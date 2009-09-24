Форум недвижимости пройдет в Тюмени в середине октября

Ранее съезд, а ныне форум по недвижимости, — знаковое мероприятие для всех участников рынка недвижимости Тюменского региона. Ежегодно он собирает не менее 200 гостей, среди которых не только тюменские риэлторы и застройщики, но и их коллеги из других регионов УрФО, а также из Москвы. В этом году мероприятие планирует стать не менее масштабным: уже сегодня на него зарегистрировалось более 100 человек. Надо отметить, что в этом году впервые в форуме примут участие риэлторы из городов юга Тюменской области — Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима, отправлены приглашения и коллегам из городов ХМАО, ЯНАО.