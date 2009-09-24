Тюменская область — регион-лидер в результатах ЕГЭ

Вопрос об объединении нескольких крупных вузов в один, пару лет назад вызвала резкое недовольство со стороны тюменских университетов. Тем не менее, такая идея не нова для образовательного сообщества, пояснила Ирина Абанкина: «Европейские страны, в которых по 50–70 млн населения, имеют всего около 70–80 вузов. Если в городе есть университет, то, как правило, один. В Москве 215 вузов, это уникальная ситуация». На сегодняшний день, вопрос об укрупнении вузов актуален, считает Ирина Всеволодовна. Ведь количество создаваемых вузов отнюдь не отвечает качеству образования. Особое внимание сейчас уделяется техническим учебным заведениям, поскольку есть желание сделать их центрами разработок, а не только трансляции знаний. В условиях кризиса закон о создании инновационных центров при вузах на основе профессуры и студентов, чтобы разработать внедрение, очень перспективен. Однако административное укрупнение должно идти только вслед за налаженными связями, ведь если у вузов нет ничего общего, кроме управления, ничего хорошего это не принесет.