Тобольск: сокровища рядом

Тобольск… Город потрясающей внутренней силы, который почти два века был столицей Сибири — от Урала до Тихого океана — и ещё почти полвека — столицей Сибири Западной. Город, впитавший мощь бескрайних просторов и теперь отдающий её — как скала, впитавшая днем солнечное тепло. Иртыш, Кремль, Ермак, кристаллы льда на елях — здесь все живо, здесь все зовет… 247 км от станции «Тюмень» — и ты в другом мире.
Тобольск, город с 1590 года, расположен в центре Западной Сибири. Он был основан в 1587 году. В 17–18 веке Тобольск был одним из крупнейших городов Российской империи. Именно в этом городе в конце 17 века впервые в Сибири появилось каменное строительство.
Город Тобольск является уникальным явлением не только российской, но и мировой культуры. Это и начало летописания, выпуск первого общественного журнала, первый в Сибири городской театр, первая гимназия, начало каменного градостроительства, развитие ряда уникальных ремесел, что создало Тобольску заслуженную славу не только в пределах своего отечества, но и за рубежом.
Тобольск сегодня — один из красивейших городов России. Он является уникальным
Город является культурным и образовательным центром Сибири. Здесь сосредоточено немало важных общественно-культурных институтов: старейший в Сибири драмтеатр имени
Огромный пласт православной культуры позволяет Тобольску по праву считаться третьим по значению духовным центром России после Москвы и
В непосредственной близости от Тобольска находятся
Тобольск подарил миру огромное количество гениальных людей. Здесь родился известный всему миру ученый
Можно рекомендовать поездку в Тобольск всем тем, кто интересуется историей, архитектурой и природой области и страны! Богатая история и бесценное многовековое культурное и духовное наследие города Тобольска делает его одним из самых живописных городов не только Сибири, но и России в целом!
Интересные факты про Тобольск:
• Тобольский Кремль является единственным каменным кремлем за Уралом.
• Тюремный замок — одна из самых известных в стране тюрем. Кроме того, в городе происходят различные знамения и чудеса.
• В Тобольске находится дом, в котором жил во время своей ссылки в Сибирь отрекшийся от престола Николай II с семьей.
• В Тобольске снимался фильм Алексея Балабанова «Война», где состоялся дебют в кино Алексея Чадова и сыграл одну из своих последних ролей Сергей
• В Тобольске родились известные стране Александр Абдулов и Елена Корикова.