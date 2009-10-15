Что в адресе тебе моём? Улицы Тюмени рассказывают…

Много споров ведется по поводу присвоения названий новым объектам. Так, в обсуждении названия сквера на улице Первомайской принимала участие добрая половина города, в итоге он получил название «Сквер Сибирских кошек», и, как оказалось, неспроста. Помимо того, что представители семейства кошачьих необычайно милы, они ещё и успели послужить на благо Родины. Так, после блокады Ленинграда во время ВОВ, в городе совсем не осталось кошек, что повлекло за собой нашествие полчищ крыс. Как только блокада была снята, состоялась «кошачья мобилизация». Мурок и барсиков набирали в Сибири специально для защиты бесценных хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями «внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом».