Приватизация в Тюмени: подводные камни

Находясь в процессе приватизации квартиры, на собственной шкуре испытала, что значит узаконить свое право на крышу над головой. Даже если эта квартира в городе, где нет таких очередей к каждому чиновнику, как в Тюмени, и где не такие расстояния. Маленький пример: чтобы заключить договор соцнайма, нужно взять справку из архива, на основании чего был выдан ордер на квартиру. Заявку на справку пишешь в понедельник, а забрать ее из архива можно только в среду. Вторник в архиве не приемный день. Но в среду не работает с населением отдел приватизации, куда нужно отдать эту справку. Там прием ведут в понедельник, вторник и в четверг. В первой половине дня. То есть, максимум три часа в день три дня в неделю. Приходишь в четверг, тебе говорят – не хватает справки из паспортного стола. Или у нее истек срок действия, или закралась какая-то ошибка… Бежишь в паспортный стол – не приемный день! Там справки выдают ежедневно, кроме четверга. А в пятницу вы уже не попадете в отдел приватизации. Неделя пролетела в беготне, результат нулевой. При этом срок годности справок – 10 дней! И стоит каждая от 100 до 500 рублей.