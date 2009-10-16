Что выбрать: новостройки в Тюмени или дома в пригороде?

Даже в условиях кризиса тюменские застройщики не намерены сдавать свои позиции. Перспективы застройки Тюмени и существующее состояние рынка жилья, обсуждали представители агентств недвижимости, риэлторы и застройщики на секции «Новостройки сегодня», проходящей в рамках Форума Недвижимости Тюменской области. Ведущие застройщики поделились своими планами относительно перспектив строительства жилья.
Начальник службы маркетинга и стратегического развития девелоперской компании «Партнер-Инвест» Дмитрий Колтунов представил проект комплексной застройки 4-го Заречного микрорайона, который будет располагаться за ТЦ «Зеленый берег» на улице Профсоюзной. Район будет застроен жилыми домами в кирпичном и монолитно-каркасном исполнении различной этажности. В проекте строительство 24 многоквартирных домов — это 3900 квартир, общей площадью 232 тысячи квадратных метров. В качестве преимуществ нового района стоит отметить более близкое расположение к городу, чем у 3-го Заречного, благоустроенность, безопасность, удобные инновационные планировки, доступность, готовую инфраструктуру (детский сад, средняя школа, спортивная площадка, поликлиника, пешеходная зона в центре квартала, на которой будут располагаться небольшая площадь и фонтан). Предусмотрены и автопаркинги, рассчитанные на 3950 мест, из расчета по одной машине на каждую квартиру. В настоящее время компания «Партнер-Инвест» осуществляет подготовку территории для строительства 1-й очереди 4-го Заречного мкр, которое начнется в начале 2010 года.
Юлия Пантелеева рассказала о планах строительной компании ООО «Тюменгазстрой». Компания существует с 1966 года и успела зарекомендовать себя в области построек нежилого предназначения. Однако с 2003 года, компания «Тюменгазстрой» начала освоение рынка жилья. На сегодняшний день успешно реализован проект жилого комплекса по ул. Полевой, состоящего из 19 домов. Это целый район со своей инфраструктурой, расположенный в 5–7 минутах езды от центра города. В планах на 2010—2012 гг. — строительство 8 домов в микрорайоне Восточный-2, общей площадью 75,5 тысяч квадратных метров в панельном и кирпичном исполнении. По улице Широтной, напротив Восточного-2, будет построен жилой комплекс, площадью 137 тысяч квадратных метров, в кирпичном, панельном и монолитно-каркасном исполнении. Кроме того, на стадии получения разрешения на строительство находятся проекты по улицам Механической и Александра Матросова.
Состояние земельного рынка и загородного строительства обсудили эксперты в этой области: Федор Колчин (агентство оценки «Статус»), Константин Казаков и Михаил Емцов (ООО «ИнфестФонд»), Игорь Фещенко (ООО «Карсикко дом»), Дмитрий Колтунов (ООО «Партнер-Инвест»), Светлана Голованова (Росрегистрация) и другие.
По сравнению с 2006 годом, доля людей, предпочитающих пригороды Тюмени (удаленностью до 30 км) самому городу, увеличилась с 7% до 16%, так как все более популярным становится формат приобретения загородной недвижимости, проживание в которой оставляет возможность ежедневного посещения города. В этом заложена и экономическая целесообразность — за сравнительно небольшие деньги можно построить дом в пригороде.
Часто покупатели не могут правильно сориентироваться на рынке загородного жилья, потому что во многих агентствах недвижимости не хватает специалистов в этой сфере. Риэлторы не могут объяснить все плюсы подобного вида жилья, и покупатель отдает предпочтение земле в городе. Более комплексно необходимо подходить к этой проблеме и девелоперам — необходимо представить концепцию, бизнес-план развития предлагаемых территорий, чтобы земля стала привлекательна для покупателей. Девелопер должен полностью контролировать весь процесс — от качества строительства и дизайнерской проработки домов, до создания ТСЖ из числа собственников жилья или путем приглашения управляющей компании. Зачастую, покупатели земли не знают, что хотят на ней построить, поэтому также необходимо предоставлять им планы жилых домов.
За прошедшие годы люди стали более требовательны к новостройкам Тюмени, поэтому девелоперы вынуждены сами заниматься обустройством дорог, электросетей и коммуникаций, хотя по закону — это обязанность местных властей. Однако покупатель хочет быть уверен, что на купленной им земле будет свет и газ, поэтому продавцам выгоднее построить нужную инфраструктуру самим, чем ждать действий местных властей и, тем самым, потерять покупателя. В связи с готовящимися законодательными изменениями, ассортимент земельных участков в ближайшее время увеличится, однако надежды на снижение цены на землю не обоснованы, так как в улучшение земли и создание инфраструктуры вкладывается много денег, терять которые продавцы не готовы.
Помимо этого, поднимались проблемы нежелания государства инвестировать в создание инфраструктуры и долгие сроки оформления необходимых документов.
Анна Осколкова