Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области: Комарово сегодня

Жилой район Комарово: удобный и комфортный для жизни район города Тюмени или дачный поселок в черте города? Что думает по этому поводу управляющий фондом развития жилищного строительства Тюменской области Дмитрий Александрович Рыбин.
- Поселок Комарово задумывался как перспективный район малоэтажной застройки, рассчитанный для людей с достатком средним или чуть выше среднего, выполненный в едином архитектурном стиле, со всеми необходимыми для жизни коммуникациями. Идея его строительства возникла пять лет назад, и в 2006 году была начата ее реализация.
- Что сегодня представляет собой жилой район «Комарово»?
- На начало октября 2009 года в Комарово построено 800 домов, все они находятся в разной степени готовности. Это первая очередь 1-го микрорайона. Жильцам передано 668 домов. Передача и завершение строительства домов продолжается.
Ведутся работы и по подключению к инженерным коммуникациям. В 3, 4 и 5 кварталах «Комарово» подключены все сети. В 6 квартале к концу октября – началу ноября электричество будет смонтировано по постоянной схеме.
В настоящее время завершена газификация 718 жилых домов (в том числе выполнены работы по внутренней разводке системы газоснабжения). Работы по подведению газа к остальным домам продолжаются.
Завершается благоустройство территории, строятся пешеходные дорожки, устанавливаются ограждения.
Активно ведется оформление прав собственников домов на земельные участки. С гражданами заключено 243 договора уступки права аренды земельных участков.
- Дома в «Комарово» уже оформляют в собственность, значит ли это, что все дома проданы, или сейчас тоже можно купить там недвижимость?
- Да, конечно, купить дом можно и сейчас. Но скажу сразу, это разные дома. В основном, те, от которых граждане отказались в силу того, что не могут выполнить свои обязательства перед банком по кредитным договорам. Но есть и те, от которых отказались, потому что недовольны были качеством строительства.
На сегодняшний день в Комарово свободно около 50 домов. Их стоимость, как и три года назад остается фиксированной - 25 950 рублей за квадратный метр, до сих пор никто не поменял ее ни на рубль. Эта цена утверждена Попечительским советом нашего Фонда. И сегодня интерес к приобретению домов в «Комарово» у людей не пропал. Правда банки сейчас не так легко, как пару лет назад, дают кредиты, в том числе и на приобретение недвижимости. Хотя стоит отметить, что всего 30% граждан покупали дома в Комарово, используя кредитные ресурсы банков. Все остальные оплачивали эту недвижимость «живыми» деньгами.
- Вопросы о качестве строительства часто возникают при упоминании домов в «Комарово». С чем это связано?
- Много вопросов по домам, построенным по канадской технологии. Дело в том, что с фирмой «Канадский дом», которая их строила, на сегодняшний день отношения разорваны. Хотя, и технология у них нормальная, и само качество тоже неплохое. Но фирма не справилась с объемами и не доделала дома. Сегодня их доделывает генподрядчик – ЗАО «МДС», по возможности, учитывая пожелания будущих владельцев. И ни какая дополнительная плата за проводимую работу с них не взимается.
- Будут ли внесены изменения по дальнейшей застройке жилого района Комарово? 2 и 3 очереди планируются такими же малоэтажными или есть уже другие варианты дальнейшей застройки этой территории?
- Изменения будут только лишь в проектах домов. Высотность останется прежней.
- Сроки строительства домов затянулись, были ли на это объективные причины?
- Видите ли, в чем дело, в 2006 году в договорах указали срок четко – один год. При этом, договор был заключен на строительство дома в границах земельного участка. А человеку, пришедшему заключать договор, сказали, что через год он уже будет жить в своем доме. Но, ведь помимо самого дома, необходимо было построить магистральные и внутриквартальные сети во всем жилом районе.
На тот момент земельные участки были не размежеваны, строительство инженерных сетей только планировалось, в общем – «голое поле»!
Дома и были построены через год, но их нельзя было подключить к сетям и передать жильцам. Кроме того, в прошлом году изменилось земельное законодательство. При новом законодательстве появились и новые проблемы. Если говорить наглядно, то, Фонду было выделено два больших земельных участка – ГП 4 и ГП 5. Необходимо было эти участки, что мы и сделали, размежевать под каждый жилой дом отдельно, поставить на кадастровый учет, произвести регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области ХМАО и ЯНАО. Потом оформить права гражданина на земельный участок. Вся эта процедура заняла полгода.
- Каким вы видите будущее этого поселка?
- Через несколько лет поселок будет вполне комфортным и удобным для жизни. Построен он в экологически чистом районе города, с удобной транспортной развязкой.
Те, кто купил себе здесь дома, проявили себя весьма активными и энергичными людьми. Еженедельные встречи с жителями Комарово позволяют оперативно решать возникающие вопросы. Хочется верить, что через несколько месяцев, когда строительство будет полностью завершено - уйдут строители, которые вывезут за собой мусор и территория станет частью города, а не будет значиться как строительная площадка - нынешние и будущие жители «Комарово» смогут самостоятельно заботиться о его благополучии. А для этого необходимо создавать организованную форму управления – ТСЖ, ТОС или управляющую компанию и начинать активный диалог со всеми службами города. Вопросы жизнедеятельности поселка уже сейчас стали актуальными, ведь люди там уже живут, существует и бытовой мусор и другие коммунальные проблемы – освещение, дороги и прочие.
- Где можно получить официальную информацию о строительстве поселка «Комарово» и реализации других проектов Фонда?
- Всю информацию можно получить на официальном сайте Фонда в интернете. Мы всегда отрыты для общения. У нас и сейчас происходит диалог. И он будет постоянен. Вопросы можно задавать любые, и получать на них ответы. У меня даже есть открытый призыв к тем, кто привык общаться по Интернету – пишите!