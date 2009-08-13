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Магазины для творческих тюменцев

13 августа 2009, 10:27
Hand made врывается в массы: тюменцы стали делать все — бижутерию, одежду, предметы быта — своими руками. О том, где купить материалы для воплощения идей в жизнь, расскажет Nashgorod.ru.
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Тюмень

Hand made врывается в массы: тюменцы стали делать все — бижутерию, одежду, предметы быта — своими руками. Ведь гораздо приятнее сделать (слепить, смастерить, нарисовать) что то, а потом подарить то, что получилось в результате, близкому человеку, чем купить презент в достаточно «мэйнстримовом» «Красном кубе». Создать красивую и оригинальную вещицу своими руками теперь достаточно просто: было бы желание. О том, где купить материалы для воплощения идеи в жизнь, расскажет Nashgorod.ru.

«Винтаж». Найти этот магазин достаточно просто — он находится в том же помещении, что и книжный «Бит Хит» (ул. Республики, 86). «Винтаж» — отличный выбор для начинающего «хэнд-мэйдера». Там есть широкий выбор красок для бумаги, ткани, стекла. Товар качественный, российского производства, цены вполне приемлемые. Много интересного найдут в «Винтаже» и поклонники скрепбукинга. Кроме того, в магазине есть все необходимое для оформления фотоальбомов и рамок, ожидается поступление мольбертов и холстов. Огромный плюс «Винтажа» — компетентный продавец, который может посоветовать, какой товар лучше выбрать для поставленной цели. В «Винтаж» приходят и профессиональные художники, и «хэнд-мэйдеры», и новички. Для тех, кто ценит прекрасное, но не готов пробовать свои силы в живописи, в магазине работает выставка-продажа работ тюменских художников.

«Аквамастер». Этот магазин находится на Холодильной, 134, добраться до него несложно. Здесь неплохой выбор красок, пластики (есть и CERNIT), салфеток для декупажа и разных мелочей, милых сердцу «хэнд-мейдера». «Аквамастер» заботится о досуге не только взрослых, но и детей: юные рукодельники оценят наборы для изготовления игрушек, пластилин и объемные краски. Соотношение цена и качества выдерживается. Как говорит продавец, чаще к ним заходят случайные люди, но есть и постоянные клиенты, с которыми магазин поддерживает связи.

Самый известный магазин для «хэнд-мэйдеров»«Акварель» (ул. Минская 65/2). «Акварель» имеет большое преимущество — площадь. 3 зала: один для тех, кто занимается хэнд-мэйдом; другой — для «профи» (на самом деле разделение чисто условное — в этом зале и студенты, и школьники могут себе что-нибудь выбрать). Ну, а третий зал — это багетная мастерская. За счет достаточно большой площади выбор в магазине больше, чем в других. Есть и мольберты, и этюдники, и картины тюменских мастеров на продажу. Ну и, разумеется, все виды красок, пластики — все что хэнд-мэйдерской душе угодно. Цены, естественно, зависят от качества. Отечественное дешевле зарубежного, искусственное — натурального. Люди в «Акварель» приходят разные — начиная от родителей, которые хотят купить детям пластилин, заканчивая профессиональными художниками. Удобное нововведение «Акварели» — возле магазина есть доска объявлений, где художники могут разместить свою информацию.

«Вернисаж». Этот магазин находится недалеко от «Геолога» — ул. Республики, 155 б. «Вернисаж» существует уже около 15 лет и совмещает выставку-продажу картин разных мастеров и, собственно, отдел, где можно собрать «набор хэнд-мэйдера». Краски здесь продают качественные (производители — Москва, Санкт-Петербург, Чехия). На весь товар (что картины, что скульптурки, что мольберты, что краски) цены вполне доступные. Есть также багетная мастерская.

В общем, тюменцы, мысли — в голову, идеи — наружу, ноги — в магазины. Творчество, а именно хэнд-мэйд, того стоит.

Клара Сабурова

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