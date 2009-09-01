nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Воздушный бой над Тюменью

1 сентября 2009, 10:21
19 августа очередная авиакомпания, на этот раз S7 (ех- «Сибирь»), начала выполнять рейс из Тюмени в Москву и обратно. Точнее сказать, из Москвы в Тюмень, так как базируются самолеты компании преимущественно в российской столице (аэропорт «Домодедово»). В связи с этим возникает желание порассуждать, чем мы сейчас и займемся.
Сюжет
Тюмень

Начало рейсов удивительным образом совпало с годовщиной знаменитого августовского путча 1991 года. Как сейчас помню, в то время я работал в аэропорту «Рощино» и жил неподалеку от него. Проснувшись утром в общежитии вместе со своей годовалой дочкой (жена уехала в город по делам) включил телевизор и обнаружил на его первом канале балет. Второй тоже передавал что-то классическое, а больше тогда каналов не было. Первая мысль, возникшая в голове воспитанного в обстановке холодной войны и советской действительности молодого человека, была такой: «Или война или кто-то умер». Если верным оказывался первый вариант, надо было бежать в леса, поскольку аэропорт «Рощино» входил в число стратегических объектов уничтожаемых ядерным ударом в приоритетном порядке. Я взял дочь на руки, подошел к окну и стал прислушиваться, рассуждая, что если самолеты гудят, значит, все более-менее в порядке, если нет — надо валить. После минутной паузы раздался звук двигателей идущего на посадку Ан-24

Продолжая параллель можно сказать, что S7 открытием нового рейса именно в этот день посылает обществу message: «Что бы не происходило в политике, экономике и обществе самолеты летают, а значит жизнь продолжается». Насчет экономики это тем более верно, потому как с начала лета только ленивый не предрекал этому авиаперевозчику скорый и неминуемый крах. Судя по всему, надежды конкурентов оказались преувеличенными, раз в это непростое время новые рейсы таки открываются. Тем более из Тюмени, где конкуренция уже и так достаточно плотная. Помимо S7 на популярном московском направлении свои рейсы (общим количеством семь!) ежедневно выполняют «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Ямал» и «Скайэкспресс». Считая среднюю загрузку «Боинга-737» (а именно на них чаще всего везут в столицу) в 130 человек можно подсчитать, что ежедневно из Тюмени в столицу и обратно курсирует около тысячи наших земляков.

Косвенно это показывает, что дела в Тюмени идут в общем и целом неплохо — деньги у граждан есть. Хотя и предложения по ценам на авиаперевозки удивляют порой до неправдоподобности, тем более на начальном этапе вхождения на новый рынок. На пресс-конференции посвященной началу нового рейса руководитель пресс-службы S7 Кирилл Алявдин сообщил, что минимальный тариф перелета до Москвы и обратно с учетом всех сборов составит 5200 рублей. Позднее автор этих строк лично проверил это утверждение обратившись в агентство, где информацию подтвердили, уточнив лишь, что этот тариф действует для тех, кто заказывает билет через Интернет. Как долго продлятся такие условия зависит в том числе и от того, насколько активно пассажиры будут пользоваться предложенной услугой.

Вхождение авиакомпании на рынок Западной Сибири, где доминирующее положение занимает крупнейший региональный перевозчик «ЮТэйр» не могло с ним не согласовываться (напомним, что он занимает третье место после «Аэрофлота» и S7 по объему внутрироссийских перевозок). Как сообщил источник в тюменском офисе «Ютэйр» эта компания уже летает в Москву из Новосибирска — так сказать, S7-овской вотчины. Можно предположить, что они оказывают друг другу взаимозачетные услуги, например, по техническому обслуживанию бортов. Короче говоря, после многих лет индивидуального «выживания» друг друга с рынков авиакомпании, кризис им в помощь, пришли к идее выживания совместного.

Аналитик издания «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с автором заметил, что ситуацию со вхождением S7 на тюменский рынок интересно отследить в динамике на протяжении трех или чуть больше месяцев. Материал для этого могут дать отчеты по продажам на конец года и изменение тарифной политики в течение этого времени. «Понятно, что компания S7 располагает хорошей сетью зарубежных перевозок и будет предлагать пассажирам из Западной Сибири интересные сквозные тарифы — на перелет за границу через Москву. А вот насколько востребованным может оказаться эта услуга для сибиряков в условиях кризиса — это вопрос, который требует освещения и изучения. Кроме того, всегда интересно, а чем кроме тарифов может привлечь пассажиров новая компания, какую они могут предложить изюминку? Вопрос ещё и в том, насколько активным будет PR у S7, насколько открытыми их спикеры».

Ну, а пока авиакомпании боролись за души и симпатии журналистов. S7, завлекая в демонстрационный полет, обещало покатать всех на истребителе Су-27, говоря, что для её пассажиров возможно все. На вопрос откуда же будет взлетать истребитель, если по плану мероприятий журналистов из Домодедово повезут в Москву, в пресс-службе ответили: «Это сюрприз». Сюрпризом оказался клуб «Девять» на Пресненском валу, где можно полетать на симуляторе расположенном в точной копии кабины истребителя на подвижной платформе. Все было достаточно правдоподобно, чему способствовало и неограниченно количество бесплатного пива. Особый «респект» организаторам за экскурсию по столице (когда ещё доведется увидеть воочию то, что нарисовано на сторублевке). Последние впечатления перегруженный эмоциями разум получил уже в Домодедово у электронных терминалов регистрации S7. Без сомнения удобная штука — главное было ухитриться попасть в буквы.

Рейс с журналистами от S7 приземлился в Тюмени, где их «счастливчиков» коллег ждал самолет «ЮТэйр», который без затей увез их на МАКС-2009. Решить, что интереснее — лицезреть реальные истребители в небе или летать на их симуляторе решайте сами. От себя добавим — главное, чтобы до любого из этих «приколов» вы могли бы добраться, желательно самолетом. А если он при этом ещё и «прикольно» раскрашен…

Пока конкуренция на тюменском авиарынке этому способствует.

Аркадий Кузнецов

#Новости#Авиация#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25