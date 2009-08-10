В Тюмени появился уникальный склад цемента

Новейший склад цемента на 12 силосов общей емкостью 6000 тонн предназначен для приемки, хранения цемента и запуска его в производство. Такого объема хватит на строительство трех подъездов 12-этажного дома. Данный склад построен без остановки производства, что очень сложно в условиях действующего предприятия, на месте старого склада вместимостью 3000 тонн.
По мощностям и характеристикам оборудования этот склад второй в России. По уровню автоматизации и технологий производства этому складу на территории нет равных, – отметил заместитель генерального директора компании Петр Щепелин.
Немаловажно то, что управление складом цемента, все выгрузки и перегрузки и подачи цемента в производство выполняет один оператор из одного помещения. Импортное оборудование позволяет выполнять все действия, не выходя из операторской.
Старая конструкция склада была построена в 70-х годах. Учитывая развитие строительной индустрии в Тюмени, возникла необходимость иметь приличные запасы цемента, чтобы выполнять любые заказы по выпуску товарного бетона и закрывать технологию строительства домов компании ТДСК.
Отметим, что старый склад цемента имел некоторые проблемы экологического характера, теперь же вопросы выброса пылевидных частиц решены – новый склад абсолютно безопасен для окружающей среды.
Комплекс зданий ТДСК находится на гостевой улице города и большое значение имеет внешний вид комплекса. Склад цемента выполнен в том же самом стиле и цветовой гамме, как и остальные здания Тюменской Домостроительной компании.
Евгения Ноговицина