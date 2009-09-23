Тюменские модницы выбирают яркую осень!

Карьеристки: Выбирают все больше классику. Нравятся сочетания черного и красного, белого и розового. Больше трех цветов стараются не брать, иначе могут напомнить радугу после дождя, либо амазонских попугаев. Осенью предпочитают одежду, в которой не только комфортно, но ещё и тепло. Считают, что одежда должна быть подобрана в зависимости от человека (типа его фигуры, особенностей характера) и его вкусовых предпочтений. «Что толку одевать модную брендовую одежду, если она тебе не идет или ты себя чувствуешь в ней не комфортно?!», — комментируют девушки. Из аксессуаров предпочитают шарфики, платочки. Не любят винтаж, ни в каком сочетании. Их глаз раздражает сочетание желтого с зеленым. Часто меняют сумки, жемчужные бусы, шарфы и серьги. Из бижутерии выбирают все, кроме пластика. В моду осени хотели бы внести яркие цвета под девизом: «Долой депресняк, привет оптимизму!»