Stigmata растопила сердца тюменцев

Было сыграно много песен с нового альбома и, разумеется, давно понравившиеся и полюбившиеся песни с предыдущего альбома — «Лед», «Бог Меня простит», «Сентябрь», «Оставь надежду»… Разумеется, не обошлось и без «Желчи», песни с самого первого их альбома «Конвейер снов», которую они играют на каждом концерте. Парни удивили тюменцев, спев кавер на «Enjoy the Silence» Depeche Mode. Удивительно так же то, что общался с залом в основном Тарас, он же и объявлял песни, хотя всю жизнь это делал Дэн. Атмосфера на концерте была идеальной: народ пел вместе с Нельсоном, прыгал выше сцены (и на сцену как обычно, откуда секьюрити «мягко» выбрасывали многих вниз), в центре «Лондона» не обошлось без жесткого слэма: если крепко не держаться за кого то, то оттуда не выйти. Только очень сильно покалеченным. Но с этим ничего не поделать — слэм неотъемлемая часть всех рок-концертов . А неотъемлемая часть концертов Stigmat’ы — это «водоворот» и «стена». «Водоворот» был несколько раз (зал расходился в разные стороны, а потом резко сходился в центре), а вот выстраивание «стены» было слабоватым (сбоку от сцены вообще невозможно было понять, была она или нет).