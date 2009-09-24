Форум недвижимости пройдет в Тюмени в середине октября

Операторы рынка недвижимости тюменского региона активно готовятся к своей традиционной осенней встрече – в этом году она поменяет формат со Съезда риэлторов на Форум недвижимости Тюменской области. Площадкой для Форума станут конференц-залы отеля «Тюмень». Определен и основной партнер мероприятия – им станет старейшая в области строительная организация «Тюменгазстрой».
Причиной, побудившей к перемене формата традиционного риэлторского мероприятия, стали изменения, произошедшие за последний год на рынке недвижимости. «Рынок стал другой, поведение покупателей сильно изменилось, тренды сейчас совершенно другие», говорят в оргкомитете Форума. Замысел организаторов по формату форума таков: в первых день планируется провести пленарное заседание, в рамках которого состоится его торжественное открытие и выступление организаторов и гостей форума, среди которых — эксперты в области недвижимости, чиновники, банкиры, строители, страховщики и т. д. Начиная со второй половины дня, участники форума примут участие в нескольких секциях, работа которых будет проходить одновременно. В рамках секции запланировано проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров и учебных программ. Таким образом, программа форума обещает быть максимально насыщенной, чтобы его участники могли получить всю необходимую актуальную информацию о состоянии рынка недвижимости сегодня.
Ранее съезд, а ныне форум по недвижимости, — знаковое мероприятие для всех участников рынка недвижимости Тюменского региона. Ежегодно он собирает не менее 200 гостей, среди которых не только тюменские риэлторы и застройщики, но и их коллеги из других регионов УрФО, а также из Москвы. В этом году мероприятие планирует стать не менее масштабным: уже сегодня на него зарегистрировалось более 100 человек. Надо отметить, что в этом году впервые в форуме примут участие риэлторы из городов юга Тюменской области — Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима, отправлены приглашения и коллегам из городов ХМАО, ЯНАО.
Такой интерес вполне понятен в условиях невыраженного тренда на рынке недвижимости. Уже более года никто из экспертов не берется с точностью спрогнозировать, как будет вести себя рынок жилья и коммерческой недвижимости в дальнейшем. А между тем, желающих приобрести недвижимость меньше не становится. Люди стремятся улучшить свои жилищные условия, открыть свой бизнес, и вопросы приобретения и аренды недвижимости не становятся менее актуальными. Кроме того, сегодня, пусть и осторожно, начинают возвращаться на этот рынок и банкиры, и страховщики, и застройщики.
В настоящее время организаторы форума занимаются формированием программы мероприятия. Но уже сейчас видны основные направления разговора. Большой блок займет обсуждение темы взаимоотношений между риэлторами и застройщиками – вопрос эффективного взаимодействия и построения системы продаж волнует обе стороны процесса. Тем более актуальной эта тема становится сейчас – опыт продаж «в кризис» показал, что риэлторы реально могут помочь строителям в реализации объектов недвижимости. По словам Мили Ященко, председателя оргкомитета Форума «в рамках данной секции постараемся раскрыть как позитивные, так и негативные моменты взаимоотношений между застройщиками и риэлторами».
В первых день в рамках форума будет презентована единая мультилистинговая система, разработкой которой тюменские риэлторы занимались порядка трех лет. Воплощение в жизнь данного проекта было долгим и вызвало в свое время большие дискуссии в среде специалистов по недвижимости. В первую очередь споры велись вокруг того, открытой (для пользования всеми потенциальными участниками рынка) или закрытой делать данную базу объектов. Какое решение одержало верх – узнаем на Форуме.
Впервые, в рамках отдельных секций, будут обсуждаться вопросы рынка земли и коммерческой недвижимости. Специалисты обсудят перспективы и текущее состояние данных сегментов рынка.
Также, в этом году октябрьская «тусовка» пройдет при тесном взаимодействии с управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономный округам. Специалисты управления выступят на пленарном заседании форума и проведут цикл учебных мероприятий, посвященных вопросам оформления права собственности на недвижимость. Тем более, что вопросов к ним у риэлторов как всегда, очень много.
Съезд риэлторов традиционно был поводом повысить свою квалификацию, получить новые знания – не стал исключением и этот год. По рекомендации Российской Гильдии Риэлторов, мастер-класс для тюменских специалистов по недвижимости проведет директор Бизнес школы «Риэлт Академия», консультант по управлению и оптимизации работы специалистов недвижимости Сергей Круц.