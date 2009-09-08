Через 2,5 года в Тюмени появится новый микрорайон

Земельный участок, расположенный в Ленинском районе Тюмени, возле объездной дороги ул. Мельникайте – ул. Широтная, в скором времени должен быть застроен многоэтажными домами эконом-класса. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании круглого стола «Формирование подходов по комплексному освоению земельных участков в целях жилищного строительства, расположенных на территории Тюменской области».
Как заявил Владимир Якушев, несмотря на кризисную ситуацию «следует уже сейчас создавать задел на будущее и начинать новое строительство». «Нам просто необходимо работать на перспективу. Город требует жилья», - подчеркнул губернатор Тюменской области.
Вышедший недавно закон «О содействии развитию жилищного строительства» позволил использовать земли, находящиеся в федеральной собственности, под жилую застройку. Тюменская область одной из первых начала сотрудничество с фондом содействия развитию жилищного строительства, добившись того, что в кратчайшие сроки два участка были выставлены на аукцион для комплексного освоения.
Как уточнил генеральный директор Фонда Александр Браверман, организация, которую он возглавляет, будет координировать все действия, связанные с этой площадкой – от проведения аукциона до передачи квартир в собственность. Покупателей должны привлечь гарантированные сроки сдачи объектов, доступная цена при высоком качестве и помощь с оформлением документации. В свою очередь, Владимир Якушев заявил, что для любого застройщика, выигравшего аукцион, будут созданы самые благоприятные условия. А поскольку во всей России сегодня существует проблема сбыта недвижимости, 25% жилья будет выкуплено Фондом содействия развитию жилищного строительства.
«Стоимость земли на больших участках сегодня невелика, - заявил Александр Браверман, - На данном участке уже задан объем - 618 Га с соответствующей инфраструктурой». Все это плюс гарантии с выкупом должны стимулировать застройщиков получать прибыль с объема, а не с квадратного метра, цена на который, по мнению г-на Бравермана, не должна превышать 30 тысяч рублей.
Как отметил Глава администрации Тюмени Евгений Куйвашев, подход комплексной застройки поможет в целом улучшить систему тепло-, водо- и газоснабжения города, а также применить ряд энергетических технологий, которые продемонстрируют свою эффективность. Что же касается сроков постройки, то они будут определены лишь после проведения аукциона, однако г-н Куйвашев заметил, что обычно на такие участки отводится 2 – 2,5 года.
Надежда Корнеева