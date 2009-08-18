Тобольск: сокровища рядом

Тобольск… Город потрясающей внутренней силы, который почти два века был столицей Сибири — от Урала до Тихого океана — и ещё почти полвека — столицей Сибири Западной. Город, впитавший мощь бескрайних просторов и теперь отдающий её — как скала, впитавшая днем солнечное тепло. Иртыш, Кремль, Ермак, кристаллы льда на елях — здесь все живо, здесь все зовет… 247 км от станции «Тюмень» — и ты в другом мире.