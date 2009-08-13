Магазины для творческих тюменцев

Hand made врывается в массы: тюменцы стали делать все — бижутерию, одежду, предметы быта — своими руками. Ведь гораздо приятнее сделать (слепить, смастерить, нарисовать) что то, а потом подарить то, что получилось в результате, близкому человеку, чем купить презент в достаточно «мэйнстримовом» «Красном кубе». Создать красивую и оригинальную вещицу своими руками теперь достаточно просто: было бы желание. О том, где купить материалы для воплощения идеи в жизнь, расскажет Nashgorod.ru.
«Винтаж». Найти этот магазин достаточно просто — он находится в том же помещении, что и книжный «Бит Хит» (ул. Республики, 86). «Винтаж» — отличный выбор для начинающего
«Аквамастер». Этот магазин находится на Холодильной, 134, добраться до него несложно. Здесь неплохой выбор красок, пластики (есть и CERNIT), салфеток для декупажа и разных мелочей, милых сердцу
Самый известный магазин для
«Вернисаж». Этот магазин находится недалеко от «Геолога» — ул. Республики, 155 б. «Вернисаж» существует уже около 15 лет и совмещает
В общем, тюменцы, мысли — в голову, идеи — наружу, ноги — в магазины. Творчество, а именно
Клара Сабурова