Августовский шоппинг для тюменских школьников

Начало августа — хлопотная пора для тех, кому скоро в школу. Где купить? Как сделать так, чтобы вышло подешевле? Самый простой вариант — это «Школьный базар» в выставочном зале на Севастопольской. Он работает в Тюмени не один первый год и вошел в жизнь учеников и их родителей как неизменное «пре-школьное» место. На «Школьном базаре» можно купить все необходимое — от одежды до канцелярских принадлежностей. Но самое главное — там можно сэкономить, ведь в магазинах товары для школьников стоят на порядок дороже.