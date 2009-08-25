Приватизация в Тюмени: подводные камни

– Всем, кто еще не успел приватизировать жилье, нужно поторопиться! До окончания кампании по бесплатной приватизации осталось чуть больше полугода, – призывают чиновники.
– Только не забудьте запастись приличной суммой денег и крепкими нервами, – добавляют те, кто прошел этот путь или находится в процессе.
Если не успеешь стать собственником своей квартиры до 1 марта 2010 г., навсегда останешься квартиросъемщиком или будешь вынужден выкупать ее у государства. Некоторые надеются, что приватизацию снова продлят. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Тем более что беготня по кабинетам может растянуться у вас на месяцы, а то и годы.
Надежда Стародубцева девять месяцев обивала пороги различных инстанций, чтобы приватизировать комнату в коммуналке. Пока оформлялись одни справки, другие приходили в негодность. Потом из-за изменений в формулировках пришлось менять техпаспорт. «Комнату» переименовали в «помещение», а женщине эта терминология вылилась в копеечку. И в дополнительную нервотрепку.
Нелепо, но факт: все инстанции, в которые приходится обращаться в ходе приватизации, работают автономно друг от друга. Если сегодня выдают справки в одной конторе, то другая в это время с населением не работает. А контор этих множество. Приходится помимо отдела приватизации обращаться в БТИ, в паспортный стол, в архив, в регистрационную палату и так далее. Особенно не повезет тем, кто приватизирует квартиру в другом городе, или жил когда-то в других городах. Тут придется не только побегать, но и поездить. Ведь нужны будут справки с прежнего местожительства, что там вы не участвовали в приватизации. И это только начало.
Находясь в процессе приватизации квартиры, на собственной шкуре испытала, что значит узаконить свое право на крышу над головой. Даже если эта квартира в городе, где нет таких очередей к каждому чиновнику, как в Тюмени, и где не такие расстояния. Маленький пример: чтобы заключить договор соцнайма, нужно взять справку из архива, на основании чего был выдан ордер на квартиру. Заявку на справку пишешь в понедельник, а забрать ее из архива можно только в среду. Вторник в архиве не приемный день. Но в среду не работает с населением отдел приватизации, куда нужно отдать эту справку. Там прием ведут в понедельник, вторник и в четверг. В первой половине дня. То есть, максимум три часа в день три дня в неделю. Приходишь в четверг, тебе говорят – не хватает справки из паспортного стола. Или у нее истек срок действия, или закралась какая-то ошибка… Бежишь в паспортный стол – не приемный день! Там справки выдают ежедневно, кроме четверга. А в пятницу вы уже не попадете в отдел приватизации. Неделя пролетела в беготне, результат нулевой. При этом срок годности справок – 10 дней! И стоит каждая от 100 до 500 рублей.
Главный совет тем, кто приступает к приватизации, да и к любому другому «бумажному» делу: выпишите предварительно в блокнот графики работы всех служб, в которые вам предстоит обратиться. Записывайте также все, что вам говорят специалисты в каждом отделе на бумагу, и, главное, их имена. Чтобы потом, когда вас будут спрашивать: кто вам это сказал? Вы могли четко назвать имя и фамилию. А спрашивать будут! Очень часто сотрудники одного и того же отдела дают разную информацию. Некомпетентность тому виной, или другой «человеческий фактор» – расплачиваться за их ошибки приходится нам. Так хотя бы знать, кого за это «благодарить».
Помимо несогласованности специалистов одной или разных служб, приходится сталкиваться и с другими «странностями». К примеру, мне отказались дать список документов, необходимых для заключения договора о приватизации, пока не принесу договор социального найма. Нужно ли говорить, что в тот день жилищный отдел администрации, откуда нужно было этот договор забрать, не работал. Объясняю специалисту отдела приватизации, что принесу договор завтра, а сегодня, чтобы время не терять, соберу другие необходимые документы. Нет, отвечают, не положено. Почему, спрашивается? Разве список – это секретный документ? Нет, конечно. Его, если под рукой есть интернет, можно найти и на сайте федеральной регистрационной службы, но, если этого не знаешь, драгоценное время будет потеряно.
А в это время газеты пестрят объявлениями: помогу с приватизацией! Естественно, за деньги. Стоимость услуги – от 35 тысяч рублей. И наивно думать, что посредники берут деньги за моральные издержки от стояния в очередях. В них стоят только те, кто, не зная подводных камней приватизации, надеются на собственные силы в преодолении крутых чиновничьих порогов.
Вероника Ильина