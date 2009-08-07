Физкультура в школе: мнения тюменцев

Вторая суббота августа в России — день физкультурника. Широкое распространение этот праздник получил в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух».
Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников.
Именно когда власть осознала, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к физической культуре, эта профессия стала востребованной и популярной. Сегодня о необходимости физического воспитания подрастающего поколения говорят на самых высших уровнях.
О том, что следовало бы изменить в программе физкультуры, корреспонденту Nashgorod.ru рассказали жители нашего города:
Алексей, системный администратор, 30 лет
Уроки физкультуры в школе вообще не нравились, особенно в последние годы обучения. Наверное, учителя были не очень или уроки не организованы, что позволяло относиться к ним несерьезно. Мы много прогуливали, а после
Наталья, специалист по связям с общественностью, 24 года
Я ненавидела уроки физкультуры в школе! Главным образом —
Я думаю, что пересмотреть программу занятий нужно обязательно! Чтобы не доводить детей до изнеможения неизвестно кем придуманными нормативами. Лучше бы детей поделить по секциям, кто каким видом спорта хотел бы заниматься, тем бы и занимался!
Евгения, спортсменка, 24 года
Я родилась в семье спортсменов, но меня родители никогда не обязывали заниматься спортом. Это было мое личное решение. Бывали моменты, когда хотелось бросить, но не
Мне, как человеку, который занимался спортом, трудно судить своих учителей физкультуры. Потому что ученики часто филонят на уроках. И физруки на это закрывали глаза. Со стороны спорта это конечно неправильно. Я считаю, что лучше оставить такое же количество часов, но более требовательно относиться к урокам. Пусть лучше сократят количество заданий на дом. Чтоб каждый учитель не относился к своему предмету, как к самому важному. Чтоб ребенок мог пойти заняться в кружок
Юлия, студентка, 19 лет
Мне очень нравились занятия физкультурой в школе, всю жизнь буду помнить своего учителя. Он был очень добрым и внимательным. Всегда помогал, если
Ульяна, аудитор, 34 года
Физкультуру в школе я ненавидела почти так же, как труды. Все было плохо организовано, у меня в моем советском детстве вечно не было приличной формы, или обуви, или варежек. А инвентарь в школе был сломанный, все время то лыжи разного размера, то палок нет, то ботинки большие. Нет бы прыгать на батуте, так его
Плюс к этому дурацкая система нормативов и оценок. Только стресс для детей, я вот была маленькая, а надо было прыгать в высоту. А в детском возрасте очень большая дифференциация в уровне физического развития. Дети должны заниматься физкультурой на свободной основе. В кружках дети развиваются, танцуют, без всякого насилия, а в школе никакого здоровья, спорт
Александр, заинтересованный горожанин, 28 лет
Можно просто порассуждать, сколько времени ученик проводит в школе, и сколько этого времени он посвящает собственному здоровью. Дети вынуждены сидеть по шесть уроков в школе, после этого приходить домой и учить уроки на завтра. Сколько времени у него остается на физические упражнения? В школе нет ни спортивных пятиминуток, ни разминок, на уроке обычно больше времени занимают построения и расчеты, чем сами упражнения. Спортзал — это вообще закрытое место для школьников, просто так туда никто не пускает.
А здоровье учеников, между прочим, непосредственно влияет на успеваемость. Ученик должен быть бодрым, чтобы лучше усваивать информацию. Двери спортзала должны быть открыты всегда, чтобы на любой перемене ученик мог зайти и покидать мячик. При этом, конечно, необходимо живое участие физкультурника и школьного врача.
Кроме того, нужно создание пространства, где учителя физкультуры могли бы обмениваться опытом. Это должен быть блог или социальная сеть, чтобы, например, учителя из далеких деревень понимали, что они в своем деле не одиноки, были более уверены в значимости своего занятия.