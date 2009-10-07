Субсидии для тюменцев как способ сэкономить на квартплате

Документы, на основании которых предоставляется субсидия — это заявление (форма есть во всех пунктах расчетно-информационного центра), документ, подтверждающий право владения и пользования жилым помещением, справка о доходах за последние 6 месяцев, квитанции по оплате за услуги ЖКХ , копия сберегательной книжки (если перечисление будет производиться на нее). Если граждане обращаются впервые — требуются копии и оригиналы документов. При предоставлении документов с 1 по 15 число текущего месяца субсидия будет назначаться с первого числа месяца подачи заявления, если же пакет документов будет сдан с 16 до 31 числа, то субсидия назначается со следующего месяца. Субсидия выплачивается ежемесячно. Она может перечисляться двумя способами, один из которых вы выбираете при составлении заявления: на личный счет или вам её принесут домой, вместе с пенсией.