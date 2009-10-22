Глинтвейн: горячий характер морозного вечера

Хотя осень ещё балует нас последними погожими днями, особо на её благосклонность рассчитывать не стоит. Поэтому срочно запасаемся шарфами и шапками и заранее берем на заметку места, где в Тюмени можно будет согреться холодным осенним (да и зимним тоже) вечером, пропустив
Глинтвейн (нем. gluhende wein — пылающее вино) — лишь современное обозначение напитка с богатой историей. Корни этого напитка уходят в глубокую древность, а именно, во времена, когда древние римляне стали смешивать вино с приправами, для лучшего его сохранения и придания вину «благородного» вкуса. В кулинарной книге
К счастью, времена изменились, и насладиться стаканчиком ароматного вина сегодня может любой. Классический глинтвейн, в состав которого входят сухое вино, мед, корица, гвоздика и лимон, вы можете отведать в кафе «Вена». Напиток здесь приготовлен по особой технологии, которая держится в секрете.
В ресторане «Чум» самый популярный глинтвейн состоит из 150 мл красного вина, ложки меда, гвоздики, нашпигованной в кусочки яблока, а также груши, апельсина, лимона, корицы и мускатного ореха, медленно подогретых до температуры 70 градусов. Здесь Вам нальют и эксклюзивный глинтвейн от
Итальянская кухня также богата рецептами горячих коктейлей, так, ресторан «Casa Mia» предлагает Вам 4 вида глинтвейна. Помимо традиционного классического, вы можете попробовать глинтвейн «Амор» с добавлением фруктов, пряностей и амаретто или «Hot apple» на основе белого вина с яблоком, апельсином и пряностями. И только в «Casa mia» готовят глинтвейн «Дитя заката», особенностью которого является использование розового вина, редко применяющегося в подобных коктейлях.
Огромный выбор глинтвейнов — целых 11 позиций! — могут оценить любители японских блюд в ресторане «Ем сам». Здесь классический глинтвейн из красного сухого вина и итальянских пряностей соседствует с необычным Кофейным глинтвейном — вино, кофе, коньяк. Несмотря на то, что основа его — вино, вкус получается кофейный. Всем девушкам наверняка понравится горячий Шотландский пунш — молоко, бейлиз, виски и мед согреют любую принцессу.
Морозных вечеров в Тюмени много, поэтому Вы вполне успеете попробовать подогретое вино с пряностями в таких заведениях как »Серебряный век», «У Раневской», «Пражечка»,