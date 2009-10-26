Stigmata растопила сердца тюменцев

Прошедшая пятница выдалась жаркой, несмотря на прохладную погоду.
Третий приезд Stigmat’ы в Тюмень начался с
После
Как известно, между окончанием
Общаться с ребятами из группы было очень легко и приятно — без пафоса и со смехом прошло наше интервью.
Вы уже не в первый раз в нашем городе. Есть ли
Stigmata (Федор): Конечно, есть. В прошлый раз, когда мы приезжали в Тюмень, нам нужно было
Днем у вас была
Stigmata: А мы поехали спать в клуб, потому что очень устали, спали всего 3 часа. Фанаты нас, конечно, порадовали, они всегда нас радуют, поднимают настроение и заряжают перед концертом.
К слову о фанатах, как вы относитесь к тому, что половина тех, кто приходит к вам на концерты — это маленькие
Stigmata: Мы не думаем, что их не интересует наша музыка, их же
Ваш тур — в поддержку нового альбома, треки с которого вы постепенно выкладываете на сайте, с которого каждый желающий может бесплатно скачать ваши песни. Почему вы решили так сделать?
Stigmata: Просто сейчас 21 век, самые современные технологии, все так делают. Это пришло с Запада, так делали Radiohead и много других команд, и в России мы не самые первые, кто так сделали. В дальнейшем мы, конечно, выпустим этот альбом на CD.
Ваш альбом «Stigmata» стал неким новым этапом в творчестве группы. «Мой путь» — это продолжение этого этапа?
Stigmata: Мы думаем это некий новый этап. Мы выросли.
Если сравнивать тексты старых альбомов и нового, видно одно отличие. Вы стали рассказывать истории…
Stigmata: Вот это как раз и есть новый этап, новый концепт. Истории были и раньше, но их было меньше, они были более абстрактными. Теперь они стали четко обозначенными.
Если сравнивать музыкальную стилистику ваших первых альбомов и последних, то видна огромная разница в звучании. Вам не хотелось вернуться к стилистике «Конвейера снов», например?
Stigmata: Нет, не хотелось. Когда мы в туре, конечно, разбавляем новый материал песнями со старых альбомов.
Вам ещё не надоели споры о том, в каком стиле вы играете? Металкор, не металкор,
Stigmata: Нас эти споры никак не касаются, мы играем просто метал! Просто ДРАЙВ.
А есть ли у нас в России настоящий металкор?
Stigmata: Наверное есть…
Какие у вас отношения с «коллегами по цеху»? Amatory, Rashamba, Kambodge, Korea…
Stigmata (Дэн): Да практически никакие, я лично даже почти ни с кем не знаком. Мы же постоянно на гастролях, а когда приезжаем домой — они на гастролях, поэтому я тусуюсь только со своими чуваками. Тусоваться вместе нереально, только когда пересекаемся на
Вот челябинцы Kambodge перебрались в Питер, теперь играют там… А что нужно для группы из провинции, чтобы выйти на большую сцену?
Stigmata: Просто случай, случайность, везение. Должен произойти
А когда приобретаешь такую известность, как у вас, это
Stigmata (Тарас): Отражается и кружит голову, меня тошнит, например (смеются все)
Если почитать биографию группы, путь ваш был нелегким… Бывали моменты, что хотелось все бросить?
Stigmata (Дэн): Мы каждый день об этом думаем, и каждый день остаемся, потому что не можем уйти. Федор: А у меня такого никогда не было, честно. Я просто
Состав вашей группы часто менялся. Что чувствуете, когда уходит один участник и приходит новый?
Stigmata: Да уже ничего. Сложно первый раз, второй, потом уже все равно.
Очень часто в ваших песнях (особенно на новом альбоме) любовь и смерть идут рука об руку. Почему?
Stigmata (Тарас): Просто это явления, которые вызывают самые сильные эмоции. Эти темы заботят нашего вокалиста. Дэн: Ну да, заботят, но как я себе это представляю, это просто красиво. Если бы я зашел в Эрмитаж и увидел картину написанную красками, где сражение и
Плакали ли вы
Stigmata (дружно смеются): Каждый день на
Ну и последний, банальный вопрос — ваши дальнейшие планы?
Stigmata: Отыграть концерт и пойти в баню! Серьезно. А на следующий день отыграть ещё концерт в Екатеринбурге. Закончить тур… А что будет дальше, после «Моего пути» — никто не знает. Но точно
Поблагодарив Stigmat’у за интервью, я выхожу в зал и застываю в изумлении… Столько людей пришло на концерт, что казалось, в «Лондоне» скоро негде будет шагу ступить, — а публика все прибывала и прибывала… Было заметно, что все с нетерпением ждали, когда же их любимые музыканты выйдут на сцену и зажгут этот зал. Ждать пришлось не долго: минут 20, и по «Лондону» проходит мощная голосовая волна: так радостно встречали Stigmat’у тюменцы. Выступление началось со «Смерть ей к лицу», сыгранной на
Было сыграно много песен с нового альбома и, разумеется, давно понравившиеся и полюбившиеся песни с предыдущего альбома — «Лед», «Бог Меня простит», «Сентябрь», «Оставь надежду»… Разумеется, не обошлось и без «Желчи», песни с самого первого их альбома «Конвейер снов», которую они играют на каждом концерте. Парни удивили тюменцев, спев кавер на «Enjoy the Silence» Depeche Mode. Удивительно так же то, что общался с залом в основном Тарас, он же и объявлял песни, хотя всю жизнь это делал Дэн. Атмосфера на концерте была идеальной: народ пел вместе с Нельсоном, прыгал выше сцены (и на сцену как обычно, откуда секьюрити «мягко» выбрасывали многих вниз), в центре «Лондона» не обошлось без жесткого слэма: если крепко не держаться за кого то, то оттуда не выйти. Только очень сильно покалеченным. Но с этим ничего не поделать — слэм неотъемлемая часть всех
Отыграв «Крылья», Тарас прокричал: «Тюменцы, идите домой!», на что ему, разумеется, публика дружно в ответ крикнула решительное «Нет!». Так повторилось несколько раз, и Stigmata в итоге, никуда не уходя со сцены (как делают многие группы перед тем, как сыграть на бис), отожгли напоследок, сыграв заглавную песню нового альбома — «Мой путь».
А после — тот ещё «слэм» у раздевалки. И улыбающиеся лица тех, кто был на концерте. Мокрые футболки и волосы — да, в этот октябрьский день было настоящее пекло. Стигмата зажгли огонь в наших сердцах, растопив их, это точно. И разумеется, не в последний раз.
Клара Сабурова