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Августовский шоппинг для тюменских школьников

6 августа 2009, 10:32
Корреспондент Nashgorod.ru выяснил, как экономично собрать в школу девочку-первоклассницу и мальчика-выпускника.
Сюжет
Тюмень

Начало августа — хлопотная пора для тех, кому скоро в школу. Где купить? Как сделать так, чтобы вышло подешевле? Самый простой вариант — это «Школьный базар» в выставочном зале на Севастопольской. Он работает в Тюмени не один первый год и вошел в жизнь учеников и их родителей как неизменное «пре-школьное» место. На «Школьном базаре» можно купить все необходимое — от одежды до канцелярских принадлежностей. Но самое главное — там можно сэкономить, ведь в магазинах товары для школьников стоят на порядок дороже.

Каждый знает, как выглядит «Школьный базар» — ряды павильонов. Можно ходить, прицениваться, выбирать. Представим, что необходимо экономично собрать в школу девочку-первоклассницу и мальчика-выпускника. Вы спросите, почему такой выбор? Вспомните 1 сентября. Мальчик-выпускник несет на плече девочку-первоклашку, которая подает первый в своей жизни звонок…

Поговорив с продавцами по поводу цен на одежду и обувь, корреспондент Nashgorod.ru выяснил, что цена зависит от производителя. Например, форма, привезенная из Китая и Бишкека, — дешевле, но качественно хуже, чем форма, сшитая отечественными производителями в Омске и Ульяновске. Качественную и недорогую обувь везут из городов России и Казахстана. Спортивную форму сейчас привозят из Индонезии, потому что там делают «брэндовые» вещи — «Puma», «Adidas».

Учебники — это больная тема для школьников и дорогая тема для их родителей. Первокласснице они пока ни к чему, а вот выпускнику придется постараться и оббежать не один павильон с учебниками, чтобы собрать полный комплект необходимых книг. В общей сложности стопка учебников будет стоить не меньше, чем 3000 рублей. Экономичный вариант — купить подержанные книги (около Выставочного зала всегда есть желающие продать ненужные «кладези знаний»).

В канцелярских принадлежностях на «Школьном базаре» недостатка нет. Сейчас можно купить тетрадки, дневники, пеналы, ручки любой расцветки. Тематика обложек меняется каждый год. Например, в прошлом году были популярны тетради со сборной России по футболу, сейчас же мода на «гламурные» и «готичные» обложки. Нейтральные тетради со зверушками и цветочками всегда «в ходу». Тетради с машинками уже не так популярны (видимо, приелись уже мальчикам). Мода на изображение девочек из группы «Ранетки» тоже идет на спад.

Корреспондент Nashgorod.ru обобщил полученную информацию и сделал сводную ценовую таблицу:

Клара Сабурова

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