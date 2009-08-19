Тюменка Нина Долгушина выиграла дом от радио Шансон

Едва участники успели снять каски, которые временно лишили их зрения и посмотреть на солнышко, как подоспело время следующего испытания: на этот раз надо было проявить свое творческое задание. Участникам следовало максимально вжиться в роли строителей. Каждому досталась строительная профессия или предмет, который следовало изобразить, а жюри – догадаться. Болдырева Наталья мастерски изобразила каменщика, Евгений Дамашкин – гастарбайтера, Олеся Поднебеснова – бетономешалку. Неподражаем был Николай Морозов в роли электрика. Отзвучали шутки и смех, жюри выставили последние баллы и ушли подводить итоги. По правилам конкурса, эти состязания нужны были для того, чтобы распределить дорогостоящие дополнительные призы среди всех участников – комплекты очистки воды и «теплый пол». «Дом только один, и мы представляли, настолько серьезным будет разочарование для тех 11 человек, которые его не получат. Чтобы сохранить им оптимизм, мы решили сделать так, чтобы каждому участнику на память об акции досталось нечто полезное в хозяйстве и довольно приличное по цене», - говорит Мария Беллис, программный директор радио Шансон-Тюмень. Помимо этого участники с наибольшим количеством баллов получили право первыми выбирать заветный ключ.