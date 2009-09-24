Тюменская область — регион-лидер в результатах ЕГЭ

Выпускники школ в 2009 году впервые сдавали ЕГЭ в штатном режиме. Тем не менее, вопросы, касающиеся этой формы экзаменов, не утихают. Во вторник на видеоконференции, проводившейся в рамках «Клуба региональной журналистики», на вопросы о ЕГЭ и образовательной системе в целом ответила Ирина Всеволодовна Абанкина, эксперт Экономической комиссии Европы ООН, заместитель директора Института развития образования Государственного университета — Высшей школы экономики.
Традиционно для 2009 года, разговор начался с вопроса о кризисе. В отличие от других сфер, образование от этой экономической стихии не так пострадало, считает Ирина Всеволодовна. Напротив, вузы были вынуждены бороться за абитуриентов. Бюджетные места, как известно, более привлекательны, но выбор у абитуриентов не очень большой. Именно поэтому те вузы, которые имеют репутацию, связи с работодателями, после окончания которых можно найти нормальную работу, сумели не только набрать студентов на бюджетные места, но и сохранить почти в полном объеме прием на платное отделение. Те же вузы, которые просто выдавали дипломы, естественно, многое потеряли. В отношении школы кризис сказался в меньшей степени, потому что государство взяло на себя социальные обязательства.
Что же касается дороговизны экспериментов с ЕГЭ, то этот проект не так уж дорого стоит. С 2002 года на ЕГЭ был выделен всего миллиард рублей, в сравнении с общим бюджетом программы развития образования, который составляет триллион рублей, это немного. В любой стране на систему независимой оценки выделяются средства. Без этой системы страна будет отставать в развитии, считает эксперт.
Вопрос об объединении нескольких крупных вузов в один, пару лет назад вызвала резкое недовольство со стороны тюменских университетов. Тем не менее, такая идея не нова для образовательного сообщества, пояснила Ирина Абанкина: «Европейские страны, в которых по 50–70 млн населения, имеют всего около 70–80 вузов. Если в городе есть университет, то, как правило, один. В Москве 215 вузов, это уникальная ситуация». На сегодняшний день, вопрос об укрупнении вузов актуален, считает Ирина Всеволодовна. Ведь количество создаваемых вузов отнюдь не отвечает качеству образования. Особое внимание сейчас уделяется техническим учебным заведениям, поскольку есть желание сделать их центрами разработок, а не только трансляции знаний. В условиях кризиса закон о создании инновационных центров при вузах на основе профессуры и студентов, чтобы разработать внедрение, очень перспективен. Однако административное укрупнение должно идти только вслед за налаженными связями, ведь если у вузов нет ничего общего, кроме управления, ничего хорошего это не принесет.
Для многих нечестной показалась возможность некоторых вузов устраивать дополнительные испытания для абитуриентов, хотя, казалось бы, Единый Государственный Экзамен на то и единый, чтобы сдавать его всего один раз. По словам Ирины Всеволодовны, право вводить дополнительные испытания имеют всего 24 вуза во всей стране, причем, только на те специальности, где действительно нужны более глубокие знания.
Что же касается перепроверок знаний, то они возможны только тогда, когда были зафиксированы нарушения процедуры сдачи экзамена. «К сожалению, общество столкнулось с тем, что нарушений было немало, — пояснила Ирина Абанкина. — Нарушения проходили на глазах ребят, родителей. Я думаю, здесь есть недоработка со стороны гражданского общества. Я очень расстроена тем, что учителя помогали ребятам нечестными способами. Думаю, им нужно подумать о нравственных составляющих своего поведения, и быть более честными и по отношению к ребятам, которых они учили, и по отношению к самим себе». Тот протест против независимой оценки, который мы видим — это проверка на честность. Мне кажется, мы как общество не выдержали эту проверку, потому что из регионов то и дело слышны жалобы на коррупцию, на нарушения.
Разумным эксперту показалось и ограничение количества вузов, куда можно направлять результаты ЕГЭ. Сейчас, когда школьники рассылают документы в десятки университетов, они не выбирают профессию, а ищут место, где можно «пристроиться». Такое положение вещей ничего хорошего системе образования не несет. Ограничение числа заявлений заставит абитуриентов делать выбор будущей профессии более осознанно.
Однако наибольшую тревогу у родителей вызывает содержание заданий ЕГЭ. Много нареканий вызывает экзамен по литературе, где очень сложно оценить знания ребенка в форме теста, кроме того, общественность взволновала новость о том, что планируется исключить часть, А из заданий по математике, что автоматически усложняет экзамен. Ирина Абанкина заметила, что окончательное решение по исключению данной группы вопросов ещё не было принято. Уже год идет работа над совершенствованием
»Тюменская область начинала эксперимент с очень низких показателей, а сейчас это
Надежда Корнеева