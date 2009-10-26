nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Stigmata растопила сердца тюменцев

26 октября 2009, 12:40
Прошедшая пятница выдалась жаркой, несмотря на прохладную погоду. Berloga-club in London в очередной раз порадовала поклонников тяжелой музыки. 23 октября наш город посетила одна из самых известных групп альтернативной сцены — Stigmata.
Сюжет
Тюмень

Прошедшая пятница выдалась жаркой, несмотря на прохладную погоду. Berloga-club in London в очередной раз порадовала поклонников тяжелой музыки. 23 октября наш город посетила одна из самых известных групп альтернативной сцены — Stigmata. Их тур в поддержку нового альбома «Мой путь» не оставил тюменцев без моря эмоций и драйва.

Третий приезд Stigmat’ы в Тюмень начался с автограф-сессии в «Музыкальном Арсенале». Удобно: каждый желающий может получить заветный росчерк участников любимой группы. К тому же, народу было не так уж много, все цивилизованно, никакой давки. 15 минут на все — подошел-взял автограф-ушел. Главное, что никто не остался обиженным. На автограф-сессии ребята из группы выглядели немного угрюмыми, но как выяснилось потом, они просто не выспались — тяжелый гастрольный график.

После автограф-сессии пару часов парни смогли поспать. А потом — саунд-чек. Больше часа музыканты и звукорежиссер отстраивали звук. Возникли какие-то проблемы с большим барабаном (бочкой) — его убрали. Но вот, наконец-то звук отстроен, и кто-то из ребят кричит «Выводите Зверя!». Сонный Нельсон (вокалист группы) медленно выходит. Через пару минут начинает распеваться.

Как известно, между окончанием саунд-чека и началом концерта проходит некоторое время (длительность которого у каждых музыкантов своя). Именно в этот момент корреспонденту Nashgorod.ru удалось побеседовать с участниками коллектива. К сожалению, на интервью не было вокалиста Нельсона, который, как оказалось, болеет.

Общаться с ребятами из группы было очень легко и приятно — без пафоса и со смехом прошло наше интервью.

Вы уже не в первый раз в нашем городе. Есть ли какие-то воспоминания, связанные с Тюменью?

Stigmata (Федор): Конечно, есть. В прошлый раз, когда мы приезжали в Тюмень, нам нужно было где-то тусоваться целый день, и мы поехали на дачу к одному молодому человеку. Он живет в «адской» деревне, мы приехали туда глубоко ночью. Молодой человек начал рассказывать, что здесь есть некая бабушка, которая периодически уходит и возвращается. Мы спросили: «А где сейчас эта бабушка?». Он ответил: «Она уже умерла!». И с печки периодически начинается сыпаться штукатурка, или часы останавливаются, в общем, мы испугались и уехали оттуда. Но это я хорошо запомнил.

Днем у вас была автограф-сессия. Ваши впечатления? Чем занимались в промежутке между ней и концертом?

Stigmata: А мы поехали спать в клуб, потому что очень устали, спали всего 3 часа. Фанаты нас, конечно, порадовали, они всегда нас радуют, поднимают настроение и заряжают перед концертом.

К слову о фанатах, как вы относитесь к тому, что половина тех, кто приходит к вам на концерты — это маленькие эмо-девочки, которых музыка Stigmat’ы в принципе не интересует? Какую публику вы считаете идеальной и хотели бы видеть на своих концертах?

Stigmata: Мы не думаем, что их не интересует наша музыка, их же что-то цепляет, заставляет придти на концерт. Для того, чтобы просто послэмиться, есть куча других вариантов. Идеальная публика для нас — это отзывчивая публика.

Ваш тур — в поддержку нового альбома, треки с которого вы постепенно выкладываете на сайте, с которого каждый желающий может бесплатно скачать ваши песни. Почему вы решили так сделать?

Stigmata: Просто сейчас 21 век, самые современные технологии, все так делают. Это пришло с Запада, так делали Radiohead и много других команд, и в России мы не самые первые, кто так сделали. В дальнейшем мы, конечно, выпустим этот альбом на CD.

Ваш альбом «Stigmata» стал неким новым этапом в творчестве группы. «Мой путь» — это продолжение этого этапа?

Stigmata: Мы думаем это некий новый этап. Мы выросли.

Если сравнивать тексты старых альбомов и нового, видно одно отличие. Вы стали рассказывать истории…

Stigmata: Вот это как раз и есть новый этап, новый концепт. Истории были и раньше, но их было меньше, они были более абстрактными. Теперь они стали четко обозначенными.

Если сравнивать музыкальную стилистику ваших первых альбомов и последних, то видна огромная разница в звучании. Вам не хотелось вернуться к стилистике «Конвейера снов», например?

Stigmata: Нет, не хотелось. Когда мы в туре, конечно, разбавляем новый материал песнями со старых альбомов.

Вам ещё не надоели споры о том, в каком стиле вы играете? Металкор, не металкор, нью-метал… Как сами называете свой стиль?

Stigmata: Нас эти споры никак не касаются, мы играем просто метал! Просто ДРАЙВ.

А есть ли у нас в России настоящий металкор?

Stigmata: Наверное есть… Где-то в Москве он спрятан! (смеются)

Какие у вас отношения с «коллегами по цеху»? Amatory, Rashamba, Kambodge, Korea…

Stigmata (Дэн): Да практически никакие, я лично даже почти ни с кем не знаком. Мы же постоянно на гастролях, а когда приезжаем домой — они на гастролях, поэтому я тусуюсь только со своими чуваками. Тусоваться вместе нереально, только когда пересекаемся на каких-нибудь площадках.

Вот челябинцы Kambodge перебрались в Питер, теперь играют там… А что нужно для группы из провинции, чтобы выйти на большую сцену?

Stigmata: Просто случай, случайность, везение. Должен произойти какой-то счастливый случай. То есть даже если они будут стараться, вкладывать деньги, писать крутые песни — это сейчас никому не надо. Нужен благосклонный счастливый случай.

А когда приобретаешь такую известность, как у вас, это как-то отражается на вас самих, слава кружит голову?

Stigmata (Тарас): Отражается и кружит голову, меня тошнит, например (смеются все)

Если почитать биографию группы, путь ваш был нелегким… Бывали моменты, что хотелось все бросить?

Stigmata (Дэн): Мы каждый день об этом думаем, и каждый день остаемся, потому что не можем уйти. Федор: А у меня такого никогда не было, честно. Я просто понимаю-либо барабаны, либо завод (все смеются)

Состав вашей группы часто менялся. Что чувствуете, когда уходит один участник и приходит новый?

Stigmata: Да уже ничего. Сложно первый раз, второй, потом уже все равно.

Очень часто в ваших песнях (особенно на новом альбоме) любовь и смерть идут рука об руку. Почему?

Stigmata (Тарас): Просто это явления, которые вызывают самые сильные эмоции. Эти темы заботят нашего вокалиста. Дэн: Ну да, заботят, но как я себе это представляю, это просто красиво. Если бы я зашел в Эрмитаж и увидел картину написанную красками, где сражение и кто-то умирает, мне бы это показалось красивым. А у нашего вокалиста есть возможность все это описать в литературных красках.

Плакали ли вы когда-нибудь под свои песни? Такие, как «Как ты» или «Холодный прибой слез»?

Stigmata (дружно смеются): Каждый день на саунд-чеках! Нет, мы только смеялись.

Ну и последний, банальный вопрос — ваши дальнейшие планы?

Stigmata: Отыграть концерт и пойти в баню! Серьезно. А на следующий день отыграть ещё концерт в Екатеринбурге. Закончить тур… А что будет дальше, после «Моего пути» — никто не знает. Но точно что-то будет!

Поблагодарив Stigmat’у за интервью, я выхожу в зал и застываю в изумлении… Столько людей пришло на концерт, что казалось, в «Лондоне» скоро негде будет шагу ступить, — а публика все прибывала и прибывала… Было заметно, что все с нетерпением ждали, когда же их любимые музыканты выйдут на сцену и зажгут этот зал. Ждать пришлось не долго: минут 20, и по «Лондону» проходит мощная голосовая волна: так радостно встречали Stigmat’у тюменцы. Выступление началось со «Смерть ей к лицу», сыгранной на саунд-чеке. Трудно описать словами то, что происходило с залом. Стало понятно, почему Stigmata выступали без какой-либо группы на разогреве — в зале и так уже было горячо, оставалось только подлить масла в огонь!

Было сыграно много песен с нового альбома и, разумеется, давно понравившиеся и полюбившиеся песни с предыдущего альбома — «Лед», «Бог Меня простит», «Сентябрь», «Оставь надежду»… Разумеется, не обошлось и без «Желчи», песни с самого первого их альбома «Конвейер снов», которую они играют на каждом концерте. Парни удивили тюменцев, спев кавер на «Enjoy the Silence» Depeche Mode. Удивительно так же то, что общался с залом в основном Тарас, он же и объявлял песни, хотя всю жизнь это делал Дэн. Атмосфера на концерте была идеальной: народ пел вместе с Нельсоном, прыгал выше сцены (и на сцену как обычно, откуда секьюрити «мягко» выбрасывали многих вниз), в центре «Лондона» не обошлось без жесткого слэма: если крепко не держаться за кого то, то оттуда не выйти. Только очень сильно покалеченным. Но с этим ничего не поделать — слэм неотъемлемая часть всех рок-концертов. А неотъемлемая часть концертов Stigmat’ы — это «водоворот» и «стена». «Водоворот» был несколько раз (зал расходился в разные стороны, а потом резко сходился в центре), а вот выстраивание «стены» было слабоватым (сбоку от сцены вообще невозможно было понять, была она или нет).

Отыграв «Крылья», Тарас прокричал: «Тюменцы, идите домой!», на что ему, разумеется, публика дружно в ответ крикнула решительное «Нет!». Так повторилось несколько раз, и Stigmata в итоге, никуда не уходя со сцены (как делают многие группы перед тем, как сыграть на бис), отожгли напоследок, сыграв заглавную песню нового альбома — «Мой путь».

А после — тот ещё «слэм» у раздевалки. И улыбающиеся лица тех, кто был на концерте. Мокрые футболки и волосы — да, в этот октябрьский день было настоящее пекло. Стигмата зажгли огонь в наших сердцах, растопив их, это точно. И разумеется, не в последний раз.

Клара Сабурова

#Новости#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25