлении капитального строительства области состоялась встреча представителей всех сторон — дольщиков, соседей новостройки, госэкспертизы, главного управления строительства, застройщика, госстройнадзора и департамента градостроительной политики. Выяснилось, что дольщики, ставшие заложниками ситуации, винят в своих бедах не застройщика, обманувшего их ожидания, а администрацию.
— Почему чиновники молчали до сих пор? Почему раньше не заставили Пасичника согласовать измененную этажность? Почему допустили к работе недобросовестного застройщика? — спрашивал Юрий Мыльников.
И объяснения Сергея Бауэра, что госстройнадзор провел 15 проверок и выписал застройщику около десятка предписаний и штрафов, дольщикам не показались убедительными. Между тем, как объяснил Бауэр в интервью, полномочия госстройнадзора ограничены. Максимум, что вправе сделать инспекция — приостановить строительство объекта на срок от 30 до 90 дней — до устранения замечаний. И то только по решению суда.
Застройщик в нашей стране не несет персональной ответственности за свою работу, его нельзя лишить лицензии на строительство, как это делается в других государствах. А проштрафившаяся компания завтра может легко сменить название, перерегистрироваться и продолжать работать.
Но проблемы чиновников мало заботят дольщиков — они хотят, чтобы компании «Континент» выдали разрешение на строительство, срок действия которого закончился в 2007 году, и согласовали измененный проект. Как это сделать, не нарушив закон — их тоже не волнует. Даже соседи новостройки готовы войти в ситуацию и предлагают застройщику компромисс — уменьшить этажность и провести благоустройство общего двора.
- Мы адекватные люди, ничего не имеем против дольщиков, — высказалась жительница ул. Семакова, 25 Нина Созонова. — Но мы хотим, чтобы были учтены и наши интересы.
Возможно, что именно мнение жителей соседних домов и окажется решающим в этой истории — во всяком случае, к нему придется прислушаться. Закон обязывает застройщика провести публичные слушания — без этого жилой дом в столь густонаселенном районе госкомиссия не примет в эксплуатацию. Даже если техническая экспертиза подтвердит его безопасность. Заявку на проведение слушаний должен подать застройщик. Как и определить время проведения технической экспертизы фундамента и несущих конструкций. И назвать организацию, которая выполнит эту работу. Сергей Бауэр порекомендовал согласовать выбор организации с дольщиками и сделать работу экспертов открытой — чтобы у людей не возникло недоверия к их заключению.
Только вот нужна ли вообще экспертиза?
— Это будет пустой тратой денег, — считает строитель Владимир Перваков, житель соседнего дома на ул. Кирова, 46. — Нельзя на уже построенную часть здания задним числом делать проектную документацию.
Признает это и руководитель инспекции госстройнадзора Сергей Бауэр:
— Это объект самовольного строительства. По идее, здание должно быть снесено.
Из всего сказанного на встрече ясно одно — застройщику без проведения публичных слушаний не обойтись, и стоит с этим поторопиться. Так же, как с оформлением документов в целом. В 2011 году у СК «Континент» заканчивается договор аренды этого земельного участка.
Вероника Ильина
PS. Кстати, в первоначальном проекте этого дома — 64 квартиры. Выходит, если привести здание в соответствие с архитектурно-планировочным заданием, в нем должно хватить квартир всем дольщикам…