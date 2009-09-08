Тюменцы выбирают «Красоту без жестокости»

XX век стал революционным в сфере косметологии. Сегодня тысячи фирм заботятся о том, чтобы наши волосы были шелковистыми, кожа — эластичной, а улыбка — белоснежной. В преддверии Дня красоты, корреспондент Nashgorod.ru попытался разобраться какой ценой достается нам эта красота.
Не каждый из нас способен стать вегетарианцем или волонтером общества защиты животных, но спросите любого — и он скажет, что любит братьев наших меньших и против жестокого обращения с ними. Однако, мы даже не задумываемся, сколько кроликов или крыс пострадало, чтобы мы могли пользоваться нашим шампунем, мылом, стиральным порошком. К сожалению, критерий «этичности», подразумевающий, что компания не проводила опыты на животных при производстве свей продукции, до сих пор практически не применяется рядовыми покупателями при выборе товара. Поэтому зоозащитники предлагают переименовать завтрашний праздник в «День красоты без жестокости».
Слово «вивисекция» происходит от латинских слов «vivus» — живой и «sectio» — рассекание, буквально «резать по живому» и означает опыты на живых животных. Первые попытки проводить исследования на животных относят ко II веку, когда в Римской империи католическая церковь запретила вскрытие человеческих трупов. В результате этого запрета врачи взялись за вскрытие коз, свиней и собак. Дальнейшая история вивисекции насчитывает несколько этапов.
Первый — конец XVII века, когда эксперименты над животными стали своего рода новым интеллектуальным занятием. Ситуация усугублялось господствованием механистической теории философа Рене Декарта, в соответствие с которой считалось, что у животных нет души и, следовательно, они не могут испытывать страдания. Стоит также напомнить, что обезболивающие препараты были открыты только в XIX веке, так что можно представить, каким мучениям подвергались подопытные животные.
Вторым этапом в развитии экспериментальной медицины считается XIX век, ознаменовавшийся резкими выступлениями общественности, осуждавшей вивисекцию с позиции этики. Против вивисекции активно выступали такие известные личности, как В. Гюго, Ч. Дарвин, Б. Шоу, Д. Голсуорси, Л. Толстой. В 1878 году в Великобритании был принят первый в мире закон в защиту экспериментальных животных.
Наконец, третий этап связан с современностью. Эксперименты над животными теперь подвергаются критике не только с этической, но и с научной точки зрения. Признается неэффективность подобной практики, набирает силу движение ученых мира за модернизацию экспериментальной науки и поиск альтернатив.
По данным ЕС, в медицинских исследованиях гибнет основная часть подопытных животных (65%). Фундаментальные научные исследования (
В качестве примера можно привести один из наиболее известных способов тестирования косметики — тест Драйза на влияние вещества на слизистую оболочку. Как правило, для него используют кроликов, так как у них слабо развиты слезные железы. Исследуемый раствор закапывается в глаза животному, и оставляют на срок от двух суток до трех недель. Часто это заканчивается тем, что роговица мутнеет и гибнет глаз. Иногда животные ломают себе шею, пытаясь вырваться из тисков.
Неудивительно, что подобная жестокость вызывает возмущение общественности. Уже в середине прошлого века во многих странах мира развернулось мощное движение под лозунгом «Красота без жестокости», в результате чего значительное число предприятий, производящих косметические и гигиенические средства, парфюмерию, стали изготавливать их из растительных продуктов и тестировать альтернативным путём, без использования животных.
Подобную продукцию помечают фирменным знаком: кролик в круге и надпись — «Not tested for animals» («Не испытано на животных»), «Animal friendly». Не содержащая животных компонентов косметика отмечается знаком «V» (веган).
Также можно отметить деятельность организации «Люди за этичное отношение к животным» (РЕТА). Они привлекают для рекламы производителей «этичной» косметики голливудских звезд, а на их сайте можно найти два списка косметических компаний: «черный» — тех, кто использует эксперименты и «белый» — отказавшихся от них.
Британским Союзом за запрет вивисекции (BUAV) в 1998 был утверждён Стандарт этичной косметики. Чтобы быть одобренной, компания не должна тестировать свою продукцию на животных и не должна заказывать тестирование на животных другим компаниям. В списке этичных компаний BUAV российским потребителям знакомы лишь пять, прошедшие самый суровый отбор (не тестировавших продукцию на животных более пяти лет)- Freeman, Nature’s Gate, Body shop, Mary Kay, Montagne Jeunesse.
В Тюмени из этих марок на рынке активно присутствуют две: Freeman — средства по уходу за волосами и телом, которые можно купить практически в любом магазине и Mary Kay, распространяемая по принципу сетевого маркетинга.
Из других известных компаний, не тестирующих продукцию на животных, тюменцы могут выбрать:
Oriflame, Avon — косметика, распространяемая по принципу сетевого маркетинга. Можно заказать у консультанта или зайти в офис (Avon — ул. Республики, д. 160 офис 219, Oriflame — Ул. Седова, 59).
Green Mama — достаточно большой выбор косметики этой фирмы, положившей «этичность», «экологичность» в основу своего имиджа, представлен в магазине «Ривьера», что напротив ТЦ «Рентал» (ул. Некрасова, д. 11/2).
Lush — косметика этой британской марки продается в одноименном магазине в ТРЦ «Гудвин» (М. Горького, д.70). Компания известна по всему миру как производитель свежей натуральнйо косметики и активный борец за экологию.
Yves Rocher — магазин косметики французской марки в самом центре города (ул. Республики, д. 45)
Для души и душа — в магазинах этой можно найти этичную косметику марок Mann&Schroeder, Nature Shop, Rooibos, Tact, Tera Firma, Arran Aromatics, Aldo Vandini, Laura Vandini, Fruttini, Beauty Planet. Адреса отделов: магазин «Океан» (ул. Республики д. 186), ТРК «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63), ТЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, д. 138) Lumene, Anytime, Revlon,
Как видите, выбор достаточно широк. Большинство из названных марок производят относительно недорогую косметику, однако те, кто привык пользоваться средствами класса люкс, также могут выбрать себе средства по вкусу — в «белый» список компаний входят Chanel, Dior и другие.
Что касается компаний из «черного» списка, то самые жестокие опыты по испытанию косметики, парфюмерии и бытовой химии проводит Procter & Gamble, в лабораториях этой компании, игнорирующей протесты общественности, ежегодно мучительно погибают 50.000 подопытных животных. Также неэтична и фирма Johnson & Johnson. В отношении этих корпораций потребителям нужно быть особенно внимательными и знать, что именно им принадлежит множество более мелких компаний, таких, как Max Factor, Physique, Tide, Clean & Clear.
Также в «черный список» внесены такие компании как Gillette,
Ученые утверждают, что в 75% случаев тестирование препаратов на животных может быть заменено альтернативными экспериментами. Это,
Хочется верить, что скоро словосочетание «этичная косметика» станет известным и понятным каждому, ведь жестокие тесты на животных продолжают своё существование, прежде всего, потому, что многие потребители вообще не знакомы с этой проблемой, а производитель совсем не заинтересован доносить её до покупателя.
Может быть, единственный эффективный путь борьбы против бессмысленной жестокости — оказать на неэтичных производителей самое болезненное — финансовое — давление, отказавшись от использования их продукции.