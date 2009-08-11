nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский троллейбус скорее мертв, чем жив

11 августа 2009, 10:03
В то время как в Европе всеми силами поддерживают развитие экологически чистых видов транспорта, в нашей стране их наоборот убирают с городских улиц. Так, например, в Тюмени этой осенью исчезнут троллейбусные линии. Возможно, навсегда…

В то время как в Европе всеми силами поддерживают развитие экологически чистых видов транспорта, таких, как трамваи и троллейбусы, в нашей стране их наоборот убирают с городских улиц. Так, например, в Тюмени этой осенью исчезнут троллейбусные линии и, наверное, навсегда…

История троллейбусного движения в нашем городе берет свое начало с 11 июня 1970 года, когда был запущен первый маршрут «рогатых» от моторостроительного завода до завода Медоборудования. За более чем тридцать лет работы в городе было создано 16 маршрутов и введено в эксплуатацию более 61 километра контактной сети — троллейбусное движение соединяло буквально все уголки города. Но с 2008-го года интенсивность эксплуатации троллейбусов в Тюмени стала неуклонно снижаться: были закрыты почти все маршруты (на данный момент работают только маршруты № 7 и 12), а к концу текущего года запланировано полное закрытие этого вида транспорта. С чем связано такое решение и будет ли какая-то альтернатива — дать точного ответа на эти вопросы пока не может никто. Даже те, кто продвигал идею отказа от троллейбусов.

Ещё год назад, в июне 2008 года, было объявлено о выводе из эксплуатации троллейбусов в связи с «низкой востребованностью этого вида транспорта и активной развитием городской застройки и инфраструктуры». В августе того же года на пресс-конференции начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Алмаз Закиев сообщил, что троллейбусы покинут Тюмень не полностью, а уйдут лишь с улиц Республики и Мельникайте в связи с их реконструкцией — место троллейбусов в центре города займут специальные выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси, а троллейбусы продолжат свою работу в микрорайонах. Однако уже в этом году горожане смогли заметить, что демонтаж троллейбусных линий идет полным ходом, но появление полос для общественного транспорта несколько затягивается — в итоге, на сегодняшний день остались два троллейбусных маршрута, а центр как стоял в пробках, так и стоит, даже без «рогатых».

Администрация объясняет ликвидацию троллейбусного движения, во-первых, тем, что троллейбусные ветки портят облик города, во-вторых, не пользуются популярностью у горожан, в-третьих, парк машин давно не обновлялся, в-четвертых, троллейбусы провоцируют пробки в и без того запруженном транспортом центре, в-пятых, чтобы этот вид транспорта окупался, билет должен стоить порядка 60 рублей, а не семь как сейчас…Словом, аргументов «Против» достаточно, только вот о плюсах никто не думает, а они есть. Кроме очевидной экологичности электротранспорта, тюменцев радует более низкая по сравнению с автобусами стоимость билета и график работы троллейбусов — они ходят до одиннадцати вечера в отличие от автобусов, сесть на который в девять-десять вечера уже проблематично. Вообще, мнение горожан относительно троллейбусов разделились — одни считают, что решение прекратить их работу разумно, но большая часть против такого выхода из «пробочной» ситуации.

При должном подходе, как-то обновление парка троллейбусов (по состоянию на 01.06.2009 года в эксплуатации находятся 55 машин, изношенность парка троллейбусов составляет около 80%. За январь—июль 2008 года списано 3 единицы троллейбусов, не подлежащих эксплуатации. За 2007 год списано 5 единиц троллейбусов, не подлежащих эксплуатации. Пополнение же было в 2000 году — 5 машин и в 2002 — больше десятка. Основу сейчас составляют троллейбусы модели ЗИУ-682), развитие инфраструктуры и поддержка Тюменского троллейбусного предприятия, город вполне мог бы избавить от пробок куда более «экологически чистым» способом, нежели увеличением числа автобусного секонд-хэнда из Европы, как делается сейчас. У «рогатых» возникает меньше проблем в зимние холода, регулярность движения вызывает восторг, а вспоминая об августовской забастовке 2007 года, когда троллейбусы фактически спасли Тюмень от транспортного коллапса, становится абсолютно непонятно, почему у нас так активно отказываются от транспорта, который все прогрессивные города и страны наоборот всеми силами восстанавливают…

Вместо востребованных людьми и всегда битком набитых троллейбусов появляются стаи маршруток, после ремонта дорог исчезают контактные сети, и троллейбусы вдруг становятся убыточным видом транспорта и принимается решение полностью их ликвидировать. Убрать троллейбусы с дорог Тюмени удалось на зависть быстро, только вот обещанных альтернатив пока так и нет, а когда будут — точно сказать не берутся. Точно известно одно — с сентября троллейбусы должны остаться только в памяти горожан, только что-то подсказывает, что спустя некоторое время всеми силами возьмутся восстанавливать то, что сегодня усиленно разрушают.

Максим Вершинин

#Новости#Транспорт#Тюмень#Сюжеты нашего города#Автосюжеты#Аналитические материалы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25