Тюменка Нина Долгушина выиграла дом от радио Шансон

15 августа определился победитель акции «Дом, который дарит Шансон». Напомним, акция была приурочена ко Дню Области и проходила при деятельной поддержке Правительства Тюменской области.
С 1 мая в эфире радиостанции Шансон-Тюмень началась виртуальная стройка. Слушатели отвечали на сложнейшие вопросы, связанные со строительством, домашним бытом и русскими традициями. По результатам было отобрано 12 знатоков, которым предстояло доказать свое лидерство в финале.
Итак, 15 августа, в 14-00 на Цветном бульваре тюменцы могли своими глазами убедиться в том, что столь серьезный приз разыгрывался абсолютно честно и непредвзято.Шоу началось с Домашнего Задания. По условиям, участники должны были испечь для именинницы – нашей Тюменской области – настоящий каравай! Рассмотрев творения конкурсантов, судьи впали в задумчивость - определить победителя было весьма проблематично. Был и каравай в домике с дверцей, был каравай с запеченной солонкой, а Павел Шамоненко испек «каравай сибирский» - с семгой. Возможно, он и не был самым затейливо украшенным, но через 10 минут после начала дегустации от этого каравая не осталось даже крошки!Следующим конкурсом участники продемонстрировали, как они умеют строить дом. Каждый из них должен был забить гвоздь за минимальное количество ударов. Дамы забивали медленно и печально, с величайшей тщательностью. Зафиксировано рекордное количество ударов – более 20! Мужчины были более решительны – некоторым удавалось справиться с этим за 3-4 удара.
Едва отзвучал смех и аплодисменты этого конкурса, как ведущие объявили следующий! И на этот раз было все гораздо сложнее – следовало своими руками смастерить табуретку. Понимая, что некоторые делают это в первый раз, была разрешена помощь группы поддержки. Итак, розданы комплекты запчастей, гвоздей, инструментов, 10 минут времени пошли – и над Цветным бульваром раздался бодрый стук молотков! По условиям, табуретку следовало не только смастерить, но и встать на нее, продемонстрировав качество продукта. Вскоре почти все участники возвышались над толпой, припоздавший участник сосредоточенно заколачивал последний гвоздь. Рассмотрев его творение поближе, ведущий Александр Набокоff понял, что это не табуретка – это палантин с ручками. Создатель с ним согласился, но встать на табуретку не рискнул.
Кстати, нельзя обойти вниманием и тот факт, что между конкурсами участники выходили по трое и демонстрировали еще одно свое домашнее задание: стихотворение! Поздравительные оды в честь Дня Тюменской области, в которых необходимо было упомянуть 5 слов:ДОМ, ШАНСОН, ОБЛАСТЬ, ЮБИЛЕЙ, КАРСИККО. Отметим, что многие стихи были действительно талантливыми. Тексты их отныне будут храниться в архиве радио Шансон.
Следующее задание было непростым. Участникам были выданы каски сварщиков, маркеры, и доски с макетом вожделенного загородного дома. Надев каски, участники практически лишались возможности что-либо увидеть, а ведь по условиям конкурса им следовало обвести контур макета! Тут и пришла на помощь группа поддержки. Внимательно следя за движением маркера, друзья направляли финалистов, помогая им преодолеть это сложное задание.
Едва участники успели снять каски, которые временно лишили их зрения и посмотреть на солнышко, как подоспело время следующего испытания: на этот раз надо было проявить свое творческое задание. Участникам следовало максимально вжиться в роли строителей. Каждому досталась строительная профессия или предмет, который следовало изобразить, а жюри – догадаться. Болдырева Наталья мастерски изобразила каменщика, Евгений Дамашкин – гастарбайтера, Олеся Поднебеснова – бетономешалку. Неподражаем был Николай Морозов в роли электрика. Отзвучали шутки и смех, жюри выставили последние баллы и ушли подводить итоги. По правилам конкурса, эти состязания нужны были для того, чтобы распределить дорогостоящие дополнительные призы среди всех участников – комплекты очистки воды и «теплый пол». «Дом только один, и мы представляли, настолько серьезным будет разочарование для тех 11 человек, которые его не получат. Чтобы сохранить им оптимизм, мы решили сделать так, чтобы каждому участнику на память об акции досталось нечто полезное в хозяйстве и довольно приличное по цене», - говорит Мария Беллис, программный директор радио Шансон-Тюмень. Помимо этого участники с наибольшим количеством баллов получили право первыми выбирать заветный ключ.
И вот перед дверью загородного дома выстроились в ряд 12 статуэток кошек. У каждой на шее – кокетливый красный бантик, к которому привязан ключ . 12 участников, 12 ключей, и только один из них подойдет к двери. Первый участник выбирает кошку, снимает с ее шеи ключ, подходит к двери – не открывается! Второй участник и второй ключ… третий… пятый.. седьмой… девятый… Оксана Разыграева, диджей радио Шансон и ведущая шоу, рассказывает: «Я стояла около двери, наблюдая за тем, как участники пытаются открыть дверь. Ей-богу, при каждой попытке я так волновалась, что забывала как дышать. И, похоже, не я одна».
Действительно, напряжение на площади перед цирком нарастало с каждой попыткой, и вот наконец, участница, которой досталась десятая кошка… вдруг открыла дверь. «Я замерла, когда увидела, как у нее поворачивается рука со вставленным ключом, - говорит Оксана Разыграева. – Помню, она обернулась, и мы с ней несколько секунд смотрели глаза в глаза – и, похоже, мое изумление не уступало ее». Нина Долгушина – так зовут тюменку, которая стала обладательницей загородного дома. Чувствовалось, что она от этой победы весьма растерялась, но это ей не поможет – дом все равно принадлежит теперь ей и будет установлен компанией "КАРСИККО-ДОМ"в любом месте, где она пожелает.
СМОТРЕТЬ ФОТО http://www.nashgorod.ru/foto/album10032.html
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