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Экстрим в Тюмени: что выбрать?

10 октября 2009, 10:00
Если вы один из тех, кому не хватает острых ощущений, вам необходимо определиться, в каких экстремальных дисциплинах вы хотите попробовать свои силы.
Сюжет
Тюмень

На первый взгляд может показаться, что экстремалы — люди совершенно «безбашенные», а подчас самоубийцы, но это далеко не всегда так, за масками безумцев прячутся люди не только физически, но и психологически подготовленные.

Деление спорта на экстремальный и не являющийся таковым, очень условное. Все зависит от восприятия людьми того или иного вида спорта. Поскольку все люди разные, соответственно, и само понятие «экстрим» для всех разное. Тяга к острым ощущениям зависит не столько от возраста, сколько от психофизического состояния организма. Поскольку многие, даже имеющие отличную физическую подготовку, говорят: «Мне это не надо».

Ну, а как быть с теми, кому порой не хватает острых ощущений?

Если вы один из них, тогда вам необходимо определиться в каких экстремальных дисциплинах вы хотите попробовать свои силы.

Конный спорт

Для неподготовленного человека сесть на лошадь это уже экстрим. В конном спорте не существует разделения на мужской и женский виды. Возрастной порог для занятий спортом от 6 лет, верхней планки возраста нет, здесь все зависит от вашего здоровья, физической силы, и возможностей. Определитесь, чего вы хотите: получить навыки езды на лошади, профессионально заниматься спортом или же просто прокатиться верхом.

Для того чтобы начать занятия, вам необходимо арендовать лошадь. Ваш инструктор подберет вам скакуна. Цена аренды зависит от породы и родословной.

Для тех же, кто подружился с лошадью и освоил азы управления ею, самыми экстремальными видами конного спорта являются конкур и троеборье. Бронежилет, шлем, сапоги — здесь обязательная защита всадника. Может быть, вам повезет, и именно вы, пройдя все этапы, вплоть до чемпионата мира, станете одним из тех счастливчиков, кто зарабатывает миллионы долларов. Но не расслабляйтесь, придётся работать много лет в паре с определенной лошадью, только так можно добиться успеха.

Куда обращаться:

Кентавр, спортивная адаптивная школа конного спорта. Тел.: 91-06-85

Прыжки с парашютом с самолета

Для этого вам необходимо обратиться в Тюменский авиационно-спортивный клуб РОСТО ДОСААФ. Аэродром находится под Ялуторовском. Можете прыгать как в паре с инструктором (тандем), так и без него. Не забудьте справку 086, её можно взять в любой поликлинике города. Однако истинное назначение лучше не афишировать, поскольку некоторые врачи при слове «парашют» впадают в ступор и под любым предлогом отказываются выдавать документ. А если вы захотите заниматься парашютным спортом на профессиональном уровне, тогда готовьтесь к освоению групповой или купольной акробатики, скайсерфингу (прыжки с парашютом на доске) и др. Для непосредственных занятий вам предложат парашютный класс и программу обучения. Для прыгающих существует ограничения по весу (45–90 кг) и возрастной порог — не моложе 15 лет. Из-за того, что на аэродроме, ВПП без асфальтового покрытия, есть зависимость от погоды: в межсезонье полетов нет.

Обращаться: г. Тюмень, ул. Ямская, 116 («Дом Обороны») РОСТО ДОСААФ Тел: 43-23-29

Полеты на воздушном шаре

Кому-то может показаться, что полет на аэростате — это тихий созерцательный полёт в просторах 5-го океана, когда любуешься красотой города. Возможно, это и так, ведь полёты на шаре так же безопасны, как и лифт. Однако любителям экстрима не стоит расстраиваться — даже в обычный полет можно добавить различные экстремальные элементы, например, зимой можно летать в футболках или в бикини, выделывать акротрюки или совместить полет с Base прыжками, в общем, на что хватит фантазии.

Весь дополнительный экстрим необходимо согласовать с пилотом. Полет может состояться при условии хорошей погоды и отсутствия осадков, сильного ветра и наличия в ваших карманах на двоих 8000 рублей, троих -12000 рублей, 4-х-15000 рублей. И запомните: организуется минимум на 2-х человек. Ограничений по здоровью нет. Нет зависимости от времен года. Маршрут определяется направлением ветра и проходит в строго разрешенном районе полетов. Длительность 1 час. Ну, а для тех, кто пролетел весь маршрут в конце полёта, ждёт сюрприз: посвящение в воздухоплаватели: выдача грамоты и шампанское.

Как связаться

Сахаров Александр. Тел.: 963–944.

Скалолазание и альпинизм

Скалолазание — идеальное занятие скорее для бизнесменов, чем для мечтателей. И дело тут не в деньгах. Просто этот вид спорта развивает навыки и качества, которые являются залогом успеха в любом бизнесе.

Скалолазание практически не имеет противопоказаний. Чтобы полазать по стенке, нужно всего лишь не боятся высоты и быть более или менее спортивного телосложения. Остальное — тренированные мышцы, стратегическое мышление и высокая самооценка — придет с опытом.

Школа Скалолазания и экстремальных видов спорта: ул. Гнаровской 3а, 92-43-85

Тюменская Региональная Федерация Альпинизма: Гайнуллин Тимур 89222621340

Сноубординг. Фрирайд

Большинство людей боятся выйти за рамки своей обыденности. Они смотрят по телевизору, как райдеры мирового уровня совершают спуски с горных вершин по нетронутому снегу на сноубордах и горных лыжах, но сами боятся представить себя на их месте, а тем более, действительно на нём оказаться….

Узнаёте себя? Не имеете навыков катания на доске, но хотите научиться? Звоните:

Комитет фрирайда Тюменской Региональной федерации альпинизма: Виктор Козлов 8-909-735-34-15

Школа Скалолазания и экстремальных видов спорта: ул. Гнаровской 3а, Тел.92-43-85

Центр спорта «Воронинские горки». Сноуборд. Горные лыжи. Тел. 69-51-58

Авто — мото экстрим

Трофи-рейд — это соревнование по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах, квадроциклах. Основная цель — это прохождение всех спецучастков и выполнение заданий всех соревновательных этапов. Участниками трофи-рейдов становятся экипажи. Экипаж состоит как минимум из двух человек — пилота и штурмана. Автомобили подразделяются на категории от серийных машин, до полностью переделанных монстров с большими колесами.

Обращаться:

Тюменский региональный джип-клуб, Тюменский клуб любителей бездорожья

Дрэг — гонка на максимальное ускорение. Дрифт — техника прохождения поворотов с контролем заноса задней оси. Дрифт только для заднеприводных ам и мотоциклов, имеющих достаточную для участия мощность двигателя, для того чтобы сорвать колесо в пробуксовку. Стритрейсинг — как правило, не легальная гонка в городских условиях, её не одобряют сотрудники Гибдд и остальные участники дорожного движения, но, тем не менее, такие гонки все же есть и проводятся в основном ночью. Трэк это гонки по замкнутой трассе.

В Тюмени эти виды существуют на уровне автоклубов и байк клубов. Вступайте, узнавайте условия. Выбирайте, из списка

А для тех, кто на профессиональном уровне решит заниматься авто-мото спортом, стоит обратить внимание на следующие организации:

Мотокросс, Спидвей, Снегоходный кросс.

Центр спорта «Воронинские горки» — на базе клуба «Лидер», профессиональные тренера бесплатно проведут обучение, от вас желание и справка о состоянии здоровья. Тел. 69-51-58

Мотокросс, Автоспорт

Школа РОСТО ДОСААФ. ул. Ямская, 116 Тел: 43-23-29

Для того чтобы войти в настоящий автоспорт по направлениям легковые или грузовые (разных классов) необходимо, как минимум обладать водительским удостоверением и пройти школу картинга. Просто так, вас в автоспорт не возьмут: Это всё равно, что поступать в ВУЗ после окончания детского сада.

Картинг

В Тюмени на данный момент картингом занимаются: клуб Кижеватова (24-23-27) , Станция юных техников (20-92-48). В скором времени состоится открытие картинга и на Воронинских горках.

Хардбол

Получив заряд свинцовой пули калибра 4,5 или стального шарика, вы, раз и навсегда, почувствуете отличие хардбола от других тактических военно-полевых игр. Количество пуль в применяемом оружии приближено по значению к настоящим боевым образцам. Поэтому здесь нужно беречь каждый выстрел, а незначительная боль от попаданий заставляет не играть в «Рембо» и не кидаться, сломя голову, в атаку, а бояться быть «подстреленным» и вести себя адекватно. Применяемое оружие — это пневматика (пистолеты, винтовки) 4.5 мм промышленного, как правило, отечественного, изготовления и имеющую дульную энергию до 7.5 Дж. Защита игрока здесь во многом схожа со страйкболом, единственное отличие — особое внимание здесь уделяют защите паха, а для защиты головы используют пейнтбольную маску, обшитую брезентом, резиной или жестью.

Организатор:

Андрей: ICQ 369446480

Виндсерфинг

Виндсерфинг — катание по воде на доске под парусом. Экстремальные виды: фристайл. Зимний виндсерфинг проходит на льду и характеризуется применением платформы на лыжах или коньках вместо доски

Как таковых клубов уже нет. Но остались спортсмены, которые с удовольствием передадут опыт и научат новичков:

Анатолий Тел.: 8-904-492-40-73;

База отдыха Верхний бор: 990–700

Парапланеризм

Парапла?н (от слов: ПАРАшют ПЛАНирующий). Обычный полёт — не экстрим. Экстрим — когда выполняете акробатические элементы, фристайл.

Тюменский парапланерный клуб: Тел. 8-908-8-732-232

Дайвинг

Да?йвинг — это подводное плавание, как правило, с оборудованием. Как таковой не является экстримом, если не считать различных внештатных ситуаций. Экстремальным считается лишь фридайвинг — погружения на время или на глубину при задержке дыхания. В обычном погружении в бассейне нет ничего экстремального, если вы, соблюдаете технику безопасности. Другой вопрос, когда вы её не соблюдаете.

Дайв клубы:

Тритон: 92-43-95

Капитан Врунгель: 41-99-62

Велосипед

В качестве экстремального байка для Тюмени предпочтительно рассматривать ВМХ, стиль street. Такой велосипед в магазинах можно купить по цене от 6 000р, но не соблазняйтесь низкой ценой, из-за постоянных падений при отработке очередных трюков, некоторые детали велосипеда будут ломаться, тогда готовьтесь к дополнительным тратам.

Отрабатывать трюки можно в парке возле Дома Пионеров. Здесь же, регулярно, оттачивают своё мастерство известные райдеры Тюмени: «Петрович», Тарас Николаевич, Александр Шмонин, Игорь Родин, Александр Русанов, Константин Пупышев, Иван Михайлов…

Ролики. Скейтборд

Учиться можете даже дома, если место позволяет, или тут:

Роллердром (Республики, 252, 3 этаж) — платно. Пешеходный бульвар, площадь у памятника Ленину.

Когда научитесь уверенно кататься — весь центр.

Силовой экстрим

Приходилось ли вам, когда-нибудь, видеть по телевизору как здоровенные мужики таскают бревна, поднимают камни или автомобили? Вот это и есть силовой экстрим. А теперь посмотрите на себя: если вы выглядите как кощей, силовой экстрим не для вас. Поэтому для того чтобы заявить о себе в этом виде спорта, начинать надо с многолетних тренировок в спорт залах на тренажёрах в таких видах как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг.

Паркур. Фриран. Акрострит

Отличаются они между собой лишь количеством и сложностью исполняемых элементов. Паркур — рациональное перемещение из точки, А в точку Б, без лишних движений. Фриран — перемещение в любых направлениях, с любым набором движений, не важно, рациональные они или нет. Акрострит — это уличная акробатика, зачастую сальта, стойки, выполняющиеся в уличных условиях и в различных вариантах. Кто-то проводит между этими дисциплинами четкие границы, кто-то нет. Но простой обыватель, все это называет одним словом — паркур. Мальчики направо, девочки налево — этот принцип раздевалки не для паркура. Заниматься могут все. Паркур не однополая дисциплина.

Куда обращаться:

Тюменская Федерация Паркура: ICQ 492828264 или 466334587. Обычно сборы проходят на площадке у дворца пионеров, но бывают и в спортзалах.

Команда 2side, организатором которой является Антонов Андрей: ICQ 566360551

Команда TT-pk, лидер Павел Чернояров: Тел.:8-905-822-72-67, ICQ 458856192

Бокинг (Джампинг)

Все вы, наверное, смотрели клип «Инфинити» «Слёзы — вода», в котором люди прыгают и бегают на каких-то странных штуковинах. Знакомьтесь, товарищи, новый вид экстремального спорта. Представляет собой как обычные прыжки, так и прыжки, совмещенные с акробатическими элементами на специальных тренажёрах, которые крепятся к ногам. Устройство, представляет собой рессору из стекловолокна, прикрепленную к каркасу, который закрепляется на ноге и захватывает её от ступни до колена. В землю устройство упирается резиновым «копытом» — подошвой. Позволяет любому человеку прыгать в высоту до 1,5 и более метров, выполняя трюки и развивать скорость при беге до 40 кмчас. Обязательно используйте защиту.

Где купить

ООО «Новый старт», Ямская 71а, Тел.: 8 912 923 38 58;

Максим Емельянов 8-922-261-77-44

Дмитрий Лапуха


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