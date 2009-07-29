«Радужные» тюменцы нашли свой дом

Все начало создаваться ещё в далеком 2006 году. О том, какой путь прошли люди, решившие добиться хоть
Хотелось бы упомянуть и о так называемых «гей парадах». В Европе к этому давно уже привыкли и относятся спокойно. Там это называется уже «Парад любви». У нас же — страна
Перейдем, наконец, к самой организации «Радужный дом», к её целям, задачам. Необходимость её ясна с первого взгляда: людям, с нетрадиционной ориентацией очень тяжело приходится в обществе, очень трудно найти единомышленников, которые не посмеются, а наоборот поддержат. Им важна поддержка и элементарная помощь. «Радужный Дом» — это как раз то место, куда может придти любой такой человек. Там он может познакомиться, подружиться, пообщаться с людьми в теплой дружеской атмосфере. Потому что там никто не скажет, что ты другой, ты не такой, как все, ты прокажённый. Там тебя поймут и поддержат.
Но это, разумеется, не вся деятельность «Радужного Дома».
Ну и
Ну и напоследок о целях. В уставе организации четко и ясно прописано: «Защита общечеловеческих прав геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов; борьба с дискриминацией людей по принципу их сексуальной ориентации; содействие улучшение отношения общества к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией». То есть все цели и задачи ориентированы лишь на одно — помочь людям, с нетрадиционной ориентацией. И они борются за это право помочь. Все люди с нетрадиционной ориентацией так или иначе борются. Не просто от нечего делать, а от того, что им действительно необходимо толерантное отношение, спокойная жизнь, нормальный досуг. Они всего лишь хотят жить. Жить полной жизнью и не тратить её на выяснение отношений с общественным мнением.
Людмила Усольцева.