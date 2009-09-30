Тюменская домостроительная компания: 45 лет созидания

«Мне нравится гулять по Тюмени. В какой район не зайти - везде дома, построенные ТДСК. Представить сложно, что всего 25 лет назад не было ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го микрорайонов… одни пустыри. Наша Компания застраивала все микрорайоны: Восточный, Южный, Заречные; много строила по Московскому тракту, на Лесобазе, в поселках Боровский, Каскаре, Онохино. Поэтому я всегда говорю: без ТДСК не было бы Тюмени», - поделилась ветеран предприятия Валентина Кобзева.
И это верно - ОАО «ТДСК» - градообразующее предприятие, ведь каждая третья тюменская семья живет в квартире, построенной ТДСК. Сегодня крупнейшее строительное предприятие Тюменской области живет в преддверии своего юбилея - 45 летия, которое готовиться отметить 8 октября.
45 лет - это длинный путь для любой организации, развивающейся на российском рынке в его непростых экономических условиях. Компания строит много, и с каждым годом— все лучше и лучше. Компактные городские микрорайоны Тюменский и Восточный – их красивые, широкие улицы, где все продумано до мелочей.
А с чего все начиналось?...
… с 1 октября 1964 года.
Приказом №373 Главного управления по строительству в Средне-Уральском экономическом регионе на базе завода крупнопанельного домостроения объединения «Тюменьжелезобетон» и строительного участка по крупнопанельному домостроению №14 треста «Тюменьгорстрой» организован домостроительный комбинат.
Первый пятиэтажный дом серии 464 был смонтирован на ул. Рижской, В 1965-1966 годах шла интенсивная застройка в квартале улиц Рижская-Парфёнова, Энергетиков-Севастопольская. С октября 1964 по конец 1965 года было построено и введено в эксплуатацию 26974 квадратных метров жилья. Панельными домами этой серии застроен район КПД.
В 70-80-х годах коллектив ДСК построил и ввел в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. В среднем ежегодно вводилось свыше 37 тысяч. кв.м.
В сентябре 1974 года начался монтаж первого девятиэтажного дома 121-й серии между улицами Мельникайте и Холодильной. 30 июня 1975 года дом ввели в эксплуатацию. Предприятие получило грамоту Газстроя СССР за хорошее качество и внедрение 121 серии.
В период с 1976 по1980 годы предприятие почти в два раза увеличило темп работ. Было построено и сдано для жителей города 317,6 тыс.кв.метров. В среднем ежегодно вводили по 63,5 тысячи кв.метров жилья.
План 1987 года строители выполнили на 112,5%. Жилья было введено 163, 7 тысячи кв.метров.
В 1993 году Компания перешла на производство и строительство домов собственной серии 121-Т. Сегодня серия 121-Т имеет пять модификаций, полностью учитывающих нужды потребителей в жилье на любой вкус вплоть до социального жилья. В 2003 году был сдан в эксплуатацию первый панельный дом с наружной кирпичной стеной.
В 2005 году началась застройка 3 и 4 микрорайонов района «Тюменский» с возведением 10-ти и 12-ти этажных домов.
В 2007 году построено первое каркасное здание по системе БелНИИС. Здесь разместилось управление гражданского проектирования Компании. Первые жилые каркасно-монолитные дома специалисты Компании возвели в микрорайоне «Тюменский». Последние шесть лет Компания сдавала в среднем 130 тысяч кв.метров жилья в год. Наибольший объем сданного жилья был зарегистрирован в 2006 году – 139,7 тысяч кв.метров.
В настоящее время в состав Компании входят 29 служб и подразделений (включая четыре дочерних предприятия), работает 1350 человек. Коллектив огромная ценность компании, которой рачительно руководит Николай Игнатьевич Щепелин.
«Тюменской домостроительной Компании - 45 лет. Для тюменского градостроения эти годы стали целой эпохой.- говорит Николай Игнатьевич. - Даже трудно представить, что рождение и взлет индустриального домостроения, разруха девяностых, когда главным было— просто выжить, превращение Тюмени в один из самых современных городов Сибири — все это вместилось всего в 45 лет.
С момента своего основания в октябре 1964 года Компания построила и ввела в эксплуатацию более шестидесяти тысяч квартир. Мы любим свою работу, уважаем тюменцев, для которых строим качественное, комфортное жилье. Ведь люди покупают квартиры, чтобы жить здесь и сейчас, и радоваться сегодняшнему дню, не откладывая эту радость на завтра. Поэтому предприятие вкладывает огромные средства не только в строительство, но и в благоустройство территории. Наши новоселы не ждут, когда во дворах вырастут деревья и зазеленеют газоны. Они сразу получают благоустроенные дворы с клумбами, с деревьями высотой в 5—6 метров, с безопасными детскими площадками, с развитой инфраструктурой.
От своих традиций Компания не отступила и в это непростое для всех строителей время. Мы по-прежнему делаем ставку на качество, на развитие предприятия и стабильность коллектива. Кризис пройдет, но Компания останется, и потому жить нужно не только днем сегодняшним, но и перспективой дня завтрашнего.
У ТДСК — огромный потенциал. Объединяя производственные, финансовые и управленческие ресурсы, мы добиваемся определенных преимуществ: это оптимальное соотношение высокого качества и стоимости, и, главное, надежность. Все заявленные сроки Компания выдерживает в безусловном порядке.
Мы — Компания с историей. Мы многого добились. Но многое еще предстоит сделать. Пока в Тюмени не будет снесен последний ветхий деревянный дом— жилье будет востребовано…»
В заключение хочется сказать, что за этим замечательным праздником стоят годы упорного труда нескольких поколений тружеников-строителей, чьими руками создавался и преображался облик нашего региона.
Спасибо всем, кто проектировал и строил Тюмень. Самые искренние поздравления коллективу Компании ТДСК! Творческих достижений в любимой профессии, удачи, хорошего настроения!
По материалам ОАО «Тюменская Домостроительная Компания»