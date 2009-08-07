Физкультура в школе: мнения тюменцев

Я ненавидела уроки физкультуры в школе! Главным образом — из-за нормативов! Гимнастикой-то и всякими там пробежками я была готова заниматься хоть каждый день, лыжи нравились! Но когда все это приходилось делать на время, на скорость… мне (и многим моим одноклассникам) давалось это с трудом. Зато я с удовольствием играла с ребятами во дворе в бадминтон и почти всегда побеждала! Учитель физкультуры иногда прогуливался вечером мимо нашего двора и всегда недоумевал, почему я на уроках не такая активная и у меня мало что получается! Хорошо, что наш учитель был достаточно лоялен к нормативам в последующем. Он знал слабые стороны учеников и не доводил нас до изнеможения, знал, кто на что способен и сравнивал наши результаты только с нашими предыдущими результатами и никак не ребят между собой…