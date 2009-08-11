Тюменский троллейбус скорее мертв, чем жив

Ещё год назад, в июне 2008 года, было объявлено о выводе из эксплуатации троллейбусов в связи с «низкой востребованностью этого вида транспорта и активной развитием городской застройки и инфраструктуры». В августе того же года на пресс-конференции начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Алмаз Закиев сообщил, что троллейбусы покинут Тюмень не полностью, а уйдут лишь с улиц Республики и Мельникайте в связи с их реконструкцией — место троллейбусов в центре города займут специальные выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси, а троллейбусы продолжат свою работу в микрорайонах. Однако уже в этом году горожане смогли заметить, что демонтаж троллейбусных линий идет полным ходом, но появление полос для общественного транспорта несколько затягивается — в итоге, на сегодняшний день остались два троллейбусных маршрута, а центр как стоял в пробках, так и стоит, даже без «рогатых».