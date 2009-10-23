Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области: Комарово сегодня

На сегодняшний день в Комарово свободно около 50 домов. Их стоимость, как и три года назад остается фиксированной - 25 950 рублей за квадратный метр, до сих пор никто не поменял ее ни на рубль. Эта цена утверждена Попечительским советом нашего Фонда. И сегодня интерес к приобретению домов в «Комарово» у людей не пропал. Правда банки сейчас не так легко, как пару лет назад, дают кредиты, в том числе и на приобретение недвижимости. Хотя стоит отметить, что всего 30% граждан покупали дома в Комарово, используя кредитные ресурсы банков. Все остальные оплачивали эту недвижимость «живыми» деньгами.