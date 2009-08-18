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Тобольск: сокровища рядом

18 августа 2009, 10:35
Тобольск сегодня — один из красивейших городов России. 247 км от станции «Тюмень» — и ты в другом мире.

Тобольск… Город потрясающей внутренней силы, который почти два века был столицей Сибири — от Урала до Тихого океана — и ещё почти полвека — столицей Сибири Западной. Город, впитавший мощь бескрайних просторов и теперь отдающий её — как скала, впитавшая днем солнечное тепло. Иртыш, Кремль, Ермак, кристаллы льда на елях — здесь все живо, здесь все зовет… 247 км от станции «Тюмень» — и ты в другом мире.

Тобольск, город с 1590 года, расположен в центре Западной Сибири. Он был основан в 1587 году. В 17–18 веке Тобольск был одним из крупнейших городов Российской империи. Именно в этом городе в конце 17 века впервые в Сибири появилось каменное строительство.

Город Тобольск является уникальным явлением не только российской, но и мировой культуры. Это и начало летописания, выпуск первого общественного журнала, первый в Сибири городской театр, первая гимназия, начало каменного градостроительства, развитие ряда уникальных ремесел, что создало Тобольску заслуженную славу не только в пределах своего отечества, но и за рубежом.

Тобольск сегодня — один из красивейших городов России. Он является уникальным городом-памятником каменного и деревянного зодчества Сибири под открытым небом. Здесь насчитывается более 200 объектов историко-культурного наследия, 35 из которых имеют федеральное и общероссийское значение, что представляет огромный интерес для многочисленных туристов, посещающих Тобольск.

Город является культурным и образовательным центром Сибири. Здесь сосредоточено немало важных общественно-культурных институтов: старейший в Сибири драмтеатр имени П. П. Ершова, Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева, филиал Российской Академии Наук…

Огромный пласт православной культуры позволяет Тобольску по праву считаться третьим по значению духовным центром России после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь расположен центр Тобольско-Тюменской епархии, а в 1989 году вновь открылась семинария, при которой функционирует иконописная мастерская. В нижнем посаде города располагаются ныне действующие Римско-Католический приход Пресвятой Троицы и Мусульманская мечеть.

В непосредственной близости от Тобольска находятся Иоанно-Введенский и Абалакский монастыри, являющиеся чрезвычайно красивыми и интересными совместными творениями человека и природы («Стандартные» экскурсии, как правило, содержат поездку в один из монастырей).

Тобольск подарил миру огромное количество гениальных людей. Здесь родился известный всему миру ученый Д. И. Менделеев, который провел в Тобольске свои детские и юношеские годы, замечательный композитор, автор знаменитого «Соловья» А. А. Алябьев, художник-передвижник В. Г. Перов. Здесь жили и работали: картограф, архитектор и ученый С. У. Ремезова, автор незабвенного «Конька-Горбунка» П. П. Ершов, художник Суриков и много-много других.

Можно рекомендовать поездку в Тобольск всем тем, кто интересуется историей, архитектурой и природой области и страны! Богатая история и бесценное многовековое культурное и духовное наследие города Тобольска делает его одним из самых живописных городов не только Сибири, но и России в целом!

P. S. Помимо путевок от разнообразных турфирм, до Тобольска можно добраться, купив билет на автобус, который ходит от Тюмени 7–8 раз в сутки. Железнодорожный вокзал расположен в 10 км от города, в поселке Менделеево. Обязательно нужно прихватить с собой веселых друзей, фотоаппарат и хорошее настроение. Увидеть «голливудское», стоящее на горе большими буками название «ТОБОЛЬСК», улыбнуться, въехать в город и приготовиться… к Чудесам. Удачного путешествия!

Интересные факты про Тобольск:

• Тобольский Кремль является единственным каменным кремлем за Уралом.

• Тюремный замок — одна из самых известных в стране тюрем. Кроме того, в городе происходят различные знамения и чудеса.

• В Тобольске находится дом, в котором жил во время своей ссылки в Сибирь отрекшийся от престола Николай II с семьей.

• В Тобольске снимался фильм Алексея Балабанова «Война», где состоялся дебют в кино Алексея Чадова и сыграл одну из своих последних ролей Сергей Бодров-мл

• В Тобольске родились известные стране Александр Абдулов и Елена Корикова.

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