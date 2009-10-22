Глинтвейн: горячий характер морозного вечера

Глинтвейн (нем. gluhende wein — пылающее вино) — лишь современное обозначение напитка с богатой историей. Корни этого напитка уходят в глубокую древность, а именно, во времена, когда древние римляне стали смешивать вино с приправами, для лучшего его сохранения и придания вину «благородного» вкуса. В кулинарной книге 2000-летней давности, написанной римским гражданином Алицицсом, можно встретить описание приготовления напитка из вина с добавлением корицы, гвоздики, тимьяна, кориандра и лаврового листа. В то время пряности были весьма дороги, и такое вино могли позволить себе лишь немногие жители Рима.