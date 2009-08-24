Тюменские маркетологи выяснили, как изменился «портрет» покупателя жилья

Большая часть покупателей – это люди в возрасте до 35 лет (43%), специалисты (52%) из сферы услуг (25%), банковского сектора (22%) и добывающей промышленности (21%). 68% респондентов ключевым фактором при выборе квартиры назвали ее стоимость, 39,5% - площадь и планировку, 18,4% - развитость инфраструктуры района, 17, 8 % - условия оплаты (рассрочки, скидки и пр.). Репутация застройщика не является определяющей для большинства тюменских покупателей, только 6,6% назвали этот фактор ключевым. Качество строительства также не играет существенной роли – в первую очередь об этом задумываются только 5,9% опрошенных. 40,1% покупателей планируют покупку однокомнатной квартиры, 32,2% - двухкомнатной, 18,4% - трехкомнатной, 7,9% - четырехкомнатной.