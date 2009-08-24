Тюменские маркетологи выяснили, как изменился «портрет» покупателя жилья

«Кто сегодня покупает жилье в Тюмени?», - ответ на этот вопрос нашли маркетологи одной из тюменских девелоперских компаний. Детальное изучение темы выявило все основные характеристики «посткризисного» покупательского спроса на квадратные метры нефтяной столицы.
«Современный массовый покупатель жилья на первичном рынке Тюмени – это семейный человек с достатком чуть выше среднего, средняя величина семьи – 3 человека», - комментирует результаты опроса специалист службы маркетинга и стратегического развития девелоперской компании «Партнер-Инвест» Елена Еременко. – «Наиболее востребованный формат жилья – недорогие, небольшие по площади квартиры в кирпичном доме. При это решающее значение при выборе имеют инфраструктура района и его транспортная доступность».
Большая часть покупателей – это люди в возрасте до 35 лет (43%), специалисты (52%) из сферы услуг (25%), банковского сектора (22%) и добывающей промышленности (21%). 68% респондентов ключевым фактором при выборе квартиры назвали ее стоимость, 39,5% - площадь и планировку, 18,4% - развитость инфраструктуры района, 17, 8 % - условия оплаты (рассрочки, скидки и пр.). Репутация застройщика не является определяющей для большинства тюменских покупателей, только 6,6% назвали этот фактор ключевым. Качество строительства также не играет существенной роли – в первую очередь об этом задумываются только 5,9% опрошенных. 40,1% покупателей планируют покупку однокомнатной квартиры, 32,2% - двухкомнатной, 18,4% - трехкомнатной, 7,9% - четырехкомнатной.
«Люди сегодня покупают жилье только по большой необходимости»,- считает эксперт рынка, вице-президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» (ОРТ) Сергей СУХАРЕВ. – «Наиболее востребован сегмент класса «эконом», доля же приобретения жилья классами выше существенно сократилась», - отмечает он.
Исследования маркетологов «Партнер-Инвеста» подтверждают эти слова: центральная часть города интересует менее половины потенциальных покупателей. Что касается цели покупки, то 30,3% респондентов улучшают свои жилищные условия, 25% переезжают из другого города, 21,1% приобретают квартиру для своих детей. С инвестиционными целями приобретают жилье сейчас очень малое количество людей, не более 3%.
В целом эксперты рынка дают оптимистичные прогнозы по изменению покупательского спроса и развитию рынка жилой недвижимости. «Уверен, что к концу 2010 года покупательский спрос возрастет, потому что нужная государству ипотека обязательно будет развиваться», - считает Ильдар Хусаинов. Сергей Сухарев же отмечает, что ограниченное предложение жилья на первичном рынке (в областной столице «заморожено» порядка 80-ти строек) в 2010 году обеспечит рост цен на новые тюменские квартиры.
По информации ЦДК «Идея»