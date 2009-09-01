Воздушный бой над Тюменью

Продолжая параллель можно сказать, что S7 открытием нового рейса именно в этот день посылает обществу message: «Что бы не происходило в политике, экономике и обществе самолеты летают, а значит жизнь продолжается». Насчет экономики это тем более верно, потому как с начала лета только ленивый не предрекал этому авиаперевозчику скорый и неминуемый крах. Судя по всему, надежды конкурентов оказались преувеличенными, раз в это непростое время новые рейсы таки открываются. Тем более из Тюмени, где конкуренция уже и так достаточно плотная. Помимо S7 на популярном московском направлении свои рейсы (общим количеством семь!) ежедневно выполняют «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Ямал» и «Скайэкспресс». Считая среднюю загрузку «Боинга-737» (а именно на них чаще всего везут в столицу) в 130 человек можно подсчитать, что ежедневно из Тюмени в столицу и обратно курсирует около тысячи наших земляков.