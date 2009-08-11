Тюменский троллейбус скорее мертв, чем жив

В то время как в Европе всеми силами поддерживают развитие экологически чистых видов транспорта, таких, как трамваи и троллейбусы, в нашей стране их наоборот убирают с городских улиц. Так, например, в Тюмени этой осенью исчезнут троллейбусные линии и, наверное, навсегда…
История троллейбусного движения в нашем городе берет свое начало с 11 июня 1970 года, когда был запущен первый маршрут «рогатых» от моторостроительного завода до завода Медоборудования. За более чем тридцать лет работы в городе было создано 16 маршрутов и введено в эксплуатацию более 61 километра контактной сети — троллейбусное движение соединяло буквально все уголки города. Но с
Ещё год назад, в июне 2008 года, было объявлено о выводе из эксплуатации троллейбусов в связи с «низкой востребованностью этого вида транспорта и активной развитием городской застройки и инфраструктуры». В августе того же года на
Администрация объясняет ликвидацию троллейбусного движения,
При должном подходе,
Вместо востребованных людьми и всегда битком набитых троллейбусов появляются стаи маршруток, после ремонта дорог исчезают контактные сети, и троллейбусы вдруг становятся убыточным видом транспорта и принимается решение полностью их ликвидировать. Убрать троллейбусы с дорог Тюмени удалось на зависть быстро, только вот обещанных альтернатив пока так и нет, а когда будут — точно сказать не берутся. Точно известно одно — с сентября троллейбусы должны остаться только в памяти горожан, только
Максим Вершинин