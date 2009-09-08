Через 2,5 года в Тюмени появится новый микрорайон

Как уточнил генеральный директор Фонда Александр Браверман, организация, которую он возглавляет, будет координировать все действия, связанные с этой площадкой – от проведения аукциона до передачи квартир в собственность. Покупателей должны привлечь гарантированные сроки сдачи объектов, доступная цена при высоком качестве и помощь с оформлением документации. В свою очередь, Владимир Якушев заявил, что для любого застройщика, выигравшего аукцион, будут созданы самые благоприятные условия. А поскольку во всей России сегодня существует проблема сбыта недвижимости, 25% жилья будет выкуплено Фондом содействия развитию жилищного строительства.