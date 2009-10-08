В Тюмени обсудили проблемы местной книжной культуры

Заведующая кафедрой издательского дела и редактирования Наталья Петровна Дворцова пояснила, в чем же конкретно заключаются улучшения. Оказалось, что новое положение о конкурсе усовершенствовано в двух моментах. Во-первых , кроме жюри в работе конкурса будет принимать участие экспертный совет, состоящий из видных тюменских художников, книгоиздателей, книгораспространителей. Во-вторых , по настоянию Союза полиграфистов Тюменской области в список были включены сразу две номинации по полиграфии, причем первая номинация — традиционная для конкурса — «Типография года. Лучшее полиграфическое исполнение издательского проекта», а вторая — новая, «Лучшая полиграфия тюменской книги». Это связано, объяснила Наталья Петровна, прежде всего, с тем, что победителями в подобных номинациях становятся, как правило, парадные, очень дорогостоящие издания. При этом тюменские редакторы говорят о том, что в первую очередь надо оценивать ту книгу к которой читатель обращается каждый день. И две номинации введены для того, чтобы снять противоречие, разделить оценку подарочных изданий и малобюджетных, малоформатных книг. Все остальные номинации остались без изменений.