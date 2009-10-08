В Тюмени обсудили проблемы местной книжной культуры

6 октября в Доме журналистов прошла
В сущности, прошедшая
Впросы теории: номинации
Открыл заседание Андрей Васильевич Михайлов, заместитель директора департамента информационной политики. После формальных приветственных слов он рассказал о тех изменениях, которые были внесены в положение о конкурсе в этом году.
«Каждый год на заседаниях жюри происходят баталии, большие споры, причиной которых является качество той продукции, которая представляется на конкурс и, поверьте, это всегда сложно — принять коллективное решение и выбрать книгу года, поэтому в этом году некоторые условия конкурса были изменены. Мы пробовали переработать перечень номинаций, постарались сделать так, чтобы они были более понятны, более структурированы, чем прежде. В целом перечень номинаций разбили на два блока: основные и специализированные, но, естественно, самой главной является «Книга года».
Заведующая кафедрой издательского дела и редактирования Наталья Петровна Дворцова пояснила, в чем же конкретно заключаются улучшения. Оказалось, что новое положение о конкурсе усовершенствовано в двух моментах.
В ответ на это Рафаэль Соломонович Гольдберг, главный редактор газеты «Тюменский курьер», заметил, что количество золотых виньеток не имеет прямого отношения к качеству полиграфического исполнения, а качественно напечатана, тепло сделана может быть и скромная книга. Поэтому можно сделать вывод о том, что номинации дублируют друг друга и просто будет запутывать как жюри, так и участников конкурса возможностью вольного толкования.
Эта реплика спровоцировала небольшой спор, в результате которого организаторы вынуждены были признать, что в значительной степени «наличие двух номинаций, различие между которыми трудноуловимо, связано с тем, что союз полиграфистов Тюменской области на сегодняшний день не имеет своего конкурса и пытается решить свои корпоративные проблемы через конкурс „Книга года“». Однако положение о конкурсе уже принято, потому изменить список номинаций не представляется возможным. С другой стороны, организаторы отметили, что такие проблемы сосвписком номинаций — это проблема любого молодого конкурса, и по сравнению с прошлыми годами список уже намного более четко проработан, а благодаря таким спорам будет и дальше улучшаться.
Вопросы теории: номинации студенческого жюри
На
Практика: полиграфия и книжная тороговля
О проблемах книжной торговли вовремя кризиса рассказал Андрей Геннадьевич Шулепов, директор книготорговой сети «Фолиант». В этом году, как и в прошлом, он от лица своего предприятия будет присуждать денежный приз размеров, а 10 000 рублей самой продаваемой тюменской книге.
Однако Андрей Геннадьевич высказал опасение, что в связи с кризисом, от которого пострадали в первую очередь небольшие издательства, вынужденные уменьшить выпуск своей продукции, на конкурс поступит меньше книг, чем ожидалось. Говоря о влиянии кризиса, он отметил также, что цена книг в Тюмени возрасла минимум на 15%, а спрос на них упал на 10%. Небольшое же повышение же продаж книг в сентябре — это всего лишь следствие обычных сезонных колебаний спроса. Что же касается структура ассортимента по тематике, то тут все осталось
Уточняя кризисные показатели, Наталья Петровна указала, что, по официальным данным, по России цена книг поднялась на 15–40%, рынок же при этом «просел» на 30%, однако отметила она и положительные тенденции. Так, в результате завязавшегося диалога с владельцами пришедшей летом на тюменской рынок сети
Продолжая разговор о влиянии кризиса на производство книг, Андрей Васильеевич Михайлов заметил, что в области наблюдается переизбыток мощностей, в связи с чем в начале года с рынка ушли некоторые полиграфисты, а оставшиеся крупные предприятия вынуждены были реструктурировать свои портфели, и в ближайшее время следует ожидать от них
Практика: редакторское дело
В качестве одного из возможных решений типографий было названо предложение выпускать не книги отдельных авторов, а сборники, включающие
В качестве решения проблемы на уровне издательтв Анатолий Васильевич прделожил создавать при них специальные советы экспертов, которые будут оценивать книги. Конечно, если создавать такие советы сейчас, то в них, скорее всего, войдут все те же люди, что уже «протащили» множество «сереньких» произведений. Так что решить проблему поможет только свежая кровь — молодые редакторы и издатели, выпускники унивверситетской кафедры.
Наталья Петровна же добавила к сказанному замечание о том, что небольшое количество поступающих на конкурс художественных книг часто вызывает недоумение у стороннего зрителя. Однако качественных книг и не может быть много. Если в конкурсе участвует 10 хороших художественных книг — это уже замечательно.
Проблема электронных изданий
Ни одна из номинаций не вызвала столько споров, как «Лучшее электронное изание». (В прошлом году подобные книги по это й номнациии подали екатеринбургское издательство «БАСКО» и Тюменской государственный университитет). Рафаэль Соломонович Гольдберг, извинившись за сравнение, высказал мыль о том, что читать электронную книгу — все равно, что спать с резиновой куклой.
Противоположной позиции придерживалась Наталья Петровна Дворцова.
«Эту номинацию мы оставляем именно для того, чтобы провоцировать появление рынка подобных книг у нас в Тюмени. Дело в том, что в издательстве Семакова, например, это организовано в целостную систему. Сначала он издает обыкновенную книгу, потом значительно дешевле выпускает электронную. И её активно покупают студенты и люди, котоырм книга нужна, но которые не могут себе позволить купить более дорогое бумажное издания. Это перспективные вещи, новейшие технологии. Нужное и неизбежное дело. Почему мы должны отказываться от этого, если пока в Тюмени
Книга и читатель
Небднокртно поднималась на конференции и тема взаимодействия с читателем, но особенно живую дискуссию вызвало выступление журналиста Аркадия Кузнецова, рассказавшего о том, как в течение трех лет он в рамках организованного газетой «Книжное обозрение» проекта «Читают все» публиковал в газете «Тюменская область сегодня» рецензии на разнообразные книги. К сожалению, в связи в тем, кто проект был некоммерческий, решением редактора он был закрыт. Попытки заручиться поддержкой тюменских книготорговцев или другиз учатснико рынка ни к чем не привели.
«Дело в том, что если не представлять книги, не заниматься их рецензированием — кто будет знать, что они вообще есть? Если не сравнивать, если честно не говорить, что та или иная книга не совсем высокого качества, кто будет знать, каковы вообще критерии оценки? Это будет просто «междусобойчик». Нам нужна страница с рецензиями на книги, в том числе и на десткие книги. Нужно советовать родителям, что читать, иногда настойчиво советовать…"
В заключение Аркадий высказал предложение попробовать объединиться и совместными усилиями, возможно — при поддержке Департамента информационной политики, решить эту важную проблему.
Михайлов в ответ на это описал систему бюджетного финансирования книг, систему грантов и отметил, что они точно так же вынуждены обосновывать все проекты, назодить на них деньи, поэтому сейчас помочь проекту — не совсем в силах Департамента. Возможно, решение этой проблемы лежит в сфере компетенции комитета по культуре.
Однако и в рамках конкурса, отметил он, ведется работа с читателями. Первое направление связано с новыми правилами подачи заявок на конкурс. Теперь к описанию книги должно прилагаться её изображение, которое будет выставлено на сайтах кафедры издательского дела и администрации области с той целью, стобы дать возможность самим тюменцам проголосовать за лучшую книгу. Это поможет, по мнению органиаторов, сделать конкурс более открытым. Второе направление — это издание информационных листков со списком
Заключение
В заключение Наталья Петровна Дворцова поблагодарила всех за дискуссию и ценные советы. И действительно: идея жесткого отбора книг, недопустимости вольного толкования номинаций — очень важны. Каждый новый год конкурс высвечивает проблемы, существующие в книжно деле области, и подобные встречи и споры только способствуют улучшению конкурса, а значит — и регионального книгоидания.
Дарья Мышленникова