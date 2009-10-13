Тюменским предпринимателям разъяснили условия льготного приобретения арендуемой недвижимости

Большинство поступивших вопросов касалось порядка регистрации прав собственности на нежилые объекты недвижимости (в рамках закона о дачной амнистии): бани, гаражи, хозяйственные постройки на дачных участках. Звонившие интересовались и реализацией Федерального закона № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выкупить на льготных условиях арендуемые ими помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.