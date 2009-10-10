Экстрим в Тюмени: что выбрать?

Для этого вам необходимо обратиться в Тюменский авиационно-спортивный клуб РОСТО ДОСААФ. Аэродром находится под Ялуторовском. Можете прыгать как в паре с инструктором (тандем), так и без него. Не забудьте справку 086, её можно взять в любой поликлинике города. Однако истинное назначение лучше не афишировать, поскольку некоторые врачи при слове «парашют» впадают в ступор и под любым предлогом отказываются выдавать документ. А если вы захотите заниматься парашютным спортом на профессиональном уровне, тогда готовьтесь к освоению групповой или купольной акробатики, скайсерфингу (прыжки с парашютом на доске) и др. Для непосредственных занятий вам предложат парашютный класс и программу обучения. Для прыгающих существует ограничения по весу (45–90 кг) и возрастной порог — не моложе 15 лет. Из-за того, что на аэродроме, ВПП без асфальтового покрытия, есть зависимость от погоды: в межсезонье полетов нет.