Субсидии для тюменцев как способ сэкономить на квартплате

6 октября в тюменской Администрации состоялся круглый стол на тему «Практические вопросы предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг», где на вопросы всех желающих ответили Ольга Плашинова, начальник отдела по социальной политике Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Тюмени, и Антонина Киданова, ведущий инженер отдела по социальной политике, занимающийся вопросами предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Круглый стол дал всем участникам возможность ознакомиться с полной информацией по всем аспектам получения субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также получить индивидуальную консультацию.
Напомним, что для оформления субсидии на оплату услуг ЖКХ необходимо подойти в один из абонентских пунктов расчетно-информационного центра, которые находятся по адресам Первомайская, 40; Газовиков, 30; Пышминская, 1а; Котовского, 54; Пермякова, 37. Граждане, которые обращаются за субсидиями на оплату твердого топлива (дрова, уголь) обслуживаются только в одном пункте – на Пышминской, 1а.
Документы, на основании которых предоставляется субсидия – это заявление (форма есть во всех пунктах расчетно-информационного центра), документ, подтверждающий право владения и пользования жилым помещением, справка о доходах за последние 6 месяцев, квитанции по оплате за услуги ЖКХ, копия сберегательной книжки (если перечисление будет производиться на нее). Если граждане обращаются впервые – требуются копии и оригиналы документов. При предоставлении документов с 1 по 15 число текущего месяца субсидия будет назначаться с первого числа месяца подачи заявления, если же пакет документов будет сдан с 16 до 31 числа, то субсидия назначается со следующего месяца. Субсидия выплачивается ежемесячно. Она может перечисляться двумя способами, один из которых вы выбираете при составлении заявления: на личный счет или вам ее принесут домой, вместе с пенсией.
Расчет размера субсидии производится исходя из региональных стандартов, которые утверждаются ежегодно, нормативной стоимости 1 кв./м жилищно-коммунальных услуг для Тюмени (на 2009 год он составляет 44,41 руб. в месяц на кв.м.), максимально допустимой доли расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%. Также при расчете субсидий немаловажную роль играет размер прожиточного минимума, который утверждается ежеквартально. Субсидия предоставляется гражданину на 6 месяцев. Вы можете претендовать на социальную выплату при соблюдении следующих условий: при наличии гражданства, основания пользования заявителем жилым помещением, регистрационного
24 декабря 2008 г. в Постановление Правительства РФ №761 от 14.12.2005 были внесены изменения, которые коснулись людей, получающих субсидии. У них появилась дополнительная обязанность – в течение 10 дней со времени получения субсидий предоставлять документы, подтверждающие их фактический расход на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, понесенных в течение срока получения последней субсидии. Получатели субсидий, использующие для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твердое топливо (при наличии печного отопления), электроэнергию (при наличии электрических отопительных приборов), газ (при наличии газовых отопительных приборов), представляют платежные или иные документы, подтверждающие фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по окончании 2 сроков предоставления субсидий подряд.
Ольга Юрьевна озвучила для семей разных категорий примерные цифры совокупного дохода, дающие право получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, которые были подставлены в стандартную формулу расчета. Так одиноко проживающему пенсионеру имеет смысл обращаться за получением субсидии, если его доход меньше 7215 рублей. Аналогичные цифры для семьи из 2 трудоспособных человек – 9045 руб. совокупного дохода, для семьи из 3-х человек (2 трудоспособных взрослых и один ребенок) – 13285 руб., для семьи из 4-х человек (2 трудоспособных взрослых и 2 ребенка) – 17520 руб., для семьи из 5 человек (3 трудоспособных, 1 пенсионер, 1 ребенок) – 21910 руб. Следует обратить внимание на то, что, чем меньше доходы семьи, по сравнению с указанными выше, тем больше будет размер субсидии. Средний размер субсидии на одну семью по итогам 9 месяцев 2009 года составил 535 руб./мес.
За 9 месяцев текущего года субсидии получили 7300 семей, это на 32% больше чем за аналогичный период прошлого года. Ольга Юрьевна отметила, что это может быть обусловлено как и неплохим размером регионального стандарта (большее количество граждан стали иметь право на получение субсидий), так и падением доходов граждан, связанным с экономической ситуацией.
Ответ на индивидуальные вопросы по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ можно получить по телефону 64-62-35, Антонина Николаевна.
Ирина Шарова