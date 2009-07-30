В Тюмени продолжается строительство: почем квадратный метр сегодня?

Сразу из Туры мы проследовали в микрорайон Тюменский, где компания «Тюменьстроймонтаж» завершает строительство 14-секционного жилого дома на 550 квартир площадью 36 400 кв. метров. Главный недостаток микрорайона — его густонаселенность. С одной стороны, все рядом — магазины, спортзалы, парикмахерские, в прошлом году сдали новую школу № 92, которую построил завод ЖБИ-3 . С другой — мало осталось места под благоустройство и озеленение. Но строители обещают выжать из имеющейся в их распоряжении площадки по максимуму — чтобы новоселам было, где погулять с детьми, отдохнуть, посидеть на скамеечках, поиграть в мяч и припарковать автомобиль. Правда, сроки сдачи этого дома немного сдвинулись — планировалось, что в 4 квартале 2009 уже начнется его заселение. Сейчас говорят о сдаче в 2010-м . Но, главное, что строительство не останавливается.