Тюменским предпринимателям разъяснили условия льготного приобретения арендуемой недвижимости

Специалисты Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам провели «прямую» телефонную линию: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на нежилые объекты недвижимости и незавершенного строительства».
Большинство поступивших вопросов касалось порядка регистрации прав собственности на нежилые объекты недвижимости (в рамках закона о дачной амнистии): бани, гаражи, хозяйственные постройки на дачных участках. Звонившие интересовались и реализацией Федерального закона № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выкупить на льготных условиях арендуемые ими помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Так тюменский предприниматель Роман Викторович, арендуя с 1995 года помещение, находящееся в муниципальной собственности, интересовался условиями его приобретения в собственность. Отвечая на этот вопрос, специалисты Управления регистрационной службы отметили, что преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, может быть предоставлено субъектам предпринимательства при условии, что:
- арендуемое имущество должно находиться в их временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу указанного закона.
- площадь арендуемых помещений не должна превышать предельного значения площади арендуемого имущества, установленного законом субъекта Российской Федерации.
- арендная плата за пользование имуществом перечислялась арендатором надлежащим образом, без задержек и задолженностей, в течение срока аренды имущества.
Кроме того, арендуемое имущество не должно быть включено в перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства в льготном порядке осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты такого имущества устанавливается законами субъектов Российской Федерации. В Тюменской области законом от 29 октября 2008 г. № 59 рассрочка оплаты недвижимого имущества предпринимателями по договору купли-продажи не может превышать 5 лет.
В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты, сообщили Dom72.ru в пресс-центре управления. Также законодательство устанавливает, что в договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны должны подтвердить выполнение продавцом и покупателем условий, установленных статьей 3 Федерального закона № 159-ФЗ, перечисленных выше. Для заключения договора купли-продажи предпринимателям следует обращаться в органы государственной или муниципальной власти, в чьем ведении находится арендуемое имущество.
Напомним, что проконсультироваться по вопросам регистрации прав на нежилые объекты недвижимости и незавершенного строительства можно в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74, каб. 202. Или позвонить по телефону: (3452) 39-68-23. Также имеющиеся вопросы можно направлять на сайт Управления в рубрику «Обратная связь».