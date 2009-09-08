Тюменцы выбирают «Красоту без жестокости»

Не каждый из нас способен стать вегетарианцем или волонтером общества защиты животных, но спросите любого — и он скажет, что любит братьев наших меньших и против жестокого обращения с ними. Однако, мы даже не задумываемся, сколько кроликов или крыс пострадало, чтобы мы могли пользоваться нашим шампунем, мылом, стиральным порошком. К сожалению, критерий «этичности», подразумевающий, что компания не проводила опыты на животных при производстве свей продукции, до сих пор практически не применяется рядовыми покупателями при выборе товара. Поэтому зоозащитники предлагают переименовать завтрашний праздник в «День красоты без жестокости».