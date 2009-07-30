В Тюмени продолжается строительство: почем квадратный метр сегодня?

В преддверии Дня строителя руководители главного управления строительства области и управления градостроительной политики города организовали для журналистов пресс-тур по новостройкам.
– Чтобы показать, что, несмотря на кризис, строительство жилья продолжается, что компании выполняют обязательства перед дольщиками, – сказал первый заместитель начальника ГУС Андрей Никитин.
Первой стройплощадкой, где высадился журналистский десант, стал многоэтажный жилой дом в устье улиц Комсомольская и Осипенко (район Менделеев Хаус). Его строительство ведет «Транспромжилстрой-2005». Дом разноуровневый, улучшенной планировки. Общестроительные и внешние отделочные работы здесь уже почти завершены, проводится внутренняя черновая отделка. Половина квартир распроданы по договорам долевого участия. Вторая половина будет реализовываться, видимо, уже после того, как дом сдадут в эксплуатацию и оформят в собственность строительной компании. Во всяком случае, сейчас на рынке недвижимости пользуются спросом в основном готовые объекты, да и банки выдают ипотечные кредиты только на жилье, находящееся в собственности.
Квартиры в строящемся доме стоят недешево – как-никак центр города. По 45-48 тысяч рублей за квадратный метр. А самая маленькая однокомнатная – 45 квадратов. К дому примыкает здание многоуровневой парковки на 90 автомобилей. Удовольствие ставить на нее автомобиль обойдется счастливому владельцу еще примерно в миллион рублей. Зато – под рукой. И под надежной охраной.
Застройщик не сомневается, что сдаст осенью этот объект, а также другие, по которым у него есть обязательства перед частными инвесторами. Более того, собирается в этом году приступить к строительству нового жилого дома. И это несмотря на общую тенденцию – не начинать новых строек, которая с января практикуется в области. «Мы не первый раз переживаем сложные времена. Научились работать в разных условиях», – объяснил смелость своих намерений директор компании «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев.
Еще одним объектом точечной застройки, с которым познакомили вчера журналистов стал 14-этажный дом в 1-м Заречном микрорайоне. Из 108 квартир в нем проданы сто. Причем, первыми разобрали верхние этажи, рассказала начальник коммерческого отдела компании «Запсибгазпромжилье» Елена Третникова. И неудивительно, если посмотреть на город из окон этого дома. Такой вид открывается на реку, на набережную, что дух захватывает. А чего стоит индивидуальная планировка, где ванные комнаты с двумя окнами, выходящими на Туру!
В доме просторные подъезды и приквартирные площадки – проектировщики не экономили на комфорте жильцов, два лифта – грузовой и пассажирский, отдельная комната под мусоропровод… Единственный недостаток этого здания, как и большинства, строящихся в уже сложившейся инфраструктуре района – отсутствие благоустроенной придомовой площадки. Здесь мало места под парковку автомобилей, а жильцам, окна которых выходят во двор, будет не хватать зеленых пейзажей – в окрестностях новостройки мало деревьев. Но, в общем и целом, дом оставляет вполне благоприятное впечатление. Да и стоимость квартир в нем приемлемая – студию на среднем этаже площадью 45 квадратов еще можно купить за 1 млн. 650 тысяч рублей.
Участникам пресс-тура по объектам жилищного строительства предоставили возможность познакомиться и с целым строящимся микрорайоном. У кого слово Лесобаза вызывает неприятные ассоциации, советую посетить как-нибудь новый микрорайон Тура, что рядом с озером Оброчное. Застройщик – холдинговая компания «Тюменьстрой» – за три года работы здесь уже сдала в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья. Еще 66 тысяч планируют завершить в этом году – к сдаче готовятся восемь новых многоквартирных домов.
– Это будет один из самых красивых и перспективных районов Тюмени, – уверяет генеральный директор холдинга «Тюменьстрой» Анатолий Ларионов. – В нашем распоряжении находятся не только площадки под жилищное строительство, по плану здесь будет разбит дендрарий. Мы проведем и благоустройство приозерных территорий – чтобы люди могли отдыхать и загорать летом.
Сегодня квадратный метр жилья в этом районе стоит от 28 тысяч рублей. Застройщики рассматривают разные формы оплаты – с рассрочкой платежа, предоставлением скидок и так далее. Анатолий Ларионов не скрывает, что есть проблема с реализацией квартир. Построено много, а у людей нет денег и нет возможностей, как прежде, взять ипотеку под невысокий процент. Но строители уверяют, что если у покупателя есть реальное намерение обзавестись жильем, сейчас для этого самый подходящий момент – компании-застройщики идут во всем навстречу покупателям.
Сразу из Туры мы проследовали в микрорайон Тюменский, где компания «Тюменьстроймонтаж» завершает строительство 14-секционного жилого дома площадью 36400 тысяч квадратных метров. Главный недостаток микрорайона – его густонаселенность. С одной стороны, все рядом – магазины, спортзалы, парикмахерские, в прошлом году сдали новую школу №92, которую построил завод ЖБИ-3. С другой – мало осталось места под благоустройство и озеленение. Но строители обещают выжать из имеющейся в их распоряжении площадки по максимуму – чтобы новоселам было, где погулять с детьми, отдохнуть, посидеть на скамеечках, поиграть в мяч и припарковать автомобиль. Правда, сроки сдачи этого дома немного сдвинулись – планировалось, что в 4 квартале 2009 уже начнется его заселение. Сейчас говорят о сдаче в 2010-м. Но, главное, что строительство не останавливается.
У домов по ул. Новоселов, что в районе Московского тракта, с благоустройством все в порядке. Застройщик сдает целый жилой массив уже полностью обустроенным – с детской площадкой, озеленением, уличным освещением, удобной придомовой парковкой. Большинство подъездов готовы «под ключ», на стадии завершения осталась одна трехподъездная секция дома. Новые многоквартирные дома выросли здесь на месте старой частной застройки. Компании «Тюменьгазстрой», прежде чем приступить к строительству, пришлось расселить жильцов аварийного фонда в новые квартиры. А в этих многоэтажках – квартиры в основном эконом класса. Небольшие по площади, но достаточно удобные. С прихожими, просторными кухнями, застекленными балконами. Сорок из них – с внутренней отделкой и сантехникой – будут реализованы по программе обеспечения жильем военнослужащих, уволенных в запас. Стоимость квадратного метра в новостройках – до 30 тысяч рублей. Но и здесь застройщики готовы идти на диалог с покупателями и делать скидки.
– Думаю, что пик кризиса, который особенно остро ощутила строительная отрасль, мы пережили, – сказал первый заместитель начальника главного управления строительства области Андрей Никитин. – По мере необходимости, компаниям оказывалась государственная поддержка. Но мы не ставим целью перевести жилищное строительство на бюджетную основу. Тюмень всегда строилась за счет частных инвесторов. Это перспективный город, с мягким климатом, удобной инфраструктурой. Люди охотно покупали здесь жилье. Уверен, как только экономическая ситуация стабилизируется, интерес к новостройкам снова будет очень большой.
Вероника Ильина