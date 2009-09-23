Тюменские модницы выбирают яркую осень!

Осень… Скупые лучи солнца, иногда проглядывающие сквозь наши окна, дожди, первые заморозки и, конечно же, фейерверк листьев с золотым переливом.
Все серо и тоскливо: в погоде, состоянии души и, даже…в цветовой гамме нашего гардероба! Но жизнь многогранна и интересна! Кто сказал, что осенью мы должны погружаться в серые мысли и отречься от ярких красок?! Многие скажут: «А, как же кризис? Тут уж выделываться с цветами, оттенками и марками не будешь?! Но, несмотря на экономическую нестабильность в стране, заботы, работу и прочие факторы — время идет, мода меняется и наша миссия внести красоту в этот мир, а не покорно отдаваться насущным проблемам.
Наш мир перенес массу войн и революций, катаклизмов и кризисов, но вместе с тем, мода смело шагала вверх и вверх, очаровывая нас всё новыми и новыми изысками, подчеркивая нашу красоту и придавая уверенности.
Корреспондент Nashgorod.ru провел опрос среди тюменских юношей и девушек, а также понаблюдал за модой со стороны. И оказалось, что в Тюмени все же есть люди, отдающие предпочтение в пользу шика, красоты и элегантности. Но главное, на что можно обратить внимание, это то, что мода своя для каждого возраста, социального статуса, темперамента и вкуса.
Девушки от 14 до 18 лет считают, что в моду вносить
18–23 — Студенты, студенты, студенты. Здесь у нас джинсы, легкий гламур, очки и прочие модные аксессуары. В связи с кризисом шопинг раз в 3 месяца. Обычно заранее не знают, чего хотят и, как это будет выглядеть, а тем более какого цвета. Брюки, джинсы, шорты, юбки,
«А так все что угодно, наш век не осуждает смелые решения. Главное, чтобы это было не пошло и соответствовало телосложению и биологическому возрасту», — комментируют тюменские модницы. Кроме того, любят интересные шапочки, береты, сумочки, шарфики. Здесь важно уметь все это сочетать. Бижутерия и драгоценные металлы — в девичьей шкатулке тюменских красавиц есть все! Марка вещей для них не имеет значения, цена соответственно тоже. Главное, чтобы вещь полюбилась с первого взгляда.
Почему то в России осенью и зимой принято придерживаться преимущественно
Некоторые же не любят такое понятие, как модно. Для них главное — чувство стиля и меры. Считают, что никакой кризис не скажется на желании людей хорошо выглядеть, а гламур — это лишний пафос. Они за классику, которую можно разбавить яркими цветами и аксессуарами!
Встречается и довольно интересный спортивный стиль среди
Карьеристки: Выбирают все больше классику. Нравятся сочетания черного и красного, белого и розового. Больше трех цветов стараются не брать, иначе могут напомнить радугу после дождя, либо амазонских попугаев. Осенью предпочитают одежду, в которой не только комфортно, но ещё и тепло. Считают, что одежда должна быть подобрана в зависимости от человека (типа его фигуры, особенностей характера) и его вкусовых предпочтений. «Что толку одевать модную брендовую одежду, если она тебе не идет или ты себя чувствуешь в ней не комфортно?!», — комментируют девушки. Из аксессуаров предпочитают шарфики, платочки. Не любят винтаж, ни в каком сочетании. Их глаз раздражает сочетание желтого с зеленым. Часто меняют сумки, жемчужные бусы, шарфы и серьги. Из бижутерии выбирают все, кроме пластика. В моду осени хотели бы внести яркие цвета под девизом: «Долой депресняк, привет оптимизму!»
Мамочки: Для этих заботливых созданий главное — это дом, семья и уют, поэтому предпочитают вещи, не сковывающие движения. Любят короткие пальто, причем ярких оттенков. Считают, что в одежде необходимо сочетать по три цвета, так как это давно принято законами моды. Любят различные аксессуары. «Мелочи, но они такие приятные, они есть у каждой девушки», — комментируют мамочки. Смотрят больше на качество, чем на марку и цену. Самая модная штука, на их взгляд — слингокуртки (мамапончо). Предпочитают плащи, сапожки на невысоком каблуке, легкие шарфы. В цветах преобладает коричневый, оливковый, абрикосовый.
Что касается осенних тенденций — в усовершенствованном виде вернулись в моду приятные телу и взору пончо, шали, кардиганы. «Клетка» во всем: пальто, блейзеры, брюки, платки. Тренчи, натуральная кожа, короткие джинсовые курточки, жакеты до бедра,
И…О, ликуйте, граждане! Резиновые сапоги! Не дадут замерзнуть в любую ненастную погоду. То, что недавно было нелепо и, необходимо только для жителей деревень, теперь — писк моды! Так что смело вперед по лужам и мокрому снегу!
Но, есть вещи, которые, увы невозможно найти в наших модных тюменских магазинах. Мужская половина жалуется на то, что нельзя найти рубашку со стойким воротником. «Но, ведь она так необходима к френчу! В отличие от простой рубашки она создает более солидный вид! А заказать её можно теперь только по интернету», — комментирует один из тюменских модников. Мамочки жалуются на то, что слингокурток в Тюмени тоже не сыскать, приходится обращаться к помощи интернета.
И все же… Мода меняется, возвращается, преображается… Но необходимо помнить, что соблюдать законы моды не всегда получается, а быть аккуратными, оригинальными и красивыми мы в состоянии. Если у Вас есть вкус, то не толпа станет диктовать Вам свои законы стиля, а Вы ей, если Ваша идея достойна аплодисментов!
Юлия Клычлиева