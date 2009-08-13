Магазины для творческих тюменцев

Самый известный магазин для «хэнд-мэйдеров» — «Акварель» (ул. Минская 65/2). «Акварель» имеет большое преимущество — площадь. 3 зала: один для тех, кто занимается хэнд-мэйдом ; другой — для «профи» (на самом деле разделение чисто условное — в этом зале и студенты, и школьники могут себе что-нибудь выбрать). Ну, а третий зал — это багетная мастерская. За счет достаточно большой площади выбор в магазине больше, чем в других. Есть и мольберты, и этюдники, и картины тюменских мастеров на продажу. Ну и, разумеется, все виды красок, пластики — все что хэнд-мэйдерской душе угодно. Цены, естественно, зависят от качества. Отечественное дешевле зарубежного, искусственное — натурального. Люди в «Акварель» приходят разные — начиная от родителей, которые хотят купить детям пластилин, заканчивая профессиональными художниками. Удобное нововведение «Акварели» — возле магазина есть доска объявлений, где художники могут разместить свою информацию.