Воздушный бой над Тюменью

Начало рейсов удивительным образом совпало с годовщиной знаменитого августовского путча 1991 года. Как сейчас помню, в то время я работал в аэропорту «Рощино» и жил неподалеку от него. Проснувшись утром в общежитии вместе со своей годовалой дочкой (жена уехала в город по делам) включил телевизор и обнаружил на его первом канале балет. Второй тоже передавал
Продолжая параллель можно сказать, что S7 открытием нового рейса именно в этот день посылает обществу message: «Что бы не происходило в политике, экономике и обществе самолеты летают, а значит жизнь продолжается». Насчет экономики это тем более верно, потому как с начала лета только ленивый не предрекал этому авиаперевозчику скорый и неминуемый крах. Судя по всему, надежды конкурентов оказались преувеличенными, раз в это непростое время новые рейсы таки открываются. Тем более из Тюмени, где конкуренция уже и так достаточно плотная. Помимо S7 на популярном московском направлении свои рейсы (общим количеством семь!) ежедневно выполняют «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Ямал» и «Скайэкспресс». Считая среднюю загрузку
Косвенно это показывает, что дела в Тюмени идут в общем и целом неплохо — деньги у граждан есть. Хотя и предложения по ценам на авиаперевозки удивляют порой до неправдоподобности, тем более на начальном этапе вхождения на новый рынок. На
Вхождение авиакомпании на рынок Западной Сибири, где доминирующее положение занимает крупнейший региональный перевозчик «ЮТэйр» не могло с ним не согласовываться (напомним, что он занимает третье место после «Аэрофлота» и S7 по объему внутрироссийских перевозок). Как сообщил источник в тюменском офисе «Ютэйр» эта компания уже летает в Москву из Новосибирска — так сказать,
Аналитик издания «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с автором заметил, что ситуацию со вхождением S7 на тюменский рынок интересно отследить в динамике на протяжении трех или чуть больше месяцев. Материал для этого могут дать отчеты по продажам на конец года и изменение тарифной политики в течение этого времени. «Понятно, что компания S7 располагает хорошей сетью зарубежных перевозок и будет предлагать пассажирам из Западной Сибири интересные сквозные тарифы — на перелет за границу через Москву. А вот насколько востребованным может оказаться эта услуга для сибиряков в условиях кризиса — это вопрос, который требует освещения и изучения. Кроме того, всегда интересно, а чем кроме тарифов может привлечь пассажиров новая компания, какую они могут предложить изюминку? Вопрос ещё и в том, насколько активным будет PR у S7, насколько открытыми их спикеры».
Ну, а пока авиакомпании боролись за души и симпатии журналистов. S7, завлекая в демонстрационный полет, обещало покатать всех на истребителе
Рейс с журналистами от S7 приземлился в Тюмени, где их «счастливчиков» коллег ждал самолет «ЮТэйр», который без затей увез их на
Пока конкуренция на тюменском авиарынке этому способствует.
Аркадий Кузнецов