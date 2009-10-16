Что выбрать: новостройки в Тюмени или дома в пригороде?

Юлия Пантелеева рассказала о планах строительной компании ООО «Тюменгазстрой». Компания существует с 1966 года и успела зарекомендовать себя в области построек нежилого предназначения. Однако с 2003 года, компания «Тюменгазстрой» начала освоение рынка жилья. На сегодняшний день успешно реализован проект жилого комплекса по ул. Полевой, состоящего из 19 домов. Это целый район со своей инфраструктурой, расположенный в 5–7 минутах езды от центра города. В планах на 2010—2012 гг. — строительство 8 домов в микрорайоне Восточный-2, общей площадью 75,5 тысяч квадратных метров в панельном и кирпичном исполнении. По улице Широтной, напротив Восточного-2, будет построен жилой комплекс, площадью 137 тысяч квадратных метров, в кирпичном, панельном и монолитно-каркасном исполнении. Кроме того, на стадии получения разрешения на строительство находятся проекты по улицам Механической и Александра Матросова.