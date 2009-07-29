«Радужные» тюменцы нашли свой дом

Все начало создаваться ещё в далеком 2006 году. О том, какой путь прошли люди, решившие добиться хоть какого-то признания среди общества, можно рассказывать долго и вообще бесконечно. Скажу только, что Александр Жданов (координатор регионального движение ЛГБТ движения и президент организации) работал с юристами, обращался в суд Москвы. Сейчас документы находятся в Европейском суде. То есть официального признания власти пока не дают, и в данное время «Радужный дом» работает при поддержке Межрегионального Общественного Движения " Российская ЛГБТ — Сеть». Но ведь и это уже достижение. " Российская ЛГБТ — Сеть» предоставляет помещение, где находится сам «Радужный Дом». Есть люди, которые туда приходят регулярно! Спрашиваете, если власти не дают зарегистрировать, то на какие деньги все это есть? Ответ прост. Финансовую поддержку оказывает европейский проект «Права и свободы человека».