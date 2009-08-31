Элитное жилье в Тюмени: какова ситуация сегодня

Мария: Да. Женщина русская, в свое время вышла замуж за американца и уехала из страны. Судьба возвращает ее в Россию, в Тюмень. В длительную командировку они едут всей семьей с полуторагодовалыми близняшками. Мы их заселяем. Неожиданно женщине приходится на время уехать и оставить детей и мужа в Тюмени. Мы, прекрасно понимая, что в городе у них нет ни родных, ни знакомых, предложили свою помощь. Двое детей - не шутка: день был расписан буквально по часам - кормление, прогулка, замена подгузников. Конечно, был рев, успокаивали детей, как могли на смешанном русско-английском языке, но все же справились. Пара была очень признательна за помощь и оставила нам в книге отзывов очень трогательные слова благодарности.