Субсидии для тюменцев как способ сэкономить на квартплате

6 октября в тюменской Администрации состоялся круглый стол на тему «Практические вопросы предоставления субсидий на оплату
Напомним, что для оформления субсидии на оплату услуг ЖКХ необходимо подойти в один из абонентских пунктов
Документы, на основании которых предоставляется субсидия — это заявление (форма есть во всех пунктах
Расчет размера субсидии производится исходя из региональных стандартов, которые утверждаются ежегодно, нормативной стоимости 1 кв./м
24 декабря 2008 г. в Постановление Правительства РФ № 761 от
Ольга Юрьевна озвучила для семей разных категорий примерные цифры совокупного дохода, дающие право получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, которые были подставлены в стандартную формулу расчета. Так одиноко проживающему пенсионеру имеет смысл обращаться за получением субсидии, если его доход меньше 7215 рублей. Аналогичные цифры для семьи из 2 трудоспособных человек — 9045 руб. совокупного дохода, для семьи из
За 9 месяцев текущего года субсидии получили 7300 семей, это на 32% больше чем за аналогичный период прошлого года. Ольга Юрьевна отметила, что это может быть обусловлено как и неплохим размером регионального стандарта (большее количество граждан стали иметь право на получение субсидий), так и падением доходов граждан, связанным с экономической ситуацией.
Ответ на индивидуальные вопросы по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ можно получить по телефону
Ирина Шарова