В Тюмени продолжается строительство: почем квадратный метр сегодня?

В преддверии Дня строителя руководители главного управления строительства Тюменской области и управления градостроительной политики города организовали для журналистов
— Чтобы показать, что, несмотря на кризис, строительство жилья продолжается, что компании выполняют обязательства перед дольщиками, — сказал первый заместитель начальника ГУС Андрей Никитин.
Первой стройплощадкой, где высадился журналистский десант, стал многоэтажный жилой дом в устье улиц Комсомольская и Осипенко (район Менделеев Хаус). Его строительство ведет
Квартиры в строящемся доме стоят недешево —
Застройщик не сомневается, что сдаст осенью этот объект, а также другие, по которым у него есть обязательства перед частными инвесторами. Более того, собирается в этом году приступить к строительству нового жилого дома. И это несмотря на общую тенденцию — не начинать новых строек, которая с января практикуется в области. «Мы не первый раз переживаем сложные времена. Научились работать в разных условиях», — объяснил смелость своих намерений директор компании
Ещё одним объектом точечной застройки, с которым познакомили вчера журналистов стал
В доме просторные подъезды и приквартирные площадки — проектировщики не экономили на комфорте жильцов, два лифта — грузовой и пассажирский, отдельная комната под мусоропровод… Единственный недостаток этого здания, как и большинства, строящихся в уже сложившейся инфраструктуре района — отсутствие благоустроенной придомовой площадки. Здесь мало места под парковку автомобилей, а жильцам, окна которых выходят во двор, будет не хватать зеленых пейзажей — в окрестностях новостройки мало деревьев. Но, в общем и целом, дом оставляет вполне благоприятное впечатление. Да и стоимость квартир в нем приемлемая — студию на среднем этаже площадью 45 квадратов ещё можно купить за 1 млн. 650 тысяч рублей.
Участникам
— Это будет один из самых красивых и перспективных районов Тюмени, — уверяет генеральный директор холдинга «Тюменьстрой» Анатолий Ларионов. — В нашем распоряжении находятся не только площадки под жилищное строительство, по плану здесь будет разбит дендрарий. Мы проведем и благоустройство приозерных территорий — чтобы люди могли отдыхать и загорать летом.
Сегодня квадратный метр жилья в этом районе стоит от 28 тысяч рублей. Застройщики рассматривают разные формы оплаты — с рассрочкой платежа, предоставлением скидок и так далее. Анатолий Ларионов не скрывает, что есть проблема с реализацией квартир. Построено много, а у людей нет денег и нет возможностей, как прежде, взять ипотеку под невысокий процент. Но строители уверяют, что если у покупателя есть реальное намерение обзавестись жильем, сейчас для этого самый подходящий момент —
Сразу из Туры мы проследовали в микрорайон Тюменский, где компания «Тюменьстроймонтаж» завершает строительство
У домов по ул. Новоселов, что в районе Московского тракта, с благоустройством все в порядке. Застройщик сдает целый жилой массив уже полностью обустроенным — с детской площадкой, озеленением, уличным освещением, удобной придомовой парковкой. Большинство подъездов готовы «под ключ», на стадии завершения осталась одна трехподъездная секция дома. Новые многоквартирные дома выросли здесь на месте старой частной застройки. Компании «Тюменьгазстрой», прежде чем приступить к строительству, пришлось расселить жильцов аварийного фонда в новые квартиры. А в этих многоэтажках — квартиры в основном эконом класса. Небольшие по площади, но достаточно удобные. С прихожими, просторными кухнями, застекленными балконами. Сорок из них — с внутренней отделкой и сантехникой — будут реализованы по программе обеспечения жильем военнослужащих, уволенных в запас. Стоимость квадратного метра в новостройках — до 30 тысяч рублей. Но и здесь застройщики готовы идти на диалог с покупателями и делать скидки.
— Думаю, что пик кризиса, который особенно остро ощутила строительная отрасль, мы пережили, — сказал первый заместитель начальника главного управления строительства области Андрей Никитин. — По мере необходимости, компаниям оказывалась государственная поддержка. Но мы не ставим целью перевести жилищное строительство на бюджетную основу. Тюмень всегда строилась за счет частных инвесторов. Это перспективный город, с мягким климатом, удобной инфраструктурой. Люди охотно покупали здесь жилье. Уверен, как только экономическая ситуация стабилизируется, интерес к новостройкам снова будет очень большой.
Вероника Ильина