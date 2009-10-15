Что в адресе тебе моём? Улицы Тюмени рассказывают…

15 октября 2009 года исполняется 200 лет со дня образования
По данным комиссии по топонимике в 2007 году реестр названий Тюменских улиц, площадей, проездов и переулков содержит 857 названий. И, что удивительно, около 150 улиц из этого перечня имеют одинаковые имена! Так, например, в Тюмени 3 Новых, 5 Северных, 6 Западных и 8 Степных улиц, кроме того не перепутайте улицы Железнодорожная, Железнодорожная база и переулок Железнодорожный, а улицу Солнечную с Солнечным переулком.
В Тюмени было несколько периодов активного переименования улиц. В 1922 году, в честь
Так, одна из центральных улиц Тюмени получила название Республики 10 августа 1917 года, в честь победы Февральской
Многие улицы нашего города названы в честь памятных дат: 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, 8 августа, 9 января, 25 октября. Некоторые названия говорят сами за себя, историю других следует напомнить: 25 октября 1917 года в России было свергнуто буржуазное Временное правительство и власть взяли в свои руки рабочие и революционные солдаты, день 9 января 1905 остался в истории под именем «кровавого воскресенья», а 8 августа 1919 года Тюмень была освобождена от колчаковцев.
Такие названия улиц, как Пароходская, Пристанская, Госпаровская, Причальная, Водников, связаны с появлением в Тюмени пароходства, а улица Водопроводная получила свое название после появления на ней первой в Тюмени водокачки. Улица Даудельная носит имя Александры Ивановны Даудель, которая в 19 веке содержала сад, называвшийся Аптекарским (ныне на этом месте
Многие улицы носят имена революционеров и героев Гражданской войны (Кузнецова, Лобкова, Малышева, Пархоменко, Пермякова, Свердлова, Семакова, Серова, Усиевича, Хохрякова, Черепанова) или участников ВОВ (Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова, Мельникайте, Неатбакова, Новопашина, Хохлова, Худякова, Цукановой, Лизы Чайкиной).
Важные исторические персонажи также были увековечены в названиях тюменских улиц: мы можем прогуляться по улицам Словцова, Сперанского, Айвазовского, Алябьева, Глинки, Гоголя, Грибоедова, Ермака, Ершова, Есенина.
Романтическое настроение вызывают улицы Венская, Весенняя, Роз, Звездная, Курортная, Новогодняя, Счастливая… Самое длинное и труднопроизносимое название имеет улица Горпищекомбинатовская, посоперничать с ней может улица Деревообделочников.
Много споров ведется по поводу присвоения названий новым объектам. Так, в обсуждении названия сквера на улице Первомайской принимала участие добрая половина города, в итоге он получил название «Сквер Сибирских кошек», и, как оказалось, неспроста. Помимо того, что представители семейства кошачьих необычайно милы, они ещё и успели послужить на благо Родины. Так, после блокады Ленинграда во время ВОВ, в городе совсем не осталось кошек, что повлекло за собой нашествие полчищ крыс. Как только блокада была снята, состоялась «кошачья мобилизация». Мурок и барсиков набирали в Сибири специально для защиты бесценных хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал
В связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи, которая состоится в 2014 году, в поселке Березняковском появятся «спортивные» улицы. Среди предложенных названий — проезды Шахматный, Сочинский, Гимнастический, Хоккейный, Чемпионский, Стрелковый, Спринтерский, Футбольный, Биатлонный.
Анна Осколкова