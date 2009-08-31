Элитное жилье в Тюмени: какова ситуация сегодня

Элитное жилье - наиболее престижное среди других сегментов рынка недвижимости. Еще недавно он представлялся чем-то незыблемым, не подверженным изменениям. Влияние сегодняшней экономической ситуации сказалось и здесь. О том, как обстоят дела в этом сегменте, нам рассказали Золотые брокеры АН «Новый Город» Ольга Чемагина и Мария Вараксина.
- Ольга, Мария, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находится сегодня рынок аренды элитного жилья в Тюмени.
Мария: Рынок аренды элитного жилья в Тюмени зависит не только от состояния российского рынка недвижимости, но и от мирового бизнеса в целом. Небольшие компании сократили свои офисы в Тюмени. Уехали люди - освободились квартиры. Появился больший выбор квартир у сотрудников крупных организаций, крепко стоящих на ногах. Возросшее количество свободных квартир неизбежно повлекло за собой снижение стоимости аренды. Собственники, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, готовы значительно уступать в цене, лишь бы квартира не простаивала.
Именно сейчас у нанимателей есть шанс быстро найти хорошую квартиру. Подобрать жилье нужной площади, в удобном месте и с необходимой «начинкой» можно довольно легко. «Завтра» ситуация на рынке может измениться!
Ольга: Влияние на этот сегмент рынка оказал не только финансовый кризис, изменился сам рынок аренды элитных квартир. 5 лет назад не хватало предложений (квартир). Наниматели рассматривали квартиры и в «сталинках», и в «киевках». Сегодня эти квартиры к разряду элитных отнести сложно. Раньше на рынке недвижимости было постоянное движение. Многие приобретали квартиры лишь с расчетом на то, что их легко можно сдать. Это время закончилось. Сегодня это привлекательный бизнес для собственников готового жилья.
- Что представляют из себя квартиры элитного класса? Какие квартиры чаще пользуются спросом?
Ольга: Элитное жилье располагается только в центральной части города. Дома с охраняемым двором, с местом для парковки, либо подземным гаражом для автомобиля. Элитная квартира начинается с подъезда, аккуратного, чистого, с хорошей вентиляцией и без следов постороннего присутствия. На входе в подъезд приветствуется консьерж. Заменой последнего могут быть видеодомофоны. Если речь идет о пятиэтажном доме, наличие лифта необязательно, однако, в таком случае элитные квартиры располагаются не выше третьего этажа. Элитные квартиры в многоэтажках с лифтом занимают любой из этажей дома (т.к. первый этаж не жилой, а последний - технический). Квартиры такого уровня имеют большой метраж и прекрасные планировки. Обстановка может быть любой: от шикарной в классическом стиле (с мебелью из дорогого дерева с резными дверцами, с диванами, обтянутыми кожей и т.д.) до просторной в стиле модерн, обставленной мебелью с лоском, но без излишеств.
Как правило, в квартирах элитного класса установлены кондиционеры, причем во всех комнатах, включая кухню. Большое внимание наниматели уделяют техническому оснащению: стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, водонагреватель (накопительный), ТВ в гостиной, ТВ в спальне, НТВ+, АDSL, DVD, мелкая бытовая техника, - все это неотъемлемые слагаемые хорошей квартиры.
Мария: Чаще всего снимают 3-комнатные квартиры площадью в среднем 120-150 квадратных метров. Интересно, что в квартирах площадью 150 квадратных метров обычно встречается кухня-гостиная, а в 120-метровых квартирах и кухня, и гостиная. Одна из комнат - спальня, вторая используется нанимателями под кабинет, реже как детская. Такое жилье рассчитано на семью из 2-3 человек, но не более того.
Люди все разные, для одного важна кухня в квартире, для другого - чистый подъезд, третьему нужны окна на юг. Иностранцев объединяет одно - желание жить в безопасном районе, поэтому закрытые дворы в центре города пользуются хорошим спросом.
Мы всегда понимающе киваем головой, если наниматель просит гостевую спальню, говорит, что к нему приедут гости. Квартиру с гостевой спальней найти легко, а вот дождаться приезда родных из другой страны намного сложнее. Так, например, в прошлом году мужчина из Финляндии искал большую квартиру в Тюмени для всей семьи (жена и 5 детей). Квартиру мы нашли: 9 комнат, 3 санузла, сауна, кухня, столовая. Его устроило все, даже цена - 250 000 руб. за месяц аренды. И только через 9 месяцев, он понял, что нереально сюда привезти всю семью. В июне этого года он снял новую квартиру уже гораздо скромнее.
- Некоторые из тех, кто еще в докризисное время приобрел элитную квартиру с инвестиционными целями, сегодня не могут ее продать и решают сдавать. Есть ли смысл вкладывать сегодня в это дело такие большие деньги?
Ольга: Сейчас собственники все чаще обращаются к нам за консультацией именно по этим вопросам. Однозначного ответа здесь нет. Каждая квартира - индивидуальна, поэтому каждый случай - особый. Мы советуем, в первую очередь, просчитать рентабельность. Ведь для подготовки квартиры, особенно для аренды иностранным гражданам, вложения требуются немалые. Совет может быть один, руководствуйтесь здравым смыслом, анализируйте информацию и соотносите факты.
Мария: Кстати, хотелось бы рассказать о некоторых изменениях, касающихся оплаты услуг агентства недвижимости. Если раньше 100% комиссионных оплачивали те, кто снимал квартиру, то сейчас, просчитывая доходность своего проекта, собственники закладывают оплату наших услуг в свои расходы. Уже на первой консультации мы вместе с собственником обсуждаем все варианты нашей работы. Просматриваем весь путь от момента получения информации о его квартире до момента заключения договора и передачи ключей нанимателям. Работы с собственниками много: несколько раз выезжаем на квартиру, сначала, чтобы ее оценить, подсказать, как лучше подготовить квартиру к показам. После первых показов - обсуждаем, что подремонтировать и как лучше расставить мебель. Собственник, заинтересованный, чтобы сдать квартиру с удовольствием слушает наши советы и платит за наши услуги.
- Кто является нанимателем элитного жилья?
Ольга: Чаще всего это организации, снимающие квартиры для своих сотрудников, или иностранные граждане, приехавшие в наш город развивать свой бизнес. За 5 лет работы мы успешно заселили людей из разных стран: Франция, Индия, Пакистан, Португалия, США, Венесуэла, Англия... перечислять можно долго. Обычно это мужчины, имеющие высшее образование, говорящие на английском языке. Люди очень интересные. За небольшой период нашего общения (поиск квартиры длится около 3 недель) мы узнаем много о той стране, где они жили, об их традициях. Знакомим их с нашим городом, делаем небольшую экскурсию, говорим о жизни в России.
Мария: Русские тоже снимают квартиры. Они быстрее адаптируются, не так притязательны. При этом, выбирая себе жилье, они обращают внимание и на качество ремонта, и на техническое оснащение квартиры, потому что чаще с ними едет семья.
Иногда снимают элитные квартиры и тюменцы, которым необходимо пережить ремонт в собственной квартире, длящийся иногда около полугода, а то и больше.
- Вашими клиентами являются иностранцы. А это, конечно же, другой менталитет, образ жизни, язык. Случались ли в практике совершенно нестандартные ситуации?
Мария: Да. Женщина русская, в свое время вышла замуж за американца и уехала из страны. Судьба возвращает ее в Россию, в Тюмень. В длительную командировку они едут всей семьей с полуторагодовалыми близняшками. Мы их заселяем. Неожиданно женщине приходится на время уехать и оставить детей и мужа в Тюмени. Мы, прекрасно понимая, что в городе у них нет ни родных, ни знакомых, предложили свою помощь. Двое детей - не шутка: день был расписан буквально по часам - кормление, прогулка, замена подгузников. Конечно, был рев, успокаивали детей, как могли на смешанном русско-английском языке, но все же справились. Пара была очень признательна за помощь и оставила нам в книге отзывов очень трогательные слова благодарности.
Ольга: А вообще, мы со всеми клиентами остаемся в хороших отношениях, они снова и снова обращаются за помощью, отправляют к нам своих коллег и знакомых по рекомендациям. Сейчас в нашей книге отзывов и предложений накопилось очень много пожеланий на английском, немецком, финском и других языках.
Мария: И это очень приятно!
- Как давно вы занимаетесь арендой элитного жилья?
Мария: Около 5 лет мы занимаемся арендой только элитных квартир. Сначала казалось, что сдать квартиру за 25-30 тысяч в Тюмени просто невозможно, но постепенно работа шла, аренда элитного жилья развивалась, становилась на ноги. За годы работы уровень нашего профессионализма в сфере риэторских услуг повысился невероятно. Мы выучили английский язык, чтобы свободно общаться с англоязычными клиентами, посетили различные курсы и тренинги, за что отдельное спасибо хотим сказать нашему руководству.
Ольга: На одном из таких тренингов мы доказали себе, что невозможное возможно! Главное: видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий!
- Ольга, Мария, спасибо вам за интересную беседу, мы желаем вам удачи и успехов в работе! Всего доброго!
По материалам АН «Новый Город».