Тюменская домостроительная компания: 45 лет созидания

С момента своего основания в октябре 1964 года Компания построила и ввела в эксплуатацию более шестидесяти тысяч квартир. Мы любим свою работу, уважаем тюменцев, для которых строим качественное, комфортное жилье. Ведь люди покупают квартиры, чтобы жить здесь и сейчас, и радоваться сегодняшнему дню, не откладывая эту радость на завтра. Поэтому предприятие вкладывает огромные средства не только в строительство, но и в благоустройство территории. Наши новоселы не ждут, когда во дворах вырастут деревья и зазеленеют газоны. Они сразу получают благоустроенные дворы с клумбами, с деревьями высотой в 5—6 метров, с безопасными детскими площадками, с развитой инфраструктурой.