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«Радужные» тюменцы нашли свой дом

29 июля 2009, 10:09
Ещё немногие тюменцы знают об организации, которая всего полгода существует в нашем городе, но уже стала родным домом для представителей нетрадиционной ориентации. Пока её официальное название — Тюменская региональная общественная организация «Радужный Дом».
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Тюмень

Все начало создаваться ещё в далеком 2006 году. О том, какой путь прошли люди, решившие добиться хоть какого-то признания среди общества, можно рассказывать долго и вообще бесконечно. Скажу только, что Александр Жданов (координатор регионального движение ЛГБТ движения и президент организации) работал с юристами, обращался в суд Москвы. Сейчас документы находятся в Европейском суде. То есть официального признания власти пока не дают, и в данное время «Радужный дом» работает при поддержке Межрегионального Общественного Движения " Российская ЛГБТ — Сеть». Но ведь и это уже достижение. " Российская ЛГБТ — Сеть» предоставляет помещение, где находится сам «Радужный Дом». Есть люди, которые туда приходят регулярно! Спрашиваете, если власти не дают зарегистрировать, то на какие деньги все это есть? Ответ прост. Финансовую поддержку оказывает европейский проект «Права и свободы человека».

Хотелось бы упомянуть и о так называемых «гей парадах». В Европе к этому давно уже привыкли и относятся спокойно. Там это называется уже «Парад любви». У нас же — страна консервативно-патриархальная, но это уже, наверное, другой вопрос, вопрос нравов и толерантности (о чем было выше). Может быть, нам стоило бы немного поучиться этому у Европейских стран, но опять-таки — это не предмет нашего материала, а всего лишь ещё одно лирическое отступление.

Перейдем, наконец, к самой организации «Радужный дом», к её целям, задачам. Необходимость её ясна с первого взгляда: людям, с нетрадиционной ориентацией очень тяжело приходится в обществе, очень трудно найти единомышленников, которые не посмеются, а наоборот поддержат. Им важна поддержка и элементарная помощь. «Радужный Дом» — это как раз то место, куда может придти любой такой человек. Там он может познакомиться, подружиться, пообщаться с людьми в теплой дружеской атмосфере. Потому что там никто не скажет, что ты другой, ты не такой, как все, ты прокажённый. Там тебя поймут и поддержат.

Но это, разумеется, не вся деятельность «Радужного Дома». Во-первых, это, скажем, так, пиар-акции. То есть раздача листовок, визиток в клубах (таких как «Парижская Жизнь»). Но важно понять, что это — не пропаганда. Активисты «Радужного Дома» никого не агитируют и не призывают, они просто хотят, чтобы о них знали, чтобы к ним относились толерантно. Это, разумеется, очень длительный процесс, но ведь если кто-то не начнет, это никогда не начнется! И радостно от того, что есть такие люди, которые готовы всеми силами бороться за свои права, которые не опускают руки.

Во-вторых, это проведение флеш-мобов. Один такой уже проходил в мае во время недели против гомофобии. На площадь Ленина пришли люди нетрадиционной сексуальной ориентации и те, кому просто не безразлично, кто терпимо относится и принимает это. Кто просто хочет поддержать. Несмотря на то, что было довольно прохладно и моросил мелкий дождик, активисты запустили в небо много-много разноцветных, надутых гелием, шариков. Вот такая радуга над городом появилась.

В-третьих — это работа с организациями, с аптеками.

В-четвертых, ближе к сентябрю планируется провести выездную акцию, своеобразный open-air. Open-air — отличная идея, учитывая, что людям, с нетрадиционной ориентацией проще находиться в компании похожих на них. Там легче, там можно найти общий язык. Если есть какие-то проблемы — можно поплакаться кому-то в жилетку, кому то, кто, может быть, не знает тебя, но хоть чуть-чуть понимает. Там можно повеселиться, здорово отдохнуть, завести новые знакомства. Я не хочу сказать, что людям с нетрадиционной ориентацией нужно отгородиться от всего общества своей маленькой группой людей, но побыть в среде, понимающих тебя, с похожим мировоззрением, с похожими проблемами — это реально необходимо многим таким людям.

В-пятых, с сентября планируется открытие «горячей линии». Туда можно будет позвонить в любое время и вам смогут оказать психологические и юридические услуги. Например, Вас бросила девушка, или Вас притесняют на работе (дискриминация сексуальных меньшинств). Не надо молчать — квалифицированные специалисты окажут Вам помощь. Кстати, насчет психолога. По субботам в «Радужном Доме» планируется показ фильмов (разнообразной тематики). Любой человек может придти туда, а когда все соберутся, все вместе выберут, какой же фильм посмотреть. А после — дискуссия по поводу просмотренного. Своеобразный аналог киноклубу, вот только в «Радужном Доме» во время этих просмотров-дискуссий будут присутствовать ещё и психолог, и юрист.

Ну и в-шестых — это «новогодняя вечеринка». Правда, будет это ещё ох как не скоро, поэтому информации об этом пока нет.

Ну и напоследок о целях. В уставе организации четко и ясно прописано: «Защита общечеловеческих прав геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов; борьба с дискриминацией людей по принципу их сексуальной ориентации; содействие улучшение отношения общества к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией». То есть все цели и задачи ориентированы лишь на одно — помочь людям, с нетрадиционной ориентацией. И они борются за это право помочь. Все люди с нетрадиционной ориентацией так или иначе борются. Не просто от нечего делать, а от того, что им действительно необходимо толерантное отношение, спокойная жизнь, нормальный досуг. Они всего лишь хотят жить. Жить полной жизнью и не тратить её на выяснение отношений с общественным мнением.

Людмила Усольцева.

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